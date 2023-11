Mocsi újra a keretben, de Rossi Sallaira is számítana

A magyar válogatottból már a legutóbbi két selejtezőn is hiányzott Willi Orbán, ám az utóbbi hetekben Varga Barnabás, Fiola Attila és Sallai Roland is megsérült, de Dibusz, Botka és Kalmár sem volt teljesen egészséges. Utóbbi három futballista azonban a hétvégén már játszott és a kerethirdető sajtótájékoztatón elhangzott, hogy Sallai is csatlakozik majd a csapathoz. Bár a Freiburg támadójának játékára kicsi az esély, ha mégis bevethető lenne a bolgárok vagy a montenegrói válogatott ellen, akkor a klubjának most elküldött hivatalos kikérővel adminisztratív akadálya nem lenne a pályára lépésének.

A behívott középső védők között ezúttal is ott van a Rizespor lakszakállasi származású játékosa, Mocsi Attila, aki mellett Balogh és Szalai Gábor is meghívót kapott a kezdőbe jó eséllyel bekerülő Botka–Lang–Szalai Attila trió mellett. A támadósorban Varga és Sallai hiányában ott van a Hamburgban sérülése után egyre több lehetőséget kapó Németh András, valamint a Kecskemét színeiben a szezonban 5 gólnál és 6 gólpassznál járó Horváth Krisztofer is.

„Sokkal bonyolultabbnak tűnt, de az utóbbi napokban már javult a helyzet. A legutóbbi kerethez nagyon hasonló a mostani névsor is, bár vannak hiányzóink. Sallai esetében nem fogunk felesleges kockázatot vállalni, de amennyiben lesz lehetőség, számítanánk rá – kezdte a sajtótájékoztatót Marco Rossi, aki a bolgárok elleni meccs kapcsán történt változásokról is beszélt. – Ha ott lettek volna a mi szurkolóink, valószínűleg a bolgárok nem tudtak volna ellenállni a nyomásunknak. Hiányozni fognak mögülünk. A rendbontások elkerülése miatt helyezték át a mérkőzést, a rendőrség nem tudta szavatolni az eredeti helyszínt és a szurkolók jelenlétét. Számomra ez óriási keserűség. A szurkolóink komoly áldozatot vállalnak, hogy követhessék a válogatottat, időt, energiát és anyagiakat is fektetnek belénk. Nagyobb tiszteletet érdemelnének. Az UEFA-nak és a bolgár szövetségnek ezt a fajta zsarolást, városi hadviselést nem lett volna szabad megengedniük. Ez számomra egy óriási csalódás” – tette hozzá a szövetségi kapitány, aki azt is elmondta, hogy már megvizsgálták a bolgár válogatott új szövetségi kapitányának csapatát, így fel lesznek készülve a játékstílusára, a taktikai elképzeléseire. Ilian Ilievet múlt héten nevezték ki a válogatott élére és a szezon végéig a várnai Cserno More edzője is marad.

A magyar keret hétfőn találkozik Telkiben, ahonnan szerdán utaznak Plovdivba, a bolgárok elleni csütörtöki meccs új helyszínére, majd vasárnap hazai pályán fogadják majd a selejtezősorozat utolsó mérkőzésén Montenegró csapatát. Dibuszéknak egy pont elég a biztos kijutáshoz, de a csoportelsőségre is jó esélyekkel pályáznak.