Milan Škriniar letaszította a trónról Marek Hamšíkot

A győztest és a végeredményt a tervek szerint a március 23-i somorjai gálán jelentették volna be, de a koronavírus-járvány miatt ez elmaradt, így a győztes nevét csupán a honlapján közölte a Szlovák Labdarúgó-szövetség (SFZ).

Škriniar után a második helyen a Newcastle kapusa, Martin Dúbravka végzett, aki így megelőzte az eddig nyolcszoros győztest – és ezzel rekorder – Marek Hamšíkot, aki jelenleg a kínai Daljen Jifang játékosa.

„Sajnálom, hogy ebben az évben nem lehetett megtartani a gálát, de ebben az időszakban ezt nem lehet megoldani, és ez teljesen helyén való. Természetesen a díjnak nagyon örülök, köszönöm azoknak az embereknek, akik rám szavaztak, és azoknak is, akik támogatnak, a családomnak és a szurkolóknak. Azt hiszem, Stanislav Lobotka mondta tavaly, hogy ha Hamšík elmegy Kínába, akkor más is megnyerheti ezt a díjat. Remélem, hogy ezért Hamšo nem fog rám megharagudni. Még el szeretném mondani az embereknek, hogy legyenek ebben az időszakban felelősségteljesek, maradjunk otthon és vigyázzunk egymásra. Ez most a legfontosabb, az egészségünk. Csak így tudunk majd ismét visszatérni a focihoz és örülni neki” – nyilatkozta a győztes a SFZ honlapjának.

Škriniar az ezt megelőző két évben mindkétszer a második helyen végzett, így most először nyerte el ezt a díjat. Az Internazionale játékosa összesen 344 pontot gyűjtött, 35 ponttal többet, mint a második helyen végző Dúbravka, és 52-vel többet, mint a harmadik helyen Marek Hamšík.

Dúbravka egy videóüzenetben köszönte meg az elismerést: „Mindenkit üdvözlök a napsütötte Angliából. Második helyen végezni ezen a szavazáson számomra egy kiemelkedő siker. Mindenkinek köszönöm, aki rám szavazott. Szeretnék gratulálni Milan Škriniarnak, aki megérdemelten nyerte meg ezt a díjat.”

„Örülök a harmadik helynek – ezt már Marek Hamšík nyilatkozta. – Egyértelmű volt, hogy ebben az évben nem én leszek az első. Ezt vártam. Úgy gondolom, hogy az első hely jó kezekbe került, gratulálok Škriniarnak az első helyhez. A harmadik hely még hiányzott a gyűjteményembe, most ezt is odatehetem az első kettő helyért járók mellé. Szeretném megköszönni a válogatottbeli társaimnak és a klubom csapattársainak. Köszönet az edzőknek is, akikkel tavaly dolgoztam, Pavel Hapalnak és Rafael Beníteznek.” A doborgazi származású, jelenleg a német Mönchengladbachban szereplő Bénes László a nyolcadik helyen végzett a szavazáson.

Az év legjobb 21 éven aluli játékosának járó, Peter Dubovskýról elnevezett elismerést a holland Feyenoordban futballozó Róbert Boženík kapta.

A legjobb edzőjének az Európa-ligában is szereplő, Slovan Bratislavát irányító ifj. Ján Kozákot választották, aki megelőzte Martin Ševelát. Utóbbi pont a fővárosi kispadról távozott a Lubin csapatához. A harmadik helyen a szlovák válogatottat irányító Pavel Hapal végzett.