Miért vonzó az örömfutás? Érvek pro és kontra

Rajtdíj kontra becsületkassza

Előfordulhat az is, hogy egyszer a laza örömfutások – életvitelünk nyomaként – felülkerekednek, és túlsúlyba kerülnek a versenyekkel szemben? Király Mátyás határozott nemmel válaszol. A Bősi Futóklub vezetője szorgalmas szószólója a futásnak, maga is műveli, közös edzéseket is szervez.

„Nálunk, a Csallóközben is van nevezési díj a versenyekre, ami pénzbe kerül. Az emberek manapság meggondolják, hogy befizetik-e, és ha igen, mit kapnak érte

– fejtegeti. –

A rajtdíj nélküli lazább örömfutásnál az a lényeg, hogy összejönnek az érdeklődők, van egy becsületkassza, mindenki beledob egy jelképes összeget, és elmennek futni. Nem is versenynek fogják fel, csak testedzésnek.

Csilizközi példát hoznék. Kevesen mozogtak a térségben, és kaptunk egy felkérést, hogy hozzunk tető alá egy lángfutásos sorozatot. Négy településen. Futókat is toboroztunk, megpróbáltuk megmozgatni a falvak lakóit. Nincs hosszútáv, hat kilométernél nem hosszabb, amit megtesznek, nem kell annyit futni. És négy, egymásba illő emlékérmet kapnak a résztvevők. Idén újra folytatjuk a sorozatot. Ám olyannal is találkoztam, hogy az örömfutásra is magas nevezési összeget kértek, nem is mentek oda nagyon az emberek.”

Az örömfutás a hobbifutás új irányzata?

„Az a fontos, hogy minél olcsóbban megvalósítható legyen, hogy az emberek kapjanak rá a mozgásra. Korunk erre is rányomja bélyegét. Versenyezni nem akarok, nem vagyok felkészült, de azért elmegyek.

Az már más kérdés, hogy mi lesz a versenyszellemmel. Észrevettem, hogy fogyó félben van, mivel nehéz újabb futókat találni. Nem tudom, miért van ez így. A mi futásszeretetünknek miért nincsenek nagyon követői. Az örömfutások ugyan felduzzasztják a létszámot, de még sincs annyi érdeklődő, amennyit akarnánk.”

Úgy tűnik, megélnek egymás mellett a versenyek és az örömfutások.

„Utóbbira is szükség van, kikapcsolódást kínál, élvezhető. Aki űzi, ráér, nem kell izgulnia, hogy hányadik lesz, milyen időt fut. Erről szól az örömfutás, mindenki egymásnak örül, lassan haladnak, senki se törekszik az élre, s ha igen, nem adja ki magából, ami benne van. A verseny meg rohanás, mindenki nyerni akar, megmutatni, mire képes”

– részletezi Király Mátyás.