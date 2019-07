Megismételnék az ötödik helyet

Az előző két évadban a Duna-partiak a 6. és az 5. helyet szerezték meg, ami a többi, nagyobb múltú együttes társaságában jelentős siker.



A komáromi liláknak a felkészülésre mindössze egy hónap állt rendelkezésre, amelyben hat előkészületi mérkőzést játszottak. A mérlegük négy vereség és két győzelem. A pozsonyi Slovannal Komáromban 0:3-at, Nagyszombattal idegenben 0:2-őt, a ViOnnal idegenben 2:3-at játszottak. A felkészülés második felében a magyar második vonalban szereplő Csákvártól kaptak ki Komáromban 2:1 arányban, az NB II-es budapesti Vasast viszont idegenben győzték le 2:0-ra, majd az utolsó előkészületi meccsen az NB III-as Ménfőcsanakot verték meg 2:1-re. Az együttes nyáron jelentős változáson ment keresztül, és a játékoskeret fele kicserélődött.



Cséplő Gyula csapatvezető szerint azonban nincs ok a borúlátásra, mert a távozott kulcsjátékosok helyére tehetséges fiatalok érkeztek.

„Az előző évadban az 5. helyet elért csapatunkból 9 játékos távozott. A meghatározó játékosok közül Szamir Nurkovics, Domonkos Kristóf és Mészáros András is távozott. „A felkészülésben elvégzett becsületes munka, az előkészületi mérkőzéseken nyújtott, fokozatosan javuló teljesítmény alapján abban reménykedem, hogy csapatunk képes lesz olyan teljesítményt nyújtani, mint a 2018/19-es évadban, s megismételhetjük ötödik helyünket” – mondta bizakodva a csapatvezető.

Jozef Olejník edző is optimista. „Az előző két szezonban elért sikerek bizonyítják, hogy a KFC-ben jó munkát végeztünk a feljutás után. A harmadik szezont is nagy átalakulás után kezdjük, mert a keret felét új játékosok alkotják, ami befolyásolja, s részben vissza is fogja fiatal csapatunk fejlődését. Ezért öt-hat mérkőzést megint le kell játszanunk a bajnokságban ahhoz, hogy reálisan lássuk, mire vagyunk képesek. A II. ligában feltétlenül erősödött a mezőny, nagy közdelem várható, a csapatok teljesítőképessége között nincs nagy különbség, de ez igazán csak 5-6 forduló után mutatkozik meg. A csapat felkészülésével a nehézségek ellenére elégedett vagyok, s azt szeretném, hogy játékosaink minden meccsen a teljesítőképességük határán játsszanak. Hangsúlyozni szeretném, hogy nem csak a pontokért és a helyezésért játszunk, hanem az emberek öröméért és bizalmáért is” – vélekedett a csapat mestere.