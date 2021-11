Megint maradt hiányérzet Hamšíkékban

Kétszer is egyenlíteni tudott a szlovák csapat Szlovénia ellen, de a győzelmet jelentő harmadik gólt nem sikerült megszerezniük. Pedig mindent megtettek érte, a csereként beállt Tomáš Suslov, Dávid Strelec kettős új lendületet hozott a játékukba. A szlovének emberhátrányban – a ferencvárosi Miha Blazicot második sárga lappal küldte le a bíró az 57. percben – teljesen visszaálltak, a szlovákok pedig nagyon nyomtak. Sőt, Štefan Tarkovič szövetségi kapitány a hajrára kockáztatott, és Pekarík helyére Róbert Boženík személyében egy újabb támadót küldött be, de minden helyzet(szerűség) kimaradt.

A hazaiak második félidei hozzáállását jelzi, hogy a szurkolók megtapsolták a lefújás után a csapatot, amely az első 45 perc bágyadt, hangulattalan mezőnyjátékáért némileg kárpótolta őket. Csak az a sokat ragozott hatékonyság…

Szlovákia–Szlovénia 2:2 (0:1) Góllővők: Duda (58., 11-esből), Strelec (74.), ill. Zajc (18.), Mevlja (62.) Sárga lap: Almási, Pekarík, ill. Blazic, Stojanovic. Piros lap: Blazic (57., Szlovénia) Játékvezető: Gestranius (finn), 2726 néző. SZLOVÁKIA: Rodák–Pekarík (88. Boženík), Šatka, Škriniar, Holúbek–Lobotka–Mak (71. Suslov), Bero (71. Strelec), Hamšík (46. Duda), Haraslín (65. Jirka)–Almási SZLOVÉNIA: Oblak–Stojanovic, Blazic, Mevlja, Balkovec–Lovric, Stulac, Zajc (71. Vrhovec)–Ilicic (85. Rogelj), Sporar, Verbic (59. Karnicnik)

„Sajnálom, hogy megint nem mutatkozott meg az eredményen a játékunk. Elkövettünk két buta hibát, amiért keményen megfizettünk – utalt Tarkovič a bekapott gólokra: egy labdavesztés utáni szlovén kontrára és egy sima szöglet utáni fejesre, amikor Mevlja teljesen üresen maradt. – A védekezésből a támadásba való átmenetet nagyon jól és gyorsan megoldottuk, de a tizenhatoson belül nem tudunk mihez kezdeni. A foci a hibákról szól, mi rettentően megdolgozunk minden gólért, ellenben könnyű gólokat kapunk. A hajrában kockáztattunk, de az sem segített. Jó teljesítményt nyújtottunk, remélem, Máltán végre nem lesz pechünk a befejezéseknél, és győzelemmel zárjuk a selejtezősorozatot.”

Ezért sokat tehet a már említett Strelec is, aki kilencedik válogatott meccsén a második gólját szerezte – az elsőt szintén Nagyszombatban, pont a Málta elleni vb-selejtezőn jegyezte. „Egyértelmű utasításokat kaptam a beállásomkor, hiszen nyerni akartunk, gyorsan be is találtam. Nagy kár a második bekapott gólért, ha a piros lap után kicsit beszorítjuk a szlovéneket és 2:1-re vezettünk volna, megvan a meccs. Emberhátrányban a vendégek hátul álltak, nehéz volt valamit kitalálni ellenük. Tudunk jobbak is lenni, de nem volt ez a legrosszabb teljesítmény” – értékelt a TASR-nek a Spezia csatára.

Ez a fajta hiányérzet már egy ideje kíséri a szlovák válogatottat, amely hadilábon áll az effektivitással. Lényegében az összes őszi vb-selejtezőn minimum kiegyenlített meccset játszott az ellenfeleivel, de a hat találkozó közül csak egyet tudott megnyerni. Vagy más szempontból: az európai selejtezősorozatban csak az ukránoknak van több, hat döntetlenjük.

A középpályás Matúš Bero is ezt a kettősséget érezte. „Kár az eredményért, a magam teljesítményével elégedett vagyok. Ahogy telt az idő, egyre jobban éreztem magam, végre oldottabban fociztam – mondta az Arnhem játékosa. – Máltán mi leszünk az esélyesek. Nem lesz egyszerű, de mindent megteszünk, hogy győzelemmel búcsúzzunk.”

A szlovákoknak van miért visszavágniuk Ta Qaliban, az első meccsen ugyanis csak döntetlenre tudták menteni a meccset 0:2-es hátrányból.