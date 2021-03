Megerősödött szlovák válogatott utazott Ciprusra

Jó hír a szlovák csapat számára, hogy a ciprusiak ellen a sérült játékosokat leszámítva mindenki másra számíthat Štefan Tarkovič szövetségi kapitány. Néhány nappal korábban még úgy tűnt, hogy Milan Škriniar, az Internazionale védője nem csatlakozhat a válogatotthoz, miután több csapattársa is megfertőződött. Rajta kívül a Bundesligában szereplő játékosok (Bénes László, Peter Pekarík és Ondrej Duda) érkezése is egyre valószínűtlenebbé vált, mivel Németország a rizikós országok közé helyezte Ciprust.



Végül a folyamatosan változó körülmények lehetővé tették, hogy mindannyian csatlakozzanak a szlovák kerethez, bár igaz, hogy a bundesligás légiósokat visszarendelik a klubok a Ciprus elleni mérkőzés után, így a további két selejtezőn (Málta és Oroszország ellen) már nem állhatnak Tarkovič rendelkezésére.



A szövetségi kapitány nem számíthat a sérüléssel bajlódó Marek Hamšíkra (Göteborg) és Marek Rodákra (Fulham), ők eleve nem kaptak meghívót. Az elmúlt napokban – szintén sérülés miatt – Stanislav Lobotka (Napoli) és ifj. Vladimír Weiss (Slovan) is kikerült a keretből, helyettük Ivan Schranzot, a Jablonec csatárát, illetve Jakub Holúbeket, a Piast Gliwice védőjét nevezték utólag.



„A ciprusiak nemrég szövetségi kapitányt váltottak, és ez pozitívan hathat a csapatuk játékra. Nikosz Kosztenoglu legutóbb a görög válogatottnál dolgozott asszisztensként, és stílusváltást hoz magával, ami megnehezítheti a dolgunkat. Eszünkben sincs lebecsülni a ciprusiakat, de hiszünk abban, hogy győzni fogunkˮ – fogalmazott Tarkovič a mérkőzés előtt.



„Tisztában vagyunk vele, hogy egyik meccs sem lesz könnyű számunkra, de úgy gondolom, hogy nem lehetetlen küldetés a világbajnokságra való kijutás. Alaposan felkészülünk a ciprusiakból, hiszen egy győzelemmel könnyebb lenne számunkra a folytatásˮ – vélekedett Róbert Mak, a Ferencváros támadója.



Mindkét válogatott számára ez lesz az első próbatétel 2021-ben. A ciprusiak tavaly mindössze egyetlen mérkőzést, a Luxemburg elleni hazai Nemzetek Ligája-összecsapást tudták megnyerni és a C divízió 1. csoportjában az utolsó helyen végeztek.



A szlovák válogatott felemás 2020-as éven van túl, mivel bár kiesett a Nemzetek Ligája B divíziójából, ugyanakkor Írországot és Észak-Írországot legyőzve kijutott az idén nyáron megrendezésre kerülő Európa-bajnokságra.



A legutóbbi, 2018-as világbajnoki selejtezősorozatban a szlovák válogatott az angol mögött a második helyen végzett a csoportjában Skóciát, Szlovéniát, Litvániát és Máltát megelőzve, viszont leggyengébb mérleggel rendelkező csoportmásodikként lemaradt a pótselejtezőről.



A szlovákok történelmük második vb-részvételéért szállnak harcba, eddig a 2010-es dél-afrikai világbajnokságra kvalifikálta magát a csapat.



A ciprusiak elleni mérkőzést az északmacedón Alekszandar Sztavrev vezeti, és az STV 1 élőben közvetíti.

(TASR, lz)