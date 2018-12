Még nem dőlt el a rimaszombati fociakadémia ügye; Bari visszatér

A DVTK-val közösen, magyar kormánytámogatásból létesítendő futballakadémiáról először januárban beszéltek a felek, azóta már túl vannak rengeteg tárgyaláson, több testületi ülésen, de a rimaszombati városi futballklub és a Borsodsport Invest kft. között továbbra sincs aláírva a megállapodás.

Bár az októberi testületi ülésen a városi képviselők elfogadták a két fél közötti szerződést, Jozef Šimko polgármester ezt megvétózta, mondván, előnytelen a város számára.

A karácsony előtti rendkívüli testületi ülésen ugyan a képviselők többsége úgy fogalmazott, szükség van a futballakadémiára, ám a jelenlegi feltételeket nem tartják elfogadhatónak, ezért a jelenlévő 19 képviselőből 16 nem szavazott az ügyben. A polgármester vétóját így nem sikerült megtörni.

Az ülésen megjelent több szülő is, akiknek a gyereke a klub korosztályos csapataiban játszik. Azért is tiltakoztak, mert Domik Attila sportigazgató és Richard Rubint utánpótlásért felelős menedzser decemberben megkapta a felmondását, indoklás nélkül. A testületi ülésen a polgármester azt mondta, megszegték a szerződésüket, mivel részt vettek az osgyáni testület ülésén, ahol az is szóba került, hogy esetleg a Rimaszombathoz közeli község adhatna otthont az akadémiának.

Miroslav Bitala ügyvezető a két sportvezető menesztéséről nem kívánt nyilatkozni, ám az akadémiával kapcsolatban elmondta, még nem lefutott az ügy. „Készül az új együttműködési szerződés. Az új testület kezében lesz a döntés, de harcolni fogunk az akadémiáért, amíg csak lehet” – mondta lapuknak Bitala.

Megkerestük Szabó Tamást, a Borsodsport Invest ügyvezetőjét is, de ő sem mondott konkrétumokat: „Nem szeretnék erről most nyilatkozni, remélem, 2-3 héten belül tisztázódik az ügy.”

Bitala hozzátette, a klubban január elején kötnek szerződést az új sportigazgatóval, akinek kilétét egyelőre nem akarta felfedni. Az viszont biztos, hogy a III. ligás felnőttcsapatot tavasszal már nem Anton Jánoš irányítja majd. „Az ő szerződése október 31-ével lejárt. Tavasszal visszatér a kispadra Bari Jenő” – tájékoztatott az ügyvezető.

Bari az elmúlt idényben már irányította a rimaszombatiakat, és a második helyen zárt velük a III. ligában. Az együttes most is a második helyen áll, ám csak rosszabb gólkülönbségével szorul a rózsahegyi fakó mögé.

„A felnőttcsapat esetében szeretnénk megpróbálkozni a feljutással, az utánpótláscsapatoknál pedig az a cél, hogy megtartsák jelenlegi pozícióikat” – szögezte le Bitala.