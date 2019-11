Meccs előtti buszbaleset is megzavarta a DAC játékosait

A mérkőzés a Nyitra melletti busztragédia áldozatainak emlékére gyászszünettel indult – ekkor még csak kevesen tudták, hogy a dunaszerdahelyi csapatnak is volt egy kisebb buszbalesete a mérkőzés előtti napon.

Riadalom a buszban

„Már bent voltunk Nagymihályban, amikor egy kereszteződésnél a sofőrnek hirtelen fékeznie kellett. Dominik Kružliak a fékezésnél beleverte a fejét az előtte lévő szék támlájába, olyan szerencsétlenül, hogy az arccsontjánál felszakadt a bőr, nagyon vérzett. Mindent megtettünk, hogy tudja vállalni a játékot, ő maga mondta, hogy kész pályára lépni. De azzal is volt dolgunk, hogy lelkileg helyrerázzuk a játékosokat, sokan nagyon megijedtek, főleg a múlt heti szörnyű buszbalesetre gondolva” – árulta el a részleteket már a mérkőzés után Karol Pecze, a DAC csapatvezetője.

Peter Hyballa vezetőedző is elmondta, kemény napokon van túl a csapata: Kalmár súlyos sérülést szenvedett a Magyarország–Uruguay mérkőzésen, a válogatottmeccsek után csak csütörtökre állt össze újra a gárda, pénteken pedig jött a baleset – ez mind megviselte a fiatal együttest.

Jól kezdett a DAC

Mindezek ellenére teljesen másképp alakult volna a meccs, ha a DAC az első tíz percben a három-négy helyzetéből legalább egyet értékesít. A hazai drukkerek is elismerték: „Ha tíz perc után 0:3 az állás, nem szólhattunk volna semmit.”

Divkovic ugyanis többször is jól elfutott a bal szélen, jók voltak a középre adásai, veszélyesek voltak Ronan szögletei is, de Davis lövéséből, ahogy Oravec és Beszkorovajnij fejeséből sem lett gól. Kira többször is bravúrral védett. A nagymihályi kapus a meccs után szerényen mondta: „Aki állt már kapuban, az tudja, hogy ha a meccs elején elkapod a fonalat, akkor az egész meccsen jól fog menni a védés.”

Lendületben a Zemplín

A nagymihályiak hat mérkőzés óta nem nyertek, a menesztett Anton Šoltis vezetőedző helyét asszisztense, Jozef Majoroš vette át, és látszott a Zemplínen, hogy rettenetesen akarnak bizonyítani. A 11. percben ennek meg is lett az eredménye: Szavvidisz jó kiugratása után Sidibé lapos lövése utat talált a hálóba – 1:0.

Megtáltosodtak a nagymihályiak, kontráik életveszélyesek voltak, a DAC védelme pedig enyhén szólva nem állt a helyzet magaslatán. A sérülése után első bajnokiját játszó Koštrna mintha nem bírta volna a tempót, sokszor nem ért vissza az emberével, Kružliak is elég dezorientáltnak tűnt. Beszkorovajnij a meccs elején még higgadtan játszott, de aztán rá is átragadt a társak idegessége.

A félidő derekán Kružliak teljesen felesleges cselek után elvesztette a labdát, utána próbálta megállítani a meglóduló Dankót, de már csak szabálytalanul tudta, a megítélt tizenegyest pedig Kolesár belőtte – 2:0.

Öt perc horror

Az első félidő utolsó három perce horrorisztikusan alakult a DAC számára: a 40. percben Sidibé kapott jó kiugratást Kružliak és Beszkorovajnij között, és a kilépő Jedlička fölött a hálóba lőtt – 3:0.

A 43. percben Kolesár bal oldali lapos beadásába Koštrna ért bele szerencsétlenül – 4:0.

A félidő ráadásában pedig Jedlička rossz passza után Kolesár lőtte be az ötödiket – 5:0.

„Nem voltam ideges. 5:0-nál már nincs miért. 3:0-s hazai vezetésnél még azon gondolkodtam, a második félidőben 3-4-3-at fogunk játszani, totális támadófocivalpróbálunk egyenlíteni, de 5:0 után nem láttam értelmét megváltoztatni a játékrendszert. Nem akartunk nyolcat vagy kilencet kapni. A szünetben azt mondtam a srácoknak, most is össze kell tartanunk, és azzal küldtem őket pályára, hogy próbáljuk megnyerni a második félidőt” – magyarázta Hyballa.

Az 5:0-s vereséget nehéz lesz megemészteni (Somogyi Tibor felvétele)

Ronan volt a tízes

A szünet után Koštrna helyett Ramirez állt be, Blackman húzódott hátra, az addigi középcsatár Vida Kristopher kiment a jobb szélre, hogy Ramireznek legyen helye középen. A DAC-nak volt néhány lehetősége, a hazaiak is próbáltak még kontrázni, de érdemi esemény már nem történt a pályán. Az utolsó percekre még Šimčák és Fábry is beállt – utóbbit egyébként sokan a kezdőbe várták, miután Kalmár sérült, de Hyballa másképp döntött. „Melós középpályával akartunk játszani, és Connor Ronan pont egy ilyen melós játékos, aki a tízes poszton is megállja a helyét” – mondta a DAC vezetőedzője.

„Gyertek ide!”

A lefújás után a DAC játékosai a szokásukhoz híven körbeálltak, Hyballa hosszasan magyarázott nekik. Eközben azok a drukkerek, akik 500 kilométert utaztak a mérkőzés kedvéért, dühösen kiabálták: „Gyertek ide!”

A vendégszurkolók már a meccs alatt sem kímélték a csapatot, a második félidőben többször gúnyosan felhangzott: „Játszik a DAC!”, „Még, még, még, ennyi nem elég!”, „Gegenpressing! Gegenpressing!”

A csapat Hyballa vezetésével odament a szurkolókhoz, és becsülettel végighallgatták a szidalmakat – volt, aki felemelt fejjel állt, mások a tenyerükbe temették az arcukat, egy-két játékos a könnyeivel küszködött.

„Átéltem már a pályafutásom során hasonlót más klubokban – mondta Hyballa, amikor arról kérdeztük, hogyan élte meg a szurkolói számonkérést. – Nem értek magyarul, nem tudom, miket kiabáltak, de tudom, hogy a futballhoz ez is hozzátartozik. Sok mindent megváltoztattam, amióta itt vagyok, új stílust hoztam, látványos meccseket játszunk. Sokszor örültünk, ünnepeltünk az elmúlt 18 hónapban. Most nem, ez a meccs nagyon nem jött össze. Ilyen az edző élete, nem mindig napsütéses, néha esős. Én pedig profi vagyok.”

Maradt a második hely

Ezzel a vereséggel megszakadt a DAC hatmeccses veretlenségi sorozata, a nagymihályiak viszont hat nyeretlen mérkőzés óta győztek újra.

„Ez a meccs nem a taktikáról vagy a játékrendszerről szólt – mondta Peter Kolesár, aki két gólt szerzett. – Mindannyian nagyon akartuk a győzelmet, harcoltunk, küzdöttünk. Csapatként értük el ezt a jó eredményt.”

Jozef Majoroš nem is álmodott ilyen bemutatkozásról vezetőedzőként: „Gratulálok a fiúknak. Az első félidőben abszolút jobbak voltunk, nem engedtük kibontakozni a DAC kiváló játékosait. Tényleg csak gratulálni tudok a játékosaimnak.”

A dunaszerdahelyiek azonban a vereségük ellenére maradtak a tabella második helyén, mivel a zsolnaiak csak gól nélküli döntetlent játszottak Nyitrán.