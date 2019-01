Magyarul is drukkolnak Fernándeznek

„Köszönjük, Javi!” A műkorcsolya-Európa-bajnokságnak otthont adó Minszk Aréna korlátjain felakasztott transzparensek között egy különleges darabot is találtunk, amely több nyelven, köztük magyarul mond köszönetet az élete utolsó versenyén résztvevő Javier Fernándeznek, aki eredményes pályafutása során a sportág ikonjai közé emelkedett.

Minszk | „Köszönjük, Javi!” A műkorcsolya-Európa-bajnokságnak otthont adó Minszk Aréna korlátjain felakasztott transzparensek között egy különleges darabot is találtunk, amely több nyelven, köztük magyarul mond köszönetet az élete utolsó versenyén résztvevő Javier Fernándeznek, aki eredményes pályafutása során a sportág ikonjai közé emelkedett.

A hatszoros Európa-bajnok, kétszeres világbajnok, olimpiai bronzérmes spanyol korcsolyázónak szerte a világon vannak rajongói. A minszki edzések alatt oroszul hallottuk: „Javi a miénk!” A kiváló technikájáról és szívhez szóló előadásmódjáról ismert Fernándezt sokan a magukénak érzik.

Közéjük tartozik a budapesti Dobák Diána is, aki egy nemzetközi internetes fórumon ismerkedett meg a finn Eeva-Mariával és a hongkongi Grace-szel. A műkorcsolyának és Javinak köszönhetően összebarátkoztak, együtt kezdtek versenyekre járni, és szerettek volna egy különleges transzparenst készíteni kedvencüknek.

"Javi, te vagy ennek a sportnak a szíve és a lelke"

„A spanyol nemzeti színekben pompázó, többnyelvű zászló előzménye egy másik transzparens, amelyet még a tavalyi szezonban, a milánói vb-re készítettünk. Az kék színű, és az a felirat szerepel rajta angolul: Javi, te vagy ennek a sportágnak a szíve és a lelke. Hiányzol! Aztán arra gondoltunk, mi lenne, ha ezt a transzparenst körbeküldenénk egy teljes szezonon át a fontosabb versenyekre. Barátoknak, ismerősöknek köszönhetően ott volt a helsinki Grand Prix-n, a grenoble-i Grand Prix-n, majd a Grand Prix-döntőn, most itt van Minszkben, és a szaitamai vb-re is eljuttatjuk – magyarázta kérdésünkre Dobák Diána. – S most, hogy kiderült, a minszki Eb lesz Javi utolsó versenye, szerettünk volna erre az alkalomra egy különleges bannert, ugyanúgy hármunktól. Köszönetet mondunk az egész karrierjéért, magyarul, finnül és kínaiul.”

A két transzparens a közösségi oldalakon is nagy feltűnést keltett és nagy népszerűségre tett szert. Dobák Diána szerint ez is Javier Fernández nagyságát bizonyítja: „Sokaktól kaptunk olyan visszajelzést, hogy Javi valóban ennek a sportnak a szíve és a lelke. A transzparensek népszerűsége is mutatja, hogy Javi nem kizárólagosan egy spanyol jelenség, hanem világszerte rengetegen szeretik.”