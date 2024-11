Lobotkáék győzelemmel zártak, Bénes két óriási kapufát lőtt

Az már a találkozó előtt biztos volt, hogy a szlovák válogatott az 1. csoport második helyén végez a svédek mögött, és készülhet a márciusi osztályozóra a feljutásért. Emellett az eddigi hiányzók mellé újabb eltiltottak (Dúbravka, Škriniar) és sérült (Duda) is csatlakozott. Azaz Francesco Calzona szövetségi kapitánynak (aki sárga lapjai miatt maga is csak egy külön helyiségből követhette figyelemmel a meccset a helyszínen) több oka is volt, hogy változtasson.

Az olasz szakember a kapuban a Mallorca hálóőrének, Dominik Greifnek szavazott bizalmat. A védelem tengelyébe Obert (Cagliari) került be Vavro mellé, aki a stockholmi agyrázkódásgyanús esete ellenére vállalhatta a játékot. A középpályára Bero, a támadóhármasba Boženík és Tupta is bekerült. Az állandóságot -- mások mellett -- Bénes László jelentette, akinek az észtek elleni volt zsinórban a negyedik válogatott meccse a kezdőcsapat tagjaként.

A szlovák csapat bekezdett az igencsak foghíjas és hangulattalan Anton Malatinský-stadionban, már az első percben két kapura lövési kísérletet jegyezhettek. A lendületük aztán alábbhagyott, és inkább a mezőnyjáték dominált. A hazaiak támadásaiból hiányzott az ötlet és sokszor a sebességgel is gond volt. A hajrában mégis megszerezhették volna a vezetést Lobotkáék, egy akció végén Bénes maradt üresen a tizenhatos vonalánál. Pechjére a "gyengébbik" lábára jött ki a lövés, de jobbal is a keresztlécet találta el az Union Berlin középpályása -- nagyon kevés hiányzott a gólhoz.

A doborgazi származású játékos aztán ballal is lőtt egy (talán még szebb) kapufát, amikor 18 méterről elengedett tekerését az észt kapus is csak szemmel nézte. Nem sokkal később viszont ugyanő bravúrosan hárította Hancko ziccerét. A második félidőt élénkebben kezdő, az észtek kapuját jóval határozottabban támadó szlovák csapat a 72. percben megszerezte a hőn áhított vezetést: egy letámadás során a csereként beállt Strelec szerzett labdát, és szépen csavarta azt el a hosszú sarokba a tizenhatos vonaláról -- 1:0.

A folytatásban egy ötperces szakaszt az észtek is megnyomtak, de mivel akkor nem született gól, lényegében eldőlt a találkozó. A hajrában már a szlovákok sem erőltették a támdást, így 1:0-ás győzelemmel zárták a Nemzetek Ligáját.

A csoport másik meccsén a svédek lelépték Azerbajdzsánt (6:0), ez pedig együttesen azt jelentette, hogy a vb-selejtezők majdani sorsolásán Szlovákia eggyel előrelépve a 3. kalapba kerül majd.

A Nemzetek Ligája negyeddöntőinek és osztályozóinak párosítását pénteken sorsolják ki.