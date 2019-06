Lékai: „Ami megtörténhet, az a Final Fourban meg is történik”

„Ez volt pályafutásom egyik legfontosabb mérkőzése. Büszkék vagyunk, hogy bejutottunk a döntőbe. Egész szezonban ezért harcoltunk, dolgoztunk. Meg akarjuk nyerni a BL-t, ez a célunk” – nyilatkozta a lefújás után a szerb irányító, aki 12 gólt lőtt a meccsen, ebből tízet a második félidőben.

A Veszprém két kulcsjátékosát is elvesztette a mérkőzés közben, előbb Sterbik Árpád, majd Nagy László sérült meg, ráadásul Blaz Blagotinsek piros lappal kiállt a 40. percben. „Ezért vagyunk egy csapat, hogy tizenhatan vagyunk, és aki beáll, az akármilyen pozícióban, akármilyen helyzetben a maximumot próbálja nyújtani. Reméljük, holnap is mindent ki fogunk bírni – mondta az irányító Lékai Máté, aki szerint a Veszprém fizikailag és mentálisan is most van a legjobb formában a szezonban. – Megérdemelten nyertünk. Küzdöttünk, hajtottunk, egy lépésre vagyunk az álmunktól. Az ellenfél is harcolt, egy-egy momentumon múlt a meccs. A meccs végén emberelőnyben eladták a labdát, akár ezen is múlhatott a meccs, ilyet ritkán láthatunk egy Final Fourban. De ami megtörténhet, az a Final Fourban meg is történik.”

Lékai bevallotta, mérkőzés közben nem gondolkodott azon, baj van-e, vagy sem: „Kábé két másodperc gondolkodási időm volt a meccsen, mert olyan óriási volt az iram, csak telt az idő, de nem tudnám felidézni, hogyan változott az eredmény. Azt tudom, hogy vezettek ők is, mi is...”

Mirsad Terzic összeszedettebben elemezte a mérkőzést: „Tipikus Kielce elleni meccs volt, ami mindig kemény. Az első félidőben sok labdát eladtunk, abból könnyű gólokat szereztek, de aztán feljavultunk támadásban, és a védekezés is jó volt, Mikler Roli is jól védett. Nehéz volt a Kielce ellen játszani, mert nagyon jó csapatuk van, és remekül alkalmazzák a beállósjátékot.”

A Kielcét irányító Talant Dujshebaev, aki korábban magyar szövetségi kapitány is volt, a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, büszke a csapatára, de az első félidőben kihagyott helyzetek megbosszulták magukat. „Túl sok ziccert hagytunk ki az első játékrészben, Sterbik fantasztikusan védett. A második félidőben pedig jobban kellett volna védekeznünk, és a kapusteljesítményünk sem volt az igazi. Köszönettel tartozom azonban a játékosaimnak az egész szezonért” – mondta az idősebb Dujshebaev.

Fia, Alex hasonlóan látta a meccset: „Az első félidőben sok helyzet kimaradt. Később visszajöttünk a meccsbe, de a védekezésben támadtak problémáink. Egy ilyen csapat ellen, mint a Veszprém, nem szabad ennyit hibázni.”