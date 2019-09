Lampard forradalmat csinál a Chelsea-nél

Annak ellenére, hogy 2020 júliusáig nem regisztrálhat új játékost, a Transfermarkt adatai szerint a Chelsea 22 futballistát engedett szabadon a nyáron, köztük Eden Hazardot (Real Madrid, 100 millió euró) és David Luizt (Arsenal, 8 millió euró). A nagy jótékonykodás nem véletlen, hiszen Lampard konkrét tervekkel érkezett meg Cobhambe, a Chelsea edzőpályájára, az eredmények pedig egyelőre – bizonyos szempontból – őt igazolják: amióta ő a vezetőedző, a Chelsea góljait kivétel nélkül saját nevelésű játékosok szerezték.



Új utakon

A Lampard és segítői kinevezéséről szóló pletykák tavasszal nagy izgalmat váltottak ki a Chelsea akadémistái körében, és nem csak amiatt, hogy ez előrevetítette Maurizio Sarri távozását. Sokak számára ez egy egyedülálló, most vagy soha lehetőségnek tűnt, hiszen a FIFA tizenkét hónapos átigazolási tilalma miatt nagyobb figyelem hárul az akadémiára, mint korábban bármikor. Ami viszont Lampard érkezése óta történik, minden képzeletet felülmúl.

A Chelsea nem túl félelmetes A 21-szeres angol válogatott, jelenleg tévés szakértőként dolgozó Paul Merson úgy véli, a Chelsea-ből jelenleg hiányzik a félelmet keltő faktor, ugyanakkor hozzátette, a türelem kulcsfontosságú lehet Frank Lampard esetében. „Új edzőként nem vagy könnyű helyzetben. Nyilván szeretnéd szórakoztatni a szurkolókat, de ez nem egyszerű – kezdte Paul Merson. – José Mourinho a Sheffield United elleni kétgólos előnynél lehozott volna egy csatárt, és beküldött volna még egy védekező középpályást. Ilyen esetben véget ért a mérkőzés, és ezzel az ellenfelek is tisztában voltak. Most ez hiányzik, hiányzik az a Chelsea-ből, ami korábban félelmet keltett az ellenfelekben. A Leicester Cityhez hasonló csapatok felveszik a versenyt, meccsben maradnak, és még akár győzhetnek is.” Az Arsenal korábbi játékosa úgy véli, a Chelsea-től igencsak meglepő tett volna a BL-szereplést érő helyek egyikének elérése, elmondása szerint ez az idény jó eséllyel a Mason Mount és Tammy Abrahamhez hasonló tehetségek beépítésével telhet.

„Kedvelem Lampardot, az idő előrehaladtával a rutin is jönni fog. Játszatná bárki más Mountot? Pedig különleges futballista. Vagy nézzék meg Abrahamot, már hét gólja van. A türelem elképesztően fontos, hiszen fiatalokról beszélünk. A Manchester City és a Liverpool jelenleg utcahosszal van mindenki előtt, így ez most új helyzet. Ha a Chelsea az első négyben végezne az idény végén, Lampard lenne nálam az év menedzsere.Sorban hozni a meccseket nagyon nehéz, amikor elveszíted a legjobb játékosodat, ráadásul Eden Hazard az egyik legjobb a világon. Biztos vagyok benne, hogy türelmesek lesznek Lamparddal szemben, de jobban tenné, ha most lemondana a szórakoztatásról. Tegyen úgy, mint Mourinho!”

A Molineux Stadion sajtótermében ülve a Wolverhampton elleni 5–2-es győzelem után, Lampard pontosan tudta, hogy kinek kell köszönetet mondania. „Miközben itt ülök és tudom, hogy Tammy góljai miatt boldogon megyek majd haza, nem felejtem el megköszönni Neil Bath, Jim Fraser és az összes többi akadémiai dolgozó munkáját. Ők azok, akiknek a munkája lehetővé teszi, hogy a játékosok tündököljenek” – mondta a Chelsea vezetőedzője, aki a szeptemberi válogatottszünetben legurított néhány korsóval a kollégákkal, és látva Tammy Abraham, Mason Mount valamint Fikayo Tomori teljesítményét, aligha neki kellett állnia a cechet. A Wolverhampton elleni meccsen Abraham sokoldalú helyzetkihasználásával igazolást nyert az a munka, amit Lampard és a szakmai stáb a nyár óta folytat a játékos fejlődése érdekében, míg Mount ismét bebizonyította, hogy bármilyen szerepkörben elboldogul. Tomori 30 méteres bombagólja, amivel a Chelsea megszerezte a vezetést, egyetlen forgatókönyvben sem szerepelt, viszont ékes bizonyítéka volt annak, hogy ha valaki hisz a tehetségben, akkor meglepő dolgok történhetnek. Az elmúlt évtized nagy részében azok a dolgozók, akik azokért a fiatal játékosokért feleltek, akik utánpótlásszinten az angol és az európai futballt is dominálták, pontosan tisztában voltak vele, hogy mire képesek a tanítványaik. Hosszú idő után viszont végre egy olyan ember ül az első csapat vezetőedzői székében, aki hozzájuk hasonlóan, szintén tisztában van ezekkel az értékekkel.

Kantét elviheti a Real Madrid Spanyolországi sajtóértesülések szerint a Real Madrid labdarúgócsapata szóbeli megállapodást kötött a Chelsea-vel N’Golo Kantéval kapcsolatban. A megegyezés azonban – még – nem a francia középpályás klubváltásáról szól, a Chelsea ugyanis egyelőre ragaszkodik a 28 esztendős Kantéhoz. A madridi klubbal foglalkozó portál, a Defensa Central úgy tudja, hogy a Real Madrid abban állapodott meg a londoni együttessel, hogy ha 2020 vagy 2021 nyarán mozdíthatóvá válna N’Golo Kanté, akkor a Chelsea értesíti a spanyolokat, mint ahogy abban az esetben, ha más csapat tenne ajánlatot, azt is azonnal jelzik a londoniak. A blancók ebben az esetben hasonló (vagy ugyanolyan) ajánlatot nyújtanának be a Chelsea-nek, amely a megegyezés szerint előnyben részesítené a királyi gárdát a többiekkel szemben.

A Defensa Central azt írja, hogy Zinédine Zidane nagyon szeretné megszerezni Kantét, a Real ezen a nyáron tárgyalt is a Chelsea-vel, de az angolok egyelőre elzárkóztak sztárjuk eladásától. A spanyolok viszont a friss megállapodással bebiztosították magukat, hogy véletlenül se maradjanak le a középpályásról.

Életük nagy lehetősége előtt a fiatalok

A Wolverhampton elleni meccset megelőző éjszakát Lampard azzal töltötte, hogy a segítői, Jody Morris és Joe Edwards társaságában a Chelsea U23-as csapatának a Brighton ellen végül 2–1-re megnyert összecsapását nézte, amelyen a sérülésből visszatért Callum Hudson-Odoi és Reece James játékát figyelte árgus szemekkel. Másnap reggel, a meccs előtti utolsó előkészületek közben aztán felhívta Hudson-Odoit, és arról érdeklődött, hogy hogy érezte magát öt hónapnyi kihagyás után. Ez az eset is jól mutatja, hogy Lampard célja az első pillanattól kezdve az volt, hogy egy családias légkört alakítson ki Cobhamben. A legtöbb dolog, ami megkülönbözteti Lampardot az elődeitől, jelentéktelen, a többiekkel ellentétben viszont rendíthetetlenül hisz a fiatalokban.



„A Chelsea-nél voltak olyan edzők, akik arra is lusták voltak, hogy kibújjanak az irodájukból és megnézzék a szomszédban játszott U19-es Bajnokok Ligája-meccset” – mondta a Chelsea egykori utánpótlásedzője, Morris egy Sky Sportsszal készült interjúban 2018 okterében, amikor ő és Lampard még a Derby Countynál dolgoztak.

2020 nyaráig nem regisztrálhat új játékost a Chelsea A Chelsea-t a 18 éven aluli labdarúgókra vonatkozó átigazolási szabályok megszegése miatt a következő két átigazolási időszakból kizárták, így vásárolni ugyan vásárolhat új játékosokat, de regisztrálni és játszatni nem tudja őket 2020 júliusáig. Emellett 600 ezer svájci frankos pénzbírsággal is sújtotta a klubot a FIFA. A FIFA közleménye szerint a Chelsea 29 alkalommal szegte meg az átigazolásokra vonatkozó szabályok 19-es paragrafusát, ami kimondja, 18 éven aluli, külföldi játékost csak abban az esetben szerződtethet egy klub, ha a szülők függetlenül a klubtól döntenek az országváltás mellett, vagy a játékos lakhelye és új klubja 50 kilométeren belül van az országhatárhoz. Kivételt jelentenek az Európai Unióhoz, valamint az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országok, itt a szabály 16 éves kort ír elő.

Lampard azonban mindent tud a fiatalokról, és az irányítása alatt a már fent említett akadémistákon túl Billy Gilmour és Marc Guehi is állandó tagja lett az első csapatnak, valamint a sokoldalú, a bal oldalon bárhol bevethető Ian Maatsen is Lampard látókörébe került, miután Emerson Palmieri megsérült. A 17 éves holland játékos korábban már Sarritól is megkapta a lehetőséget, hogy az első csapattal eddzen, de a többiekhez hasonlóan neki is most van a legnagyobb esélye arra, hogy élesben is kipróbálja magát. Bár Lampard magával vitte őt a Wolverhampton elleni bajnokira, végül nem került be a meccskeretbe, de minden bizonnyal csak idő kérdése, hogy megkapja az esélyt a bizonyításra – ezt követően pedig jöhet a hosszú távú szerződés, csakúgy mint Gilmour esetében.



Lampard érkezése óta ugyanis a Chelsea folyamatosan írja alá az új szerződéseket a legtehetségesebb fiatalokkal, ennél jobb bizonyíték pedig nem is kell, hogy a klub száz százalékig elkötelezett az utánpótlása mellett. Mount, Gilmour és Ruben Loftus-Cheek esetében már sort is kerítettek az új szerződés aláírására. A The Athletic információ szerint utánuk Abraham, Tomori és James következik a sorban.

A Chelsea vigyáz a tehetségeire Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Chelsea FC a hivatalos honlapján jelentette be, hogy meghosszabbította Callum Hudson-Odoi szerződését. A 18 esztendős játékos 2024 nyaráig írta alá új szerződését a Chelsea-nél. A fiatal futballista Achilles-ín-sérülése miatt még nem lépett pályára a jelenlegi idényben, ettől függetlenül úgy tűnik, hogy a jövője Londonban lesz biztos – annak ellenére, hogy korábban többen is vitték volna, például a Bayern München érdeklődéséről is lehetett hallani. Emellett olasz lapértesülés szerint a Premier League-ben szereplő Chelsea új szerződést kíván kötni balhátvédjével, Emersonnal, akit így 2023 nyaráig kötne a klubhoz. A Brazíliában született, de már ötszörös olasz válogatott védő 2018 januárjában csatlakozott a Chelsea-hez, amely 20 millió eurót utalt át érte a Romának – ez az összeg 9 millióval emelkedhet még bónuszok formájában.

A 25 éves játékos akkor négy és fél évre kötelezte el magát, most azonban a „kékek” szeretnék további egy évre lekötni az idény első öt tétmeccsét egyaránt végigjátszó futballistát.

A számok is azt mutatják, hogy jó úton jár a Chelsea

Lampard első három hónapjában az utánpótlás-játékosokra olyan felelősség hárult, amilyen még soha a Chelsea modern kori történelmében nem volt példa, és ezt a számok is alátámasztják. Az eddig lejátszott öt bajnoki mindegyikén lehetőséget kapott legalább három akadémista, a Wolverhampton ellen négy. Az Abraham, Mount és Tomori által szerzett tizenegy gól ráadásul már most a legtöbb, amit akadémisták szereztek egy szezonban a 2003 óta íródó Abramovics-érában.



Ami ennél is beszédesebb, hogy ebben a tizenhat évben mindössze három olyan akadémista volt, név szerint John Terry, Loftus-Cheek és Bertrand Traore, aki gólt szerzett a Premier League-ben. Csak összehasonlításképp: a Wolverhampton ellen 90 perc alatt talált be három Chelsea-növendék. Még csak szeptember vége van, de Lampard már 1240 percnyi játéklehetőséget biztosított a 21 vagy annál fiatalabb angol játékosoknak, ami a második legtöbb játékperc az Abramovics-érában – és akkor Hudson-Odai és James még pályára sem lépett. Mindemellett Abraham Wolverhampton elleni mesterhármasa azt jelenti, hogy a 21 éves csatárnak már most több gólja van (hét) egy adott Premier League-szezonban, mint bármelyik másik angol játékosnak, aki a 2012/2013-as idény óta pályára lépett a londoni együttesben.



A Chelsea akadémiája tehát már évek óta kéznél van, de semelyik korábbi Chelsea-edző nem mert hozzányúlni. Sőt, még Lampard érkeztével sem gondolta senki, hogy a fiatalokba vetett hit ennyire kifizetődő lesz. Combhamben viszont már most biztosra veszi mindenki, hogy Lampard sikeres lesz a Chelsea-vel: a személye előzetesen is garancia volt arra, hogy nyugodtan végezheti a munkáját, most viszont már az eredményeivel is bizonyítja a rátermettségét.



Igaz, a BL-címvédő még nagy falatnak bizonyult: Londonban, a Chelsea otthonában vívott rangadót vasárnap a listavezető Liverpool az angol bajnokságban. A vendégek Trent Alexander-Arnold remek góljával szereztek vezetést: az angol válogatott védő egy szép szabadrúgás-kombináció végén lőtte ki a bal felsőt (0–1). A második Liverpool-gól is szabadrúgás után született: egy bal oldali szabadrúgást Roberto Firmino fejelt a hálóba közelről (0–2). A Chelsea-nek csak a szépítésre futotta erejéből: a második félidőben a világbajnok N’Golo Kanté remek szlalom végén lőtt a bal felsőbe (1–2).



A Liverpool hat meccsen aratott hat sikerrel, tizennyolc ponttal vezeti a bajnokságot, a Chelsea nyolc ponttal a tizenegyedik helyen áll, de valószínűleg a végelszámolásnál ennél majd jóval feljebb áll Frank Lampard csapata.



Kovács Gábor