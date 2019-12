Kuzmina állótapsot kapott

Utoljára 2016-ban tapsolhattak a helyszínen a győztesnek az Év sportolója-gálán – az utóbbi három évben az első helyezett nem tudott részt venni az ünnepélyen.

Óriási elvárások

Ahogy 2017-ben Peter Sagan, tavaly pedig Anastasia Kuzmina, most Petra Vlhová is csak videóüzenetben köszöntötte a pozsonyi Szlovák Nemzeti Színház közönségét, a kiváló alpesi síző ugyanis a gála napján Val d'Isere-ben készült a következő világkupa-hétvégére, lesiklásban pedig nagyon jó edzéseredményt ért el.

A díjat helyette édesapja, Igor Vlha vette át, aki azt is elárulta, a tavalyi jó szezon után idén óriásiak az elvárások a lányával szemben.

„Mindenki arról beszél, gyenge volt az idénykezdet, holott most több pontunk van a vk-sorozatban, mint egy éve ilyenkor. De annak köszönhetően, hogy Petra második lett összetettben, a vb-ről pedig három éremmel, közte egy arannyal tért haza, most már mindenki nagyon sokat vár tőle” – mondta Igor Vlha, de hangjában nem volt semmi szemrehányás, inkább csak konstatálta, hogy ez a nagy bajnokok sorsa.

Kuzmina könnyei

A győztes távollétében a gála legmeghatóbb pillanata az volt, amikor Anastasia Kuzmina, akit korábban háromszor, mindig a téli olimpiák évében választottak az év sportolójának, átvette a második helyezettnek járó trófeát.

A kiváló sílövő az elmúlt szezonban káprázatos pontot tett pályafutása végére: Östersundban megszerezte a hőn áhított világbajnoki címet, ami még hiányzott az éremgyűjteményéből, a vk utolsó állomásán pedig a talán még jobban áhított hibátlan lövészet, a 20-ból 20 jó lövés is összejött neki. Zúgott a taps, amikor Kuzmina átvette az elismerést, a nézőtéren először Matej Tóth gyalogló állt fel (szintén olimpiai bajnok, 2016-ban az év sportolója), majd követte a teljes nézőtér, Kuzmina pedig könnyes szemmel hajolt meg, és félig sírva mondott köszönetet a támogatásért – sportolóként utoljára.

Végh Attila (balról) és Igor Vlha, Petra Vlhová édesapja

Pumukli is díjat kapott

Az Év sportolója-ankéton a Sportújságírók Klubjának tagjai szavazhatnak, de minden évben választanak közönségdíjast is. Idén két kategóriában is átadtak egy trófeát – az olimpiai sportok kategóriájában Petra Vlhová győzött, a nem olimpiai sportok képviselői között pedig Végh Attila „Pumukli”. A bősi származású ketrecharcos a közelmúltban a cseh–szlovák viszonylatban az évszázad mérkőzésének titulált párharc során legyőzte Karlos Vémolát.

„Örülök, hogy a ketrecharc egyre ismertebb és népszerűbb, és az emberek is látják, hogy nem valami vaddisznók vagyunk” – köszönte meg az elismerést a maga őszinte stílusában Végh Attila.

A kajak négyes: Samuel Baláž, Vlček Erik, Zalka Csaba és Botek Ádám

Bronzéremért 3. hely

A Samuel Baláž, Vlček Erik, Zalka Csaba, Botek Ádám összeállítású kajak négyes az 500 méteres olimpiai számban bronzérmes lett a szegedi világbajnokságon, ezzel Tokióba is kvótát szereztek.

Az ankéton a csapatok között a harmadik helyen végeztek – de nem titkolták, jobbra számítottak. „Nehéz évünk volt, nem volt egyszerű kiharcolni az olimpiai kvótát. De hát ez egy ilyen ankét. Mindig szívesen jövünk a díjátadóra, mert jólesik, ha elismerik az ember munkáját. Ha jövőre az olimpián jó eredményt érünk el, akkor talán itt is előbbre kerülünk” – jegyezte meg Vlček Erik.

Ha bekerül a tokiói egységbe, akkor már hatodik olimpiájára készülhet, korábban háromról éremmel tért haza. „Nagyon sokat fogunk dolgozni a technikán, hogy a négyes jól menjen az 500 méteres távon. De természetesen először is be kell kerülni a hajóba, vagyis az első válogatón jól kell szerepelni egyesben” – mutatott rá Vlček.

„Lehet, hogy a vb-3. hely nem hangzik olyan jól, de olimpiai kvótát ért, előtte pedig az európai játékokon és a világkupán is érmet szereztünk, vagyis az egész szezonban stabilan jó eredményeket értünk el. Többre számítottunk az ankéton, nem fogok mást mondani” – ismerte el Zalka Csaba is. A fiatal somorjai kajakos sprinterként került a négyesbe, míg a többiek inkább az 1000 méteres távhoz voltak szokva. „Nekem a kitartó edzések nehezebbek, mert én korábban a 200-ra készültem, de a sprintek nekem fekszenek jobban. Szerintem jó, hogy van egy sprinter is a hajóban, mert az 500 méter amolyan kitartó sprint. Azon dolgozom, hogy megtartsam a gyorsaságomat, és javítsam az állóképességemet” – tette hozzá Zalka.

Fókuszban Tokió

„Az olimpián benne akarunk lenni az első hatban, de még jobb lenne, ha érmet is tudnánk szerezni” – tekintett már előre Botek Ádám. A felkészülés már megkezdődött, a négyes tagjai nemrég jöttek haza Amerikából, Portugáliában pedig hajópróbán voltak. Most úszás, súlyzózás van napirenden, januárban pedig Ramsauban sífutás lesz a program. Ezt követően újra Amerikába utazik a csapat.

„Elég nehéz program lesz, de már várom, örülök neki” – szögezte le Botek, aki az idei szezon elején megnyerte a K1 500 és az 1000 métert is, de a rövidebb távon utólag kizárták, mert véletlenül egy másik versenyszám alatt evezett a rajthoz, és belement az egyik pálya vonalába, bár senkit nem akadályozott. „Egy hülyeség miatt kizártak, de a teljesítményt nem veszik el tőlem. Én voltam a legjobb, bár a papíron más van. Remélem, jövőre is megnyerem a válogatót, és a papíron is az lesz, hogy első vagyok. Úgy jobban néz ki!” – mondta nevetve Botek, hozzátéve, minden nap eszébe jut a tokiói olimpia.

Samuel Baláž először járt az Év sportolója-gálaesten. „Számomra ez nagy megtiszteltetés, boldog vagyok, hogy itt lehetek – fogalmazott a vezérevezős. – Elégedettek vagyunk az egész szezonnal. Még nem tudni, milyen összeállításban utazunk Tokióba, de ez egy erős kajak négyes, és ha mindannyian tudjuk tartani a formát, akkor szerintem nem kell rajta változtatni.”