Kružliak: „Egy gyors gól nagyon jól jönne a visszavágón”

Tegnap reggel kilenckor különgéppel utazott a görög fővárosba a DAC, hogy a játékosoknak ne kelljen korán kelniük, ezért már a kedd estét Pozsonyban töltötték. Peter Hyballa vezetőedző 21 futballistát vitt magával, köztük volt a felépült Marko Divkovic is. Az együttessel tartott a klub vezérkara, néhány újságíró és negyven szurkoló is. Jó hangulatban voltak a DAC-játékosok, akik nem titkolták, hogy a továbbjutás kiharcolásáért mennek Athénba. A repülőben Vidáék és Kalmár kártyázással ütötték el az időt.

A kétórás út után 35 fokos hőség fogadta a dunaszerdahelyi együttest, ma ennél még két fokkal melegebb idő várható.

„Jókor jött a Pohronie elleni 5:1-es siker, mert a kupameccs előtt megnőtt az önbizalmunk. Egyszerű a képlet, három gólt kell rúgnunk, és továbbjutunk. Attól nem félek, hogy nem találunk a kapuba, inkább attól tartok, nehogy gólerős legyen a védelmünk – mondta lapunknak a jó formában levő Vida Máté. – Még egyszer nem követhetünk el olyan szarvashibákat, mint az első mérkőzésen. Kedden videó előtt kielemeztük az Atromitosz játékát, az edző elmondta nekünk, mit nem szabad csinálnunk, szerdán megtudtuk, hogy miként kell játszanunk ellenük.”

Martin Jedlička a megszokott bajusza nélkül utazott Görögországba. „Azért vágtam le, mert az utóbbi időben elég sok gólt kaptam. Remélem, ez is segít abban, hogy egy gól nélküli sorozatot kezdjek” – jelentette ki az Új Szónak a 21 éves cseh kapus, akinek bravúrjaira nagy szükség lesz.

A DAC szakvezetője is optimista. „Tanultunk a hibákból, és levontuk a következtetéseket a múlt heti meccsből. Bízom a csapatban, hogy sokkal jobban játssza majd a gegenpressinget, mint a MOL Arénában, és kiharcoljuk a továbbjutást. Nem lenne baj, ha a görögök az első meccs után lebecsülnének bennünket” – szögezte le Peter Hyballa.

Dominik Kružliak szerint meglepetést okoznak Athénban. „Taktikusan és fegyelmezetten kell futballoznunk, akkor elkaphatjuk a görögöket. Tudjuk, mik az erősségeik, és mik a gyengéik. A meccs elején egy gyors gól nagyon sokat segítene nekünk” – mondta az athéni reptéren a Rózsahegyről érkezett 23 esztendős középhátvéd, aki remekül érzi magát a DAC-nál.

Peter Hyballa várhatóan a Jedlička–Koštrna, Kružliak, Oravec, Davis–Vida Máté–Čmelík, Kalmár, Ronan, Vida Kristopher–Ramírez kezdőcsapatot szerepelteti. Értesüléseink szerint háromszáz DAC-szurkoló bíztatja majd kedvenceit.

Giannisz Anasztasziu, az Atromitosz mestere biztosra veszi, hogy az idegenbeli győzelem után simán kerülnek az EL-selejtező harmadik körébe. A hazai kaput minden bizonnyal az egyszeres magyar válogatott kapus, Megyeri Balázs védi, honfitársa, Ugrai Roland a jelek szerint csakúgy, mint Dunaszerdahelyen, a cserepadon kap helyet.

„Egy hete nagyon csalódottak voltunk, hogy kikaptunk, mert 60 percen át jobbak voltunk. Sajnos a középpályán sokat hibáztunk, és ezt kihasználták a kontrákra játszó görögök. Mindenki azt gondolja, hogy az Atromitosz már továbbjtott, mi viszont teljesen másként látjuk, korábban már többször is idegenben sikerült a javunkra fordítani a párharcot. Meggyőződésem, hogy most is így lesz” – nyilatkozta Hyballa a tegnapi sajtótájékoztatón, amelyen azt is elárulta, hogy több változás is lehet a csapatban, és egyáltalán nem gyakorolták a tizenegyeseket.

A mérkőzést az iráni származású svéd Al Hakim vezeti, aki 8 éves korától él a skandináv országban, és 2015-ben a legjobb svéd bírónak választották. Az STV 2 élőben közvetíti a találkozót.