Két ismerős arc a DAC szombati ellenfelénél

A dunaszerdahelyi csapatnak nem csak az eredményei, hanem a játéka is biztatóbbá vált az elmúlt néhány hétben. A sárga-kékek az aranyosmarótiak (4:2), a zsolnaiak (2:0) és a nagymihályiak (1:0) legyőzésével sorozatban három győzelemnél járnak, és már a dobogót ostromolják. A liptószentmiklósiak után ráadásul két újabb alsóházi csapat, a Sereď és a Senica lesz a dunaszerdahelyiek ellenfele a következő fordulókban, akiknek így jó esélyük van egy komoly győzelmi széria felállítására.

Túl a krízisen

„Sikerült kilábalnunk a kisebb krízisből, zsinórban a harmadik összecsapásunkat nyertük meg, ami jó jel. Meccsről meccsre kell haladnunk, és folytatni ezt – nyilatkozta Dominik Kružliak, a DAC középhátvédje a klub honlapjának. Kružliak számára különös jelentőséggel bír a találkozó, hiszen a hátvéd liptószentmiklósi származású. – Bízom a sikerben. A sorozatban három győzelem segített nekünk, jót tett az önbizalmunknak, és a védelem szempontjából is fontos, hogy zsinórban a második meccsünkön nem kaptunk gólt. A szezon elején sokszor betaláltak ellenünk, így ez egy pozitív impulzus.”



A dunaszerdahelyi csapatból Kalmár, Balic, Brunetti, Njie és Moumou hiányzik majd sérülés miatt.

Odahaza megy a szekér

A liptószentmiklósi csapatban két ismerős arcot is találhatnak a DAC-drukkerek: az egyik Pinte Patrik, aki tavasszal még a somorjai farmcsapatban játszott, a másik pedig Jakub Švec, aki a dunaszerdahelyiek játékosaként kölcsönben szerepel a liptói csapatban.

A Fortuna Liga abszolút újoncának számító északiak jelenleg a 10. helyen állnak a tabellán, és a bennmaradáson kívül nem dédelgetnek komolyabb álmokat. Ugyanakkor hazai pályán kifejezetten veszélyes csapatnak számítanak, eddigi öt mérkőzésükből háromszor győzni tudtak a szezonban – legutóbb a trencsénieket győzték le 2:1-re, de korábban a zsolnaiakat is megtréfálták (2:1), a garamszentkeresztieket pedig valósággal lemosták a pályáról (5:1).

Sok a változás

Mivel ez a Tatran első szezonja a Fortuna Ligában, így a két csapat csak minimálisan ismeri egymást – az idei első találkozójuk 3:1-es DAC-győzelmet hozott a MOL Arénában. Akkor Schäfer, Taiwo és Sharani volt eredményes a sárga-kékek részéről.

Azóta komoly változásokon esett át a dunaszerdahelyiek kerete. A mai bajnokin elvétve találni majd olyan játékost a kezdőben, aki az augusztusban is pályára lépett. Azon a találkozón ugyanis az azóta távozott Rymarenko–Divkovic–Taiwo trió alkotta a DAC támadósorát, valamint kezdő volt a most súlyosan sérült Njie és Brunetti mellett az újabban partvonalra szorult Vera és Beszkorovajnij is.



A mérkőzést a Tatran ideiglenes otthonában, a poprádi stadionban rendezik. A találkozót a Markíza fizetős platformja, a Voyo élőben közvetíti, a játékvezető Adam Somoláni lesz.