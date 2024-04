Kijutott az olimpiára a magyar női kézilabda-válogatott (FOTÓK)

A debreceni Főnix Aréna körül már az olimpiai selejtező utolsó előtti mérkőzését megelőzően megjelentek a piros-fehér-zöld árusok, de a Magyar Honvédség is jelen volt és szórakoztató játékokkal igyekezett népszerűsíteni a katonai hivatást.

A brit–svéd meccs nem hozott magas színvonalú kézilabdát. A skandinávok sokkal jobbak voltak ellenfelüknél, de a becsülettel és a legtöbb esetben hatalmas mosollyal próbálkozó brit játékosok egy-egy szép lövését, jó védekezését vagy a kapusok védését hatalmas tapssal jutalmazták a korábban kiérkező szurkolók. Sőt, a második félidőben szinte minden brit támadásnál ütemes taps zúgott a csarnokban.

Az M4 Sport stúdiójában Ferling Bernadett és Elek Gábor tevékenykedett szakértőként. Utóbbit a csarnokba megérkező magyar válogatott játékosok közül a pálya szélére belógva Janurik Kinga és Bordás Réka is integetéssel üdvözölte, míg a többiek azonnal az öltöző felé vették az irányt.

Svédország végül 52:8-ra győzött és bár Nagy-Britannia csapata játékban nem feltétlen ütötte meg az elvárt szintet, egy rendkívül szimpatikus csapatként fogunk emlékezni rájuk.

„Fáradtnak érzem magam. Mióta megtudtuk, hogy pályára léphetünk itt, arra próbáltunk fókuszálni, hogy fejlődjünk, egyénileg és csapatként is. Úgy érzem teljesítettük a tervet. Hihetetlen volt a hangulat, sosem volt még ilyenben részem. Nem is találom a szavakat, el sem tudtam képzelni, hogy ilyen közönség előtt pályára lépjek. Tényleg, alig hiszem el a mi történt” – nyilatkozta az Új Szónak Lea Davies a britek egyik legagilisebb átlövője.

„Nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy kijutottunk Párizsba. Büszke vagyok a játékosaimra, akik végig fókuszáltak tudtak maradni és ma is jó játékot mutattak” – mondta Johanna Wiberg, a svéd válogatott szövetségi kapitánya a találkozót követő sajtótájékoztatón. Svédország győzelmével már a magyar–japán meccs eredményétől függetlenül biztosította olimpiai kvótáját.

A japán szurkolók is igyekeztek támogatásukról biztosítani kedvenceiket, több zászlót is kifeszítettek a lelátó egyik sarkában, de a magyar drukkerek ellen nem sok esélyük volt. A hazai szimpatizánsok néhány perc alatt elhelyezték a székeken a meccs előtti koreográfiához szükséges elemeket, így mikor a csapatok megérkeztek a bemelegítésre, már minden a helyén volt. A műsorvezetők már ekkor is fokozták a hangulatot, így nem meglepő módon a magyar kézilabdázók hatalmas mosollyal érkeztek meg a bemutatásnál a pályára. A Himnusz elhangzásakor a HU Sector nevű szurkolói csoportnak köszönhetően piros-fehér-zöldbe öltözött szinte a teljes Főnix Aréna és elindult a szurkolás! A kezdés előtti utolsó másodpercekben még a pálya melletti egyik sarok borítása karbantartásra szorult, de a helyszíni szervezők gyorsan orvosolták a felmerülő problémát. Márton Gréta a mérkőzés után külön ki is emelte, hogy tökéletes volt a rendezés.

Az első percben azonnal büntetőhöz jutott a magyar válogatott és Klujber Katrin a tőle megszokott magabiztossággal lőtte azt a hálóba, 1:0. A negyedik percben Japán átvette a vezetést, de Kuczora Csenge gyorsan válaszolt és egyenlített, majd nem sokkal később Győri-Lukács Viktória a jobbszélről újra előnyhöz juttatta csapatát. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány védekezés és támadás között egyet cserélt, Kuczora helyett Papp Nikoletta érkezett. Bár maradt néhány üres szék Debrecenben a hangulat a tatabányai férfi olimpiai selejtezőjét idézte már az első percekben is. A 10. percben Klujber akcióból is feliratkozott a góllövőlistára, majd védekezésben labdát is szerzett, a túloldalon pedig Lukács ugrott be remekül a szélről, 5:3. A kapuban Böde-Bíró Blanka kezdett és ő is hozzá tudta tenni a magáét.

A negyedik magyar gólszerző Füzi-Tóvizi Petra volt, aki a DVSC játékosaként duplán hazai pályán szerepelt. Szöllősi-Schatzl Nadine első gólja után, 7:4-nél időt kértek a japánok, de még a szünet letelte előtt visszatértek a pályára, Golovin tovább tartotta szóval játékosait, mint a kollégája. Japán támadásban lehozta kapusát, így létszámfölényben kezdett támadni, de az első két ilyen akciójuk nem volt sikeres, míg Klujber akcióból és üres kapura is betalált, 9:4. Újra jött a japán szövetségi kapitány időkérése. Klujber másodszorra elhibázta az üres kapus lövését, de harmadikra javított, először volt hat a hazai előny. Győri-Lukács is kihasznált egy ilyen lehetőséget, 13:6. A jobbszélsőt ez után kiállították így először maradt bent támadásban Papp, aki azonnal gólt is lőtt. Golovin 16:8-nál kért először időt, szűk öt perc volt ekkor hátra az első félidőből.

Simon Petra is lőtt egyet üres kapura, a visszafutó japán hálóőr, Baba ugyan belekapott még a lövésbe, de védeni nem tudott kilencre nőtt a magyar előny. A svéd meccs után újra ihletett formában játszottak a magyar játékosok, míg Japán sok technikai hibát követett el. A félidőt jelző dudaszó 18:10-nél szólalt meg, de egy időn túli büntetővel 11-re növelte góljai számát Japán.