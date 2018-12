Ki következik Zalka Csaba után?

Már többéves hagyománya van a csallóközi városban a sportgálának, melynek ankétos változata négy évvel ezelőtt látott napvilágot. S mindannyiszor kajakos vitte haza a vándorkupát. Egyszer Linka Tibor, háromszor Zalka Csaba, aki tavaly végleg megkapta a serleget. „Új vándorkupát adunk az ankét idei győztesének. A tavalyi első is jelen lesz, de csak díjátadóként, hiszen már azóta pozsonyi színekben versenyez – tájékoztatta lapunkat az előkészületekről Duducz Tibor, a képviselő-testület ifjúsági és sportbizottságának új elnöke, aki az új polgármestert, Orosz Csabát váltotta ezen a poszton. – Szintén hagyomány, hogy nyolc somorjai klub nevezett sportolókat soraiból, mindegyik hármat, s ugyanakkor szavazott is a nevezettek közül. Szavaztak az ifjúsági és sportbizottság tagjai is. Ebből alakult ki a végső sorrend, melynek eredményeit a sportgálán tesszük közzé. A győztes a vándorkupát, a legjobb három kupát, a negyedik–nyolcadik helyen végzők emlékplakettek kapnak. Sportos esténket színesítik fellépésükkel a gútai teremkerékpáros hölgyek.”