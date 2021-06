Kezdődik a foci-Európa-bajnokság

Azt, hogy Európa-szerte bonyolítsák le a tornát, még az UEFA egykori elnöke, az azóta korrupciós botrányba keveredett és leváltott, egykori kiváló labdarúgó Michel Platini szervezte meg.

Késés és a vírus

Eredetileg 13 helyszínen zajlott volna a Európa-bajnokság, de végül ez a szám 11 stadionra redukálódott. Az már 2017-ben világossá vált, hogy a brüsszeli stadion elkészülte késni fog, így a belga fővárosban tervezett mérkőzéseket áthelyezték Londonba.

Tavaly pedig a koronavírus-járvány szólt közbe, ami miatt egy évvel el kellett halasztani a tornát, és két további helyszínt (Bilbao és Dublin) kellett lecserélni, mert egyik város sem tudta garantálni a nézők befogadását. A spanyol cserét úgymond házon belül oldották meg, hiszen a bilbaói stadion helyét a sevillai Estadio La Cartuja vette át, míg Dublin helyére Szentpétervár lépett. Ez a változás a szlovák válogatottat is érintette, hiszen két mérkőzését (Svédország és Lengyelország) is Írország fővárosában játszotta volna. Végül 11 városban rendeznek találkozókat, és ebből egyedül Budapesten, a 2019 novemberében átadott Puskás Arénában lehet majd telt ház. München a kapacitás 20 százalékos kihasználtságával, Bukarest, Koppenhága, Glasgow, London és Róma legalább 25, a beugró Sevilla 30, Amszterdam 33 százalékot vállalt, míg Baku és Szentpétervár minden második székre enged szurkolót.

Változások

A pandémia nem csak a helyszínekre és a nézőszámra volt hatással, de több új szabályt is hoztak miatta a mostani Eb-re. A járvány miatt az UEFA 23-ról 26 főre emelte a tornára nevezhető játékosok számát. Szintén a járvány okozta sűrű menetrend miatt az is újdonságnak számít majd a kontinensviadalon, hogy a három helyett öt cserelehetőségük lesz a csapatoknak, ha egy meccsen hosszabbítás van, akkor ott pedig egy hatodik változtatási lehetőség is engedélyezett.

Ugyan a videóbírót (VAR) már a top bajnokságokban és a Bajnokok Ligájában alkalmazzák, de az Európa-bajnokságon most fog debütálni a rendszer. A VAR használatával viszont nem lesznek alapvonali asszisztensek, mint az előző két Eb-n.

Ami a játékvezetést illeti, szintén történelmi jelentőséggel bír, hogy most először lesz tagja a 12 fős kiegészítő személyzet tagja a francia Stephanie Frappart. azaz negyedik játékvezetőként vagy tartalék asszisztensként szerepel majd az Eb-n, így először lesz nő a közreműködő bírók között. Frappart volt az első nő, aki a férfiak között élvonalbeli bajnokit, Bajnokok Ligája-összecsapást, illetve világbajnoki selejtezőt is vezetett.

Érdekességek

A portugálok klasszisa, Cristiano Ronaldo ötödik alkalommal vesz részt Eb-n, ezzel máris csúcstartóvá válik, ahogy azzal is, hogy a legtöbbször (21 alkalommal) lépett pályára Eb-n. A Juventus támadója Michel Platinivel közösen vezeti az Eb-k góllövőlistáját is, mindketten 9 találatnál járnak, de nagy valószínűséggel Ronaldo a torna végére ebben is egyedüli csúcstartó lesz.

Öt éve a francia Antoine Griezmann lett a gólkirály hat góllal, ám eddig senki sem tudta megvédeni a gólkirályi címét. Az is csak egyszer fordult elő, hogy valamelyik gárda megvédje a bajnoki címét: Spanyolország 2008 után 2012-ben is győzni tudott.

Esélylatolgatás

A végső győzelemre is esélyesnek tartott csapatok közül három is a magyar válogatottal került egy csoportba. A legnagyobb favoritnak az Mbappé vezette Franciaország tartozik, de az angol válogatott is nagyon erősnek tűnik, már csak abból kiindulva is, hogy klubszinten mennyire domináltak a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában is az idei szezonban. Kevin de Bruyne ugyan megsérült a BL-döntőben és az első meccset valószínűleg kihagyja, de Belgium is az esélyesek közé tartozik, ahogy a címvédő portugálok is. De nem szabad leírni a németeket sem, és fekete lóként ott vannak az olaszok, akik sorozatban nyolc győzelemnél tartanak, illetve a lengyelek, akiknél az ellenfelek kapuját a Bundesliga új gólrekordere, a 41 gólos Robert Lewandowski rohamozza majd.

A magyar válogatott két legkreatívabb játékosa (Szoboszlai Dominik és Kalmár Zsolt) nélkül kénytelen nekivágni az F jelű halálcsoportnak, ahol a franciák, a németek és a portugálok lesznek az ellenfeleik. Marco Rossi azonban így is egy masszív csapatot rakott össze, ami a telt házas Puskás Arénával megtámogatva talán tud egy pontot szerezni a portugáloktól. Ennél több, sőt, igazából már ez az egy pont is bravúrszámba menne.

A szlovákoknál más a helyzet. Az E csoportból kimagaslik a spanyol válogatott, őket elméletben a Lengyelország követi, Svédország azonban a keretben található nevek alapján igenis verhető ellenfélnek tűnik a szlovákok számára. Ha pedig az első fordulóban meg tudnák lepni a lengyeleket, akkor könnyen összejöhetne a továbbjutás.

A torna legnagyobb kérdése persze az, hogy július 11-én a Wembley Stadionban ki emelheti magasba Henri Delaunay Kupát, amelyet eddig tíz csapat hódított el, legtöbbször, szám szerint háromszor a német és a spanyol.

A William Hill fogadóiroda nyereményszorzói a végső győztesre: Franciaország 5,50

Anglia 6,00

Belgium 7,00

Németország 9,00

Portugália 9,00

Spanyolország 9,00

Olaszország 10,00

Hollandia 15,00

Dánia 29,00

Horvátország 34,00

Törökország 51,00

Svájc 76,00

Lengyelország 81,00

Oroszország 101,00

Svédország 101,00

Ukrajna 101,00

Ausztria 126,00

Csehország 126,00

Wales 151,00

Skócia 251,00

SZLOVÁKIA 251,00

MAGYARORSZÁG 401,00

Finnország 501,00

Észak-Macedónia 501,00