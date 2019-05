Kettős Mercedes-siker

Már a szabadedzéseken is Mercedes-fölény mutatkozott, ami az időmérőn sem volt másképp, ahol Valtteri Bottas dominált. A finn sorozatban harmadik alkalommal bizonyult a leggyorsabbnak a kvalifikáción. A második rajtkockát Lewis Hamilton szerezte meg, ideje jócskán elmaradt csapattársától. A harmadik legjobb időt Sebastian Vettel érte el.



A két Mercedes jól jött el a rajtrácsról, Vettel kicsit keménykedett, amire rá is fázott, az első kanyar külső ívére került, és pozíciót vesztett Verstappennel szemben. Emellett míg Vettel Bottasszal vívott, Hamilton került az élre. A Ferrari német pilótájának nagyon kellett néznie a tükröt, mert időközben csapattársa, Leclerc is megérkezett. A 12. körben a négyszeres világbajnok, akinek közben a gumik szemcsésedésével is meg kellett küzdenie, elengedte monacói márkatársát. Az élmezőnyből ő kezdte a kerékcseréket, a Ferrari szerelői munkájukba belehibáztak, a bal hátsó gumi nehezen került a helyére. A két Mercedes zavartalanul, szinte más dimenzióban autózott az élen. A Ferrari szerelői nem voltak formában, hiszen Leclerc kerékcseréjét is elrontották, szintén a bal hátsó felhelyezésével voltak problémák. A Ferrarinál ismét helycsere volt, ezúttal a kemény keverékű gumikon autózó Leclerc engedte el közepes abroncsokon körözgető csapattársát.

Húsz körrel a leintés előtt Norris és Stroll ütközött, a Mclaren brit pilótája rengeteg kavicsot hordott fel az aszfaltcsíkra, ami miatt pályára küldték a biztonsági autót. Az időszakot azonnal kihasználták az élen autózók kerékcserére, Hamilton érkezett elsőként lágy abroncsokért, a Ferrari Leclercet is kihívta új közepes keverékű gumikért. A felvezető autó ismét összerántotta a mezőnyt, ezzel izgalmasabbá téve a véghajrát. A két Haas hozta a frászt egy pillanatra a csapatára, össze is értek, Grosjeannak a bukótérből kellett visszajönnie, majd néhány körrel később megismételték, a végkimenetel ugyanaz volt, sőt a Haas francia pilótájának harmadik alkalommal is a bukótérből kellett visszatérnie, ekkor azonban Sainzcal volt csatában.



Az élmezőnyben a biztonsági autó sem okozott változást, a sorrend a leintésig megmaradt. Idén a Mercedes még nem talált legyőzőre, sorozatban ötödik kettős győzelmét aratta a német csapat. Lewis Hamilton a rajtot követően élre állt, azt követően pedig nem is engedte át a vezetést. Az ötszörös brit világbajnok idén negyedik alkalommal ünnepelhetett győzelmet. Hamilton sikerének köszönhetően ismét visszavette a vezetést a bajnoki pontversenyben. A dobogó második fokára csapattársa, az időmérő leggyorsabbja, Valtteri Bottas állhatott fel. A finn helyezése sem forgott kockán a futam során. Idén másodszor ünnepelhetett a pódiumon Max Verstappen, amivel az összetettben is előrelépett a harmadik helyre. A Red Bull hollandjának sikerült legyűrnie a két Ferrarit, Vettel a negyedik, Leclerc az ötödik pozícióban zárt. Hatodikként Gaslyt, hetedikként Magnussent intették le. A nyolcadik helyen Sainz, a kilencediken Kvjat végzett. Tizedik helyével egy pontot gyűjtött Grosjean. A leggyorsabb körért járó egy plusz pontot Lewis Hamilton zsebelte be.