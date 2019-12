Keményebb edzőt kerestek Komáromban

A hetek óta sérülésektől tizedelt Duna-partiak 94:75-re kikaptak a vendég Handlovától az extraliga 16. fordulójának zárómeccsén.

„Alekszandar Vrzsina távozása már a levegőben lógott, mert ő maga is érezte, hogy kicsúszott a kezéből a csapat. Mindenki azt csinált, amit akart. Vrzsina egy nagyon jó ember, nagy szívvel, talán nem is hallottam, milyen, amikor megemeli a hangját. A pályán a fiúk kicsit széteső társaság benyomását keltették, az kellett volna, hogy ő legyen a vezérük – mondta az Új Szónak a szintén szerb edzővel kapcsolatban Paulík József, az MBK Rieker com-Therm csapatának menedzsere. – Gyorsan kellett lépnünk. Olyasvalakit kerestünk, aki jól ismeri a szlovákiai játékosokat és klubokat. Hat-hét jelölt közül esett a választás a korábban Handlován is dolgozó Kaszumra, aki határozottabb, keményebb típusú tréner. Mínusz tizenötnél is tüzelte a fiúkat és maximális teljesítményt várt el tőlük. Reméljük, vezetésével mihamarabb visszaküzdjük magunkat a komáromi kosárlabdát megillető helyre.”

Ebben segítheti a komáromiakat, hogy holnap Léván valószínűleg már játszhat Vlagyimir Djordjevics és talán Szvetozar Sztamenkovics is. A bajnokikra sorozatban mindössze hét játékossal kiálló piros-fehérek eközben egy irányító leigazolásán is munkálkodnak.