Kalmár Zsolt: Túlszárnyalni az előző szezont

Ebben az évben a fiatalokra összpontosítanak, a rendhagyó Európa-liga-selejtezőkön is szeretnének jó eredményt elérni, és tervben van egy mozgékony csatár leigazolása – ezeket a témaköröket is érintette a DAC labdarúgócsapatának sajtótájékoztatója, amelyet pénteken, a Fortuna Liga 2020/2021-es szezonjának rajtja előtt tartottak.

A dunaszerdahelyi klubvezetőség – ahogy Nagy Krisztián sajtófőnök fogalmazott – keménymagja volt jelen a sajtótájékoztatón: Világi Oszkár klubtulajdonos mellett Jan van Daele sportigazgató, Bernd Storck vezetőedző és Kalmár Zsolt a csapat kapitánya.

Az első fecskék

Világi Oszkár immár hetedik teljes szezonját kezdi meg a dunaszerdahelyi csapat élén. „Idén többek között a fiatalokra is összpontosítunk. Remélem, hogy a hosszú munka meghozza a gyümölcsét, már van saját nevelésű játékosunk, aki a kezdőben kopogtat, az első fecskék már megjelentek. Boldog vagyok, hogy nem új edzővel kezdjük meg a szezont. Bernd Storck már vezette néhány meccsen a csapatot, ismeri a játékosokat és az ellenfeleket is. Minden adott, hogy egy jó szezont fussunk. Az első három hely az elvárt, és az, hogy jól teljesítsünk az Európa-ligában. Évről évre egyre erősebbek vagyunk, így az ambícióink is egyre nagyobbak lehetnek. Egy rendhagyó Európa-ligára készülünk, hiszen csak egymérkőzéses selejtezők lesznek, ennek ellenére remélem, elégedettek leszünk a nemzetközi porondon elért eredményekkel” – vázolta Világi.

Balic marad

Jan van Daele is örül annak, hogy a csapat és Storck egymásra találtak. „A legfontosabb, hogy a csapat az új edzővel megtalálta a saját útját. Erőszakos, támadó felfogású, jó futballt játszunk – mondta a sportigazgató. – A járvány miatt most az átigazolások is komplikáltabbak, lassabban haladnak. Jó hír, hogy Andrea Balicot sikerült végleg megszereznünk az olasz Udinese csapatától. Andrea hároméves szerződést kötött velünk. Ő egy nagyon tehetséges játékos, aki idővel a Fortuna Liga legjobbjai közé tartozhat.”

Van Daele azt is elmondta, hogy ugyan már több játékos érkezett a csapatba, de még mindig keresnek egy kapust, egy mozgékony csatárt, és dolgoznak azon is, hogy Schäfer András augusztus 31-én lejáró szerződését meghosszabbítsák. A legnagyobb problémát azonban a szélsőhátvédek jelentik. „Azt tapasztalom, hogy a játékosok zöme tart attól, hogy Eric Davis és Cesar Blackman konkurense legyen, így nagyon nehéz alternatívát találni a helyükre – jegyezte meg Van Daele. – Próbáljuk megtartani a csapat gerincét, ez nagyon fontos dolog, mert csak így lehetünk sikeresek a bajnokságban és az Európa-ligában. A játékosok jól érzik magukat nálunk, nem akarnak elmenni innen, aki mégis, az már távozott. Fel vagyunk készülve arra, hogy olyan játékot játsszunk, amilyet a szurkolóink elvárnak tőlünk.”

Nehéz kezdés a szerediek ellen A DAC vasárnap 18:00-kor a MOL Arénában a Sereď csapata ellen kezdi meg szereplését a Fortuna ligában. „A szerediek ellen az elmúlt szezonban hazai pályán 0:0-t játszottunk, idegenben pedig kikaptunk 3:1-re, tudjuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz. A vasárnapi ellenfelünk szervezetten védekezik, nehéz lesz ellenük gólt szerezni, azonban bízom benne, hogy sikerülni fog, és győzelemmel kezdjük a szezont” – mondta Bernd Storck a vasárnapi meccsről. Kalmár Zsolt elmondta, hogy a kiscsapatok ellen rendre nehezen törik fel a védelmet, annak ellenére, hogy mindig megvannak a helyzeteik. „Remélem, hogy vasárnap hatékonyak leszünk a kapu előtt. Sikerrel akarjuk kezdeni a szezont, mert ez egy nagy lökést adhat a továbbiakban.”

Az új játékosok

Bernd Storck vezetőedző konkrétan is kitért az új igazolásokra: „Jannik Müller annak ellenére, hogy még csak 26 éves, óriási tapasztalattal rendelkezik, biztos vagyok benne, hogy a csapat hasznára lesz. Ahogy Sidney Friede is. Az ő nagy erőssége, hogy az ellenfél tizenhatosánál is veszélyesen tud futballozni. Yhoan Andzouana ideális szélső, mindkét oldalon bevethető, nagyon gyors és remekül cselez. Sebastian Nebyla pedig egyértelműen a jövő játékosa. Időt kell neki adni, de megpróbáljuk beépíteni a csapatba, hiszen látjuk, hogy fantasztikus dolgokra képes az edzéseken.” A német szakember elmondta, hogy a háromhetes felkészülés első hetében leginkább a részleteken dolgoztak, majd kemény fizikai edzéseket abszolváltak, ami kihatással volt a Nice ellen mérkőzésre is. Hozzátette, azért akart erős ellenfelekkel meccselni, hogy lássa, hol tart a csapat és hol tartanak egyes játékosok, mert ez nagyon fontos lehet az Európa-liga szempontjából.

Nehéz kezdés

„Megterhelő hetek vannak mögöttünk, napi két edzéssel. De már nagyon várjuk, hogy elkezdődjön a szezon. Tudjuk, hogy nehéz hónap áll előttünk, hiszen 22 nap alatt 7 meccset fogunk játszani. Bízom abban, hogy még sikeresebbek lehetünk ebben a szezonban, mint az előzőben voltunk. Az első háromban ott akarunk lenni, de leginkább a bajnoki címért akarunk harcolni” – mondta Kalmár Zsolt, a csapat kapitánya, aki hozzátette, örül, hogy legalább a stadion felét megtölthetik a szurkolók, hiszen az ő támogatásuk mindig plusz energiát ad a csapatnak.

„A szlovák bajnokságban azon kevés csapatok közé tartozunk, akiket érzékenyen érintenek a koronavírus-járvány miatti korlátozások. A járvány miatti gazdasági kiesésünk több százezer euró, ha továbbra is így folytatódik, még több lesz. Ennek ellenére a következő szezonra már 4200 bérletet eladtunk, amit szeretnék megköszönni a szurkolóinknak. Bízom benne, hogy az állami szervek a focimeccsek javára is hoznak pozitív döntést, hiszen például a fürdőkben, strandokon már tízezrek fekszenek egymás mellett” – tette hozzá Világi Oszkár.

Bernd Storckkal, a DAC vezetőedzőjével jövő héten közlünk interjút.

A DAC keret a 2020/2021-es szezonra Kapusok: Benjamin Száraz, Martin Jedlička.

Védők: Danilo Beszkorovajnij, Jannik Müller, Dominik Kružliak, Eric Davis, Matúš Malý, Cesar Blackman.

Középpályások: Andrija Balic, Vida Máté, Andrej Fábry, Kalmár Zsolt, Sainey Njie, Sidney Friede, Schäfer András, Jorge Mendez, Martin Bednár, Sebastian Nebyla.

Csatárok: Zuberu Sharani, Eric Ramirez, Jakub Švec, Yhoan Andzouana, Marko Divković

Érkezett: Jannik Müller (Drezda), Sidney Friede (Hertha), Yhoan Andzouana (Roeselare), Sebastián Nebyla (West Ham United), Jorge Mendez, Matúš Malý, Sainey Njie (DAC U19).

Távozott: Adrián Slančík (Senica), Milan Šimčák (Senica), Dusan Lalatovics (Partizan Belgrad), Lorenco Simic (Sampdoria), Rocardo Phillips (Michalovce), Lukáč Čmelík (lejárt a szerződése)