Jelentkeztek a Bajnokok Ligájába a komáromi röpisek

„Hosszas mérlegelés után hoztuk meg ezt a döntést, mert komoly kötelezettséget jelent számunkra. Ugyanis nemcsak a klubot, az egyetemet, a régiót képviseljük majd, hanem az egész országot. Szlovákiai bajnokok vagyunk, ilyen lehetőség nem mindennap adódik, úgy határoztunk, élünk vele” – magyarázta lapunknak Ferencz László klubelnök, hozzátéve, hogy a másik három európai kupasorozat ezért nem is jött számításba.



A BL-ben számos feltételnek kell eleget tenni, a sportcsarnokoknak is egy sor kritériumnak kell megfelelniük. „A komáromi paraméterek sajnos nem alkalmasak BL-meccs rendezésére, ezért minden valószínűség szerint Nyitrán játsszuk majd a hazai meccseinket, azt a környezetet már jól ismerjük” – mondta a tisztségviselő, utalva arra, hogy az extraligában is a megyei székhelyen fogadták néhány ellenfelünket a járvány idején, amikor tesztelési pont működött a komáromi csarnokban.



A pandémia miatt egyelőre kérdéses a BL új idényének lebonyolítási formája. Az biztos, hogy június 25-én van tervben a sorsolás, a sorozat pedig október első hetében indulna. „A BL egy pluszmotivációt jelenthet a csapatnak, amelynek megerősítésén dolgozunk. Nemrég igazoltuk le Emanuel Kohútot, a négyszer is a legjobb szlovákiai röplabdázónak megválasztott blokkolót, és hosszabbítottunk František Ogurčákkal is. A Bajnokok Ligája nekik is egy kihívás lesz”– mondta Ferencz László.

Támogassa az ujszo.com-ot Az elmúlt időszakban arra kértük olvasóinkat, járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez annak érdekében, hogy a jelentős költségekkel járó hiteles, megbízható hírszolgáltatást hosszú távon biztosítani tudjuk. Köszönjük a pozitív fogadtatást. Jó érzés tudni, milyen sokan tartják fontosnak a független, magyar nyelvű újságírás fennmaradását Dél-Szlovákiában, és milyen sokan szeretik az Új Szót. A beérkezett támogatások lehetővé tették, hogy új munkatárssal bővítsük az ujszo.com professzionális csapatát, fejlesszük szolgáltatásainkat, növeljük az ügyeletben töltött órák számát. Nagyszerű eredmény ez olyan gazdasági környezetben, ahol a fejlesztések helyett a költségek visszafogása került sok helyen célkeresztbe. Hálásak vagyunk eddigi támogatásaikért, és kérjük, továbbra is segítsék az ujszo.com fejlesztését. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk. Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük. Támogatom