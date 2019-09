Jančuška türelmet kér az érsekújvári szurkolóktól

Az első fordulóban szabadnapos érsekújváriaknál nagy volt a jövés-menés nyáron, a keret több mint a fele kicserélődött. Ennek ellenére František Sucharda klubelnök merész célokat tűzött ki az új idényre: „Az első hatosba, a felsőházba szeretnénk kerülni az alapszakasz végén. Ha nem sikerülne, akkor is a playoff-szereplés a célunk, az alsóházi hetedik vagy nyolcadik hely megszerzésével. Mindenki az utolsó, 13. helyre vár minket, de remélem, meglepetést okozunk. Ezért vannak itt a játékosok, ezért van itt az edző.ˮ



A megszólított szakember, Milan Jančuška már kevésbé volt derűlátó a szezonfelvezető sajtótájékoztatón, „Három meccset nyertünk meg a kilencből a felkészülési időszakban, ami nem optimális. Csupa környékbeli csapattal játszottunk, de egyetlen szlovákiai riválissal sem, így nem tudom megmondani, milyen lehet az erősorrend a bajnokságban – szögezte le Jančuška, majd pontosította némileg az elnök szavait. – A fiatal játékosok 16-17 évesek. Nekünk nem fiatal játékosaink, hanem rutintalan hokisaink vannak, sokuknak egyáltalán nincs tapasztalata a Tipsport Ligából. Nekem ez nagy kihívás. Megéltem már hasonlót, tudom, mivel jár. Ezért mindenkitől türelmet szeretnék kérni, nem lehet egyik napról a másikra rutinossá válni. Nem lesz könnyű szezonunk, a keret több mint a fele kicserélődött a tavalyihoz képest. Meg vagyok róla győződve, hogy valakik idén is kimagaslanak majd a csapatból.ˮ

Utóbbi jelenségre jó példa volt a korábbi években Róbert Lantoši, Matej Pavlovič vagy a tavalyi idényben Adam Zbořil, akik viszonylag ismeretlen hokisból váltak húzóemberré.



A 2019/2020-as szezonban is hasonlóban reménykednek Érsekújvárban, sztárokat ugyanis nem igazolhatnak, mivel 100 ezer eurós tétel esett ki a költségvetésükből, ennyivel kevesebb támogatást kap a klub a várostól. „Sok egyesület nem akar róla beszélni, nekünk nincs mit titkolnunk, 650 ezer euró a költségvetésünk. Néhány riválisunknak az előző idényben háromszor, négyszer ekkora volt a büdzséjeˮ – szögezte le Imre Valášek, a zöld-fehérek sportigazgatója, aki egy másik kényes kérdésre is válaszolt: négy-öt játékos ugyanis beperelte a klubot állítólagos tartozása miatt, s a csődeljárás is szóba került az ügyben. „Mi ebben a témában nem beszélhetünk nyíltan, mert minden szerződésben benne van, hogy nem szabadna nyilvánosságra hozni. Mi elmondtuk az álláspontunkat, a többi a bíróság feladata. Meggyőződésünk, hogy a jog a mi oldalunkon állˮ – mondta Valášek, Sucharda pedig hozzátette, eddig semmilyen hivatalos értesítést nem kaptak az ügyben. „Csődeljárásról pedig nem lehet szó, mivel a klub nem fizetésképtelenˮ – tette hozzá az elnök.

Vezetésével a holt idényben mindent megtettek a szurkolók komfortjának növeléséért, mind a stadionban, mind a virtuális térben. Megújultak a mezek is, amelyeken (a szezon nagy részében) ott fog virítani az új, bikát ábrázoló címer. „A bika az erőt, a küzdőszellemet jelképezi, semmilyen akadály előtt nem torpan meg. Mi is ezt akarjuk, hogy a játékosok hasonló szellemben lépjenek jégreˮ – vázolta Valášek.



Az érintettek nevében pedig az új csapatkapitány, Juraj Jurík beszélt: „Fiatal csapatunk van, egy csomó gól »távozott« tőlünk a holt idényben, így értelemszerűen kicsit más stílusban kell majd játszanunk. Valószínűleg több párharcot kell felvállalnunk, és az erős csapategységgel megbirkózni a kihívásokkal. A fiúkkal nýáron átvettük, mennyire fontos egy irányba tolni a szekeret. Én azt tartom, hogy a küzdőszellem a mai hokiban sokszor legyőzi a nagyobb minőséget. Ha szívvel fogunk hokizni, működni fog a dolog.ˮ

Az érsekújváriak kerete Kapusok: Matej Kristín, Christián Pavlas, Filip Vyžinkár

Védők: Marcel Dlugoš, Marek Drtina, Samuel Hain, Andrej Hatala, Peter Ordzovenský, Peter Mikuš, Branislav Pavúk, Ondřej Šmach

Csatárok: Martin Andrisík, Filip Bajtek, Patrik Bečka, Branislav Fábry, Radim Hruška, Dávid Jaša, Juraj Jurík, Dalibor Mikula, Mário Múčka, Richard Ondrušek, Tomáš Pospíšil, František Pulščák, Patrik Rogoň, Slávik Sebastián, Václav Stupka, Sebastián Šmída, Patrik Števuliak, Tomáš Urban, Makszim Vesutkin