Ján Blaháč lett a somorjaiak új edzője

Blaháčnak van élvonalbeli múltja, az Interrel a csehszlovák első ligában is szerepelt. Edzőként főleg utánpótláscsapatoknál szerzett tapasztalatot. Tíz évig Trencsénben, később Senicán dolgozott. A 2017/18-as szezonban a poprádi U19-es csapattal feljutott az élvonalba. Felnőttcsapatoknál is tevékenykedett, de a második vonalban most fog szerepelni először.

,,Nagyon motiváltan érkeztem Somorjára. Ősszel még három hazai találkozó vár ránk, melyen a lehető legtöbb pontot szereznénk szerezni. Fontos lesz, hogy az edzéseken mind mentálisan, mind fizikailag jól beállítsuk a csapatot, hogy egy nagyon jó téli felkészülést tudjunk elvégezni a tavaszi idény előtt. Célunk, hogy a szakmai stábbal javítsuk a játék minőségét és pontokat szerezzünk. Ez az előző találkozókon nemigen sikerült. Kemény munka vár ránk, mindent megteszünk, hogy a második ligában maradjon a somorjai együttes” – nyilatkozta a somorjaiak honlapjának Ján Blaháč.

Az STK jelenleg az utolsó előtti, 15. helyen áll a második ligában.