Ismét Škriniar az év labdarúgója Szlovákiában

A díjátadóra csütörtök este, egy szenci hotelben került sor. Maga az esemény a koronavírus-járvány előtti időket idézte: étel-ital, élő zene, elegáns vendégek, a díjazottak pedig maszk nélkül állhattak színpadra. Az est házigazdája az ismert sportkommentátor, Slávo Jurko volt, aki már az elején megkérte a résztvevőket: ne tapsoljon mindenki egyszerre, hiszen akkor esetleg úgy tűnhet majd a közvetítésből, hogy a megengedettnél többen tartózkodnak a teremben.

Megelőzték Boženíkot

Az év legjobb labdarúgójának járó díj mellett több más kategóriában is győztest hirdettek: az estet az Év legjobb női focistája kategória nyitotta, amit első ízben nyert meg Mária Korenčiová, az AC Milan kapusa. Ezután a Peter Dubovský-díj következett, ami a legjobb 21 év alatti labdarúgónak jár. A kategória győztese Dávid Strelec, a pozsonyi Slovan támadója lett, letaszítva a trónról a tavalyi győztes Róbert Boženíket. A nevezettek között ott volt Almási László, az Ahmat Groznij csatára, aki többszörös holtversenyben a negyedik helyen végzett. „Jó évet zártam, de van még ennél feljebb, és keményen dolgozni fogok a céljaimértˮ – mondta a kissé megszeppenten nyilatkozó 19 éves Strelec, akit a francia L´Equipe sportlap nemrég a világ 50 legjobb fiatal játékosa közé sorolt.

Weiss, a visszatérő

A legjobb edzőnek járó díj az idei évtől a januárban elhunyt Jozef Vengloš nevét viseli. A kategóriában a Szlovákiában dolgozó edzők is indulhattak, így kerülhetett a listára Bernd Storck, a DAC vezetőedzője, aki a negyedik helyen végzett. A győztes (ifj. Ján Kozákot megelőzve) Vladimír Weiss lett, aki szövetségi kapitányként az Európa-bajnokság kapujába vezette Grúziát. „Magam sem hittem el, hogy újra visszatérhetek ebbe a közegbe, hiszen évek óta külföldön dolgozom. Most viszont annál boldogabb vagyok, hogy megnyerhetem a Jozef Venglošról elnevezett díjat, akire edzőként, tanárként és barátként is tekintettem – nyilatkozta Weiss, aki úgy tűnt, tényleg nagyon jól érezte magát az eseményen, készségesen és hosszan válaszolt az újságírók kérdéseire. Weiss tavaly bejutott Grúziával az Eb-pótselejtezők döntőjébe, ahol csapata 1:0-ra kikapott az északmacedónoktól. – Grúziában a legnépszerűbb sport a futball. Az a sorsdöntő mérkőzésünk zárt kapus volt, de talán 50 ezer szurkoló kísért ki minket a stadionhoz. Talán háromszor sírtam el magam emiatt a buszban, úton a meccsre. Óriási várakozás előzte meg a mérkőzést, és sajnos a csalódás is óriási lett, mert az északmacedónok Pandev rutinjának köszönhetően megnyerték a mérkőzést és kijutottak az Eb-re. Szép öt évet töltöttem Grúziában, ahol korábban még egyetlen edző sem bírt ki ilyen sokat. Nehéz munka volt, hiszen egy idegennek mindig többet kell mutatnia, mint egy hazainak, de nagyon élveztem.ˮ

Díjazottak: Az év labdarúgója: 1. Milan Škriniar (Internazionale) 2. Juraj Kucka (Parma) 3. Marek Hamšík (Talien/Göteborg) 4. Peter Pekarík (Hertha) 5. Martin Dúbravka (Newcastle)

Az év 21 év alatti játékosa: Dávid Strelec (Slovan)

Az év edzője: Vladimír Weiss (Grúzia)

Az év női labdarúgója: Mária Korenčiová (AC Milan)

Közönségdíj: Milan Škriniar

A Fortuna Liga legjobbja (már korábban nyilvánosságra hozták): Kalmár Zsolt (DAC)

Škriniar címvédése

A fő kategória nem tartogatott különösebb meglepetést: Milan Škriniar, az Internazionale védője végzett az élen, aki megvédte tavalyi elsőségét. A képzeletbeli ezüstérem Juraj Kuckáé, a Parma középpályásáé lett, míg a tavalyi második Martin Dúbravkának – valószínűleg súlyos sérülése miatt – ezúttal be kellett érnie az ötödik hellyel. A dobogó harmadik fokára kisebb meglepetésre Marek Hamšík ért fel. „Nem számítottam erreˮ – ismerte el videóüzenetében a válogatott csapatkapitánya, aki annak ellenére sem volt ott a díjátadón, hogy épp Szlovákiában tartózkodik.



A győztes Milan Škriniar, aki tavaly nyerte el először a díjat, megszakítva a Hamšík–Škrtel páros 12 éven át tartó uralkodását, Vladimír Weisshez hasonlóan készséges és bőbeszédű volt. „Nagyon megtisztelő ez a díj, és természetesen örülnék, ha a jövőben is megnyerhetném, de nem mondanám, hogy erre fókuszálok. Engem jobban izgatnak a csapatszinten begyűjthető trófeák, márpedig így még nem sikerült kupát nyernem – fogalmazott a 26 éves, Garamszentkeresztről származó védő. – Nagyra értékelem, hogy védőként is megválasztottak a legjobbnak, hiszen az ilyen szavazásokon a támadó szellemű játékosok szoktak előtérbe kerülni, ők úgymond láthatóbbak.ˮ Škriniar egyébként hétről hétre közelebb kerül az első nagy csapatsikeréhez, hiszen csapata, az Internazionale egy mérkőzéssel kevesebbet játszva is hatpontos előnnyel vezeti a Serie A-t.



A második helyezett Juraj Kucka szintén az újságírók rendelkezésre állt, bár Škriniarral ellentétben ő nem éppen a szavak embere. „Nem szoktam gondolkodni azon, hogy mit érhetek el az ilyen szavazásokon. Úgy állok hozzá, hogy lesz ami lesz. Szeretek meglepődni – mondta a Serie A-ban maradásért küzdő Parma vezéregyénisége. – Jobban foglalkoztat a válogatottunk következő mérkőzése, amire tiszta fejjel kell kiállnunk és alaposan fel kell készülnünk.ˮ A 34 éves Kucka egyébként sohasem végzett ilyen előkelő helyen a szavazáson, eddigi legjobbja a harmadik hely volt.

Bénesék nélkül Málta ellen „Jobb teljesítményre lesz szükségünk, mint legutóbb – mondta a Málta elleni mérkőzésről Juraj Kucka. – Már vége azoknak az időknek, amikor a Máltához hasonló ellenfeleket mindenki 4-5 góllal veri. A kis csapatok is alaposan meg tudják izzasztani a nagyobbakat.”

A szlovák válogatott ma 20.45-kor Nagyszombatban látja vendégül a szigetországi csapatot, amely az első fordulóban hazai pályán 3:1-es vereséget szenvedett az oroszoktól. A szlovák csapatból hiányozni fognak a Bundesligában szereplő légiósok, azaz Bénes, Pekarík és Duda, akik visszatértek klubcsapataikhoz.

A Málta elleni mérkőzést az osztrák Lechner vezeti, és az STV 1 élőben közvetíti.