Remélte, hogy ilyen sikeres lesz a 100. válogatott meccse?

Ilyen jubileumról álmodtam, és nem azért, mert nyertünk. A meccs előtt beszédet mondtam a csapatnak, azt hangsúlyoztam, hogy ne azzal foglalkozzunk, hogy a világ egyik legjobb középpályája ellen játszunk, hanem azzal, hogy 12 év után, mióta válogatott vagyok, először mondták nekem, hogy nincs jegy a mérkőzésre. Azt mondtam a többieknek, hogy ezek az emberek a mi sikerünkre éhesek, a mi csapatunkat akarják látni, nem a horvátokat, nem az aranylabdás Modricot! Büszke vagyok rá, hogy ennek a csapatnak a kapitánya lehetek, hogy a 100. meccsemet ilyen társakkal és ilyen közönség előtt játszhattam le. Köszönöm nekik és az edzőknek is!

Mi volt a horvátok elleni győzelem kulcsa?

Minden működött az első perctől kezdve. A szív diadalmaskodott, az ország szíve együtt dobbant a góloknál, ez a hangulat überelte a norvégok elleni Eb-pótselejtezőéjét is. Nagyon örülök, hogy megvertünk egy olyan vb-ezüstérmes csapatot, amelyben ott volt az aranylabdás is. Nem elszállva a sikertől, de most jöttem csak rá, hogy Gulácsinak alig volt dolga, mert nagyon jól védekeztünk. Döbbenetes hangulatot teremtettek a szurkolók. Az egyik legtökéletesebb győzelem, amiben részem volt.

Nem sajnálja, hogy nem szerzett gólt?

Gyakran felvetik, hogy kevés gólt lövök, én pedig sokszor elmondtam már, hogy boldogabb vagyok, ha ilyen váratlan gólpasszt tudok adni Szalai Ádámnak, mint most. Az, hogy nyertünk, és hogy versenyben vagyunk, azonos pontszámmal a csoport élén, minden Dzsudzsák-gólnál fontosabb. Nem számítanak most az egyének, csak az, hogy egy hatalmas lehetőséget kaptunk az élettől azzal, hogy 2020-ban hazai Eb-meccseket rendezhetünk, hogy hazai közönség előtt játszhatunk, ha kijutunk. Ha valakinek ez nem elég motiváció, annak nincs itt a helye!

A meccs után láthatóan elérzékenyült.

Végig kellett járni az utam, az utóbbi időben sok rosszat kaptam, többen belém rúgtak – nem is kicsit –, de azt hiszem, hogy a vasárnapi játékommal választ adtam a kétkedőknek. Fantasztikus érzés volt, hogy itt állhattam telt ház előtt, a 100. meccsem után, úgy, hogy 23 ezer ember a Himnuszt énekli. Nem tudtam nem könnyezni. Hála Istennek, hogy nem egy andorrai meccsről beszélünk, ahol bánatomban, most viszont örömömben sírtam.

Melyek voltak a legemlékezetesebb válogatott-találkozói?

Az első és a 100. azért mérföldkő. Tizenkét éve a görögök ellen húztam először magamra a címeres mezt. Várhidi Péter küldött pályára, sosem felejtem, hogy amikor a meccs hajrájában becserélt, szinte remegtek a lábaim. De voltak nálam sokkal jobb játékosok is a magyar labdarúgás történetében, akik például Eb-re sem juthattak ki. Nekünk ez 44 év után összejött, és ott maradandót is alkottunk, visszahoztuk a futball-lázat, azt, hogy a gyerekek magyar játékosok akartak lenni, ez felejthetetlen. Ám nekem minden egyes válogatottmérkőzés olyan, hogy örülök, hogy ezt a sportágat választhattam, és ide jutottam, hogy a 100. válogatott-találkozómról beszélhetek.

A vb-ezüstérmes elleni bravúros győzelem lökést ad az Eb-selejtezők júniusi folytatására?

Attól, hogy most nyertünk, nem dőlt el semmi, még jobban kell játszanunk, mert már komolyabban fognak venni minket. Ez a csoport nem rólunk szól, reálisnak kell lenni. Ez nem kishitűség. Minden egyes meccs nagyon-nagyon nehéz lesz, az utolsó utáni pillanatig meg kell szakadni, be kell csúszni. Mi nem az a csapat vagyunk, amely kitermel aranylabdás vagy topligás játékosokat, nekünk csak ez a járható út. Nem kell sokáig ünnepelni sem, a helyén kell kezelni a horvátok legyőzését. ⋌