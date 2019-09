Hyballa provokálta Davist: „Csak büntetőből tudsz gólt rúgni”

Az éllovas zsolnaiak elleni mérkőzésen kiválóan működött a gegenpressing, Eric Davis pedig szépségdíjas góllal jelentkezett be a hónap gólja címért. A DAC futballcsapata megérdemelten verte 1:0-ra az addigi éllovast, amely a Fortuna Liga 10. fordulójában szenvedte el első vereségét.

Az éllovas zsolnaiak elleni mérkőzésen kiválóan működött a gegenpressing, Eric Davis pedig szépségdíjas góllal jelentkezett be a hónap gólja címért. A DAC futballcsapata megérdemelten verte 1:0-ra az addigi éllovast, amely a Fortuna Liga 10. fordulójában szenvedte el első vereségét.

Gegenpressing par excellence

Ha valaki esetleg még mindig nem értené, mi is az a gegenpressing, amit Peter Hyballa 16 hónapos dunaszerdahelyi tartózkodása óta egyfolytában sulykol a futballistáinak, nézze meg a zsolnaiak elleni meccset. Ha nincs sok ideje, akkor csak az első félidőt. Talán egyetlen korábbi találkozón sem sikerült ennyire egyértelműen és látványosan megvalósítani a német–holland edző elképzeléseit: a zsolnaiak csak elvétve jutottak át a felezővonalon. Ha a sárga-kékek elvesztették is a labdát, legfeljebb egy-két átadás jutott az ellenfélnek, aztán a sikeres visszatámadás után újból a DAC jöhetett.

„Túl sokszor és túl könnyen veszítettünk labdákat” – jegyezte meg Dominik Holec, a zsolnaiak kapusa, aki nem unatkozott a kilencven perc alatt.

„Teljes mértékben domináltunk a pályán. A gegenpressing tökéletes volt, minden játékos részéről. Nagyon büszke vagyok. Ez a mi filozófiánk, a stílusunk. Ez a gegenpressing par excellence” – dicsérte védenceit Hyballa, majd később hozzátette, figyelmeztette a csapatát, hogy ha valaki nem azt fogja csinálni a pályán, amit várnak tőle, tíz perc után lecseréli. „És a játékosok tudják, vagyok akkora őrült, hogy meg is teszem” – jegyezte meg a tréner.

„Köszi, edző”

A meccs egyetlen gólja is magas letámadás és labdaszerzés után született: Davis szerezte meg a labdát jó 22-23 méterre a kaputól, megtolta, és bal külsővel rátűzte: a labda egyenesen a felső sarokban kötött ki, a DAC pedig jó eséllyel bezsebelhet egy újabb „Hónap gólja” díjat.

Hyballa a meccs után elmesélte, a Radimov elleni nem túl meggyőző kupameccs után a „fekete-fehér kommunikációt” választotta, és provokálni is akarta a játékosait.

„Semmi olyasmi, hogy ezt lehetne, vagy talán ezt csinálhatnátok. Ez lesz, és pofa be! – fogalmazott a maga kifejező stílusában Hyballa. – Nagy csapatok, például az Ajax meccseiből mutattunk részleteket a fiúknak, de nemcsak sztárokat, hanem fiatal focistákat. Magyaráztam nekik, hogy akkor vagyunk jók, ha mozgásban vagyunk, ha statikus a játékunk, akkor azzal nem megyünk semmire. Fontos a pozitív kommunikáció, de néha provokálni is kell. Ramirez, jó csatár vagy, ha mozogsz, de ha csak álldogálsz, bajban vagyunk. Fábry, ha nem csinálod a gegenpressinget, nem fogsz játszani nálam, ennyi. Davist a meccs előtti napon azzal provokáltam, csak tizenegyesből tud gólt rúgni. A meccs után csúfolódva mondta nekem: hát, köszi, edző...”

Davis gólja 0:40-nél (Forrás: fcdac.sk)

Zsolnai felső léc

A második félidőre Jaroslav Kentoš, a zsolnaiak edzője pályára küldte Balajt, így már nem csak Boženík volt az egyetlen csatár. Ettől megélénkült a zsolnaiak játéka, már többször eljutottak az ellenfél tizenhatosáig, volt is néhány lehetőségük.

A DAC előnyét Vida Kristopher növelhette volna, akinek már az első félidőben is volt egy ziccere, amikor Holec mellett elgurította a labdát, de Kiwior még menteni tudott. A magyarországi játékos öt perccel a lefújás előtt be is talált – csakhogy a partjelző már felemelte a zászlaját.

Az utolsó percekben a vendégek rohamoztak az egyenlítésért, a rögzített helyzetekhez Holec kapus is előrement fejelni. „Nem is azért, hogy pont én lőjek gólt, mert a másik kapu előtt azért nem olyan egyszerű helyezkednem, hanem hogy egy kis zavart okozzak az ellenfél védelmében” – mondta a zsolnai hálóőr.

Végül Králik volt az, akinek a fején volt az egyenlítés, de a labda a felső lécen csattant.

Veretlenségtelenítés

A zsolnaiak első vereségüket szenvedték el a szezonban, és immár tíz mérkőzés óta nem tudtak nyerni a DAC-cal szemben. „Azzal az egy góllal jobbak voltak a dunaszerdahelyiek” – ismerte el a vendégeket irányító Jaroslav Kentoš, aki a három/ötvédős felállással próbálta semlegesíteni a DAC fegyvereit.

„Nem lepett meg minket az ellenfél játékrendszere, és talán nem is buta ötlet ellenünk ebben a formációban játszani, mert ezt játszották a nyitraiak, a senicaiak és a rózsahegyiek is, akik ellen összesen három gólt szereztünk” – mutatott rá Hyballa.

Az idei szezonban a Slovan és a zsolnai együttes is a MOL Arénában veszítette el a veretlenségét. „Ez a két csapat focizni akar ellenünk, több a területünk, és ez nekünk jobban fekszik – próbált választ adni Hyballa arra a kérdésre, miért pont a bajnokság élcsapatai ellen nyújtja a legjobb teljesítményt az együttese. – És nyilván különlegesek is ezek a rangadók, ahogy az is mindig különleges, amikor a Bayern a Dortmunddal játszik.”

A Čmelík-ügy

A DAC szakvezetője a mérkőzés után kitért a Čmelík-ügyre is. A zsolnai nevelésű csatár a magyar–szlovák Eb-selejtező után a közösségi médiában gúnyolódott a magyar csapat kárára. Amikor a rózsahegyiek elleni meccsen Čmelík csereként beállt, a DAC-drukkerek füttyszóval, anyázással, trágár gyalázkodással fogadták.

„Beszélhetünk róla, mennyire volt intelligens dolog az a bejegyzés a válogatottmeccs után. De az sincs rendben, ahogy a szurkolók szidalmazták. Hibázott, ez igaz. De mi vagyunk a DAC, egy család, egy csapat, szeretem ezt a helyet és szeretem a szurkolókat, de szeretem a játékosaimat is, és mindig, mindig mellettük állok – szögezte le Hyballa. – A gyalázkodásnak véget kell vetni, kérem a szurkolókat, hogy hagyják ezt abba. Čmelík egy normális játékos, nem volt okos dolog tőle az a bejegyzés, de én is elkövetek naponta 855 hibát. Dolgozzunk mindannyian együtt egy fantasztikus szezonért.”