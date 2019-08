Hyballa: „A krízis erős szó”

A helyzetek alapján 6:2-re is győzhetett volna a DAC idegenben a trencséniek ellen a labdarúgó Fortuna Liga 4. fordulójában, de végül 2:1-re kikapott Zsolnán, az AS ideiglenes otthonában. Vida Kristopher gólt lőtt és tizenegyest rontott, a hazaiak győztes találata a ráadásban született.

Kalmár nélkül

Amikor a sárga-kékek legutóbb Zsolnán jártak, a meccs után történelmi ezüstérmet ünnepelhettek, most azonban kisebb hullámvölgyben vannak: az Atromitosszal szembeni EL-kiesés után egyelőre nem találtak vissza a győztes útra. Kikaptak Myjaván a szerediektől, és kikaptak Zsolnán a trencséniektől is, bár ez utóbbi mérkőzésen sokkal jobban játszottak.

„A foci most egy másik arcát mutatja nekünk, mint az előző szezonban” – jegyezte meg a lefújás után Kristián Koštrna, a dunaszerdahelyiek szélső hátvédje, aki a csapatkapitányi karszalagot is viselte. Kalmár Zsoltra ugyanis térdsérülés miatt nem számíthatott Peter Hyballa, és a dunaszerdahelyi szakvezető azt sem tudta megmondani, mennyi ideig kell nélkülöznie a kulcsemberét. „Az orvosok sem jutottak még egyöntetű álláspontra. Nem tudok még mit mondani, kis műtét, nagy műtét, nem is kell műtét – egyelőre az orvosok sem tudják, hogy ezen lehetőségek közül végül melyiket választják” – fogalmazott a tréner.

Kimaradt helyzetek

A DAC azonban Kalmár nélkül is aktívan kezdett, és a 19. percben Vida Kristopher góljával vezetett is. Többször előfordult, hogy öt sárga-kék játékos rohamozott a trencséni tizenhatosban, a három csatár, Divkovic, Ramirez és Taiwo, megtámogatva Vida Kristopherrel és Ronannal. A totális futball egyetlen, ám annál meghatározóbb szépséghibája az volt, hogy minden helyzet kimaradt. Volt pedig lehetősége Ramireznek, Divkovicnak és Vida Kristophernek is, de nem sikerült növelni az előnyt.

A második félidőre Hyballa lecserélte Ramirezt, akinek már volt egy sárga lapja, pedig a venezuelai támadó hasznosabban játszott, mint mondjuk Taiwo. „A negyedik játékvezető folyton azt mondogatta, hogy még egy fault, és mehet le a pályáról. A tavalyi szezonban ilyen helyzetben néha kockáztattunk, de a trencséniek ellen nem lett volna jó tíz emberre fogyatkozni… Ő pedig már gyakorlatilag narancssárga lappal játszott” – magyarázta Hyballa. Ramirez helyett Čmelík állt be, de a szünetben a trencséniek is új erőre kaptak.

„Nagyobb potenciál van ebben a csapatban, mint azt az első félidő mutatta – vélekedett vezetőedzőjük, Roman Marčok. – A második félidőben aztán a helyzetkihasználás döntött.”

Kimaradt büntető

A hazaiak három helyzetből két gólt rúgtak, a DAC több lehetőségből egyet sem. A trencséniek az 54. percben egyenlítettek, Vida Máté vesztette el a labdát a középpályán, ebből indult az akció, aminek végén Zubairu volt eredményes.

„Mi voltunk a jobb csapat, szervezettebben játszottunk, jól kivédekeztük a trencséniek kontráit, de egy egyéni hiba után egyenlítettek. Az elmúlt nyolc meccsen három-négy alkalommal egyéni hibák előzték meg a bekapott gólokat. Mi viszont kihagytuk a helyzeteinket, és a győzelemhez gólokat kell rúgni. A két kapott gól rossz, de nekünk ma három-négy gólt kellett volna rúgni, és minden sima” – konstatálta Hyballa.

Ronan szabadrúgása után a sorfalban Depetris könyökkel ért a labdához, a játékvezető tizenegyest ítélt a javára, Vida Kristopher azonban Šemrinec kapujának bal kapufáját találta el.

„Tragikus érzés”

A magyarországi játékos először nem is akart a sajtó elé állni, de végül mégis nyilatkozott: „Tragikus érzés… Vállalom, hogy félig-meddig rajtam ment el a meccs... Három ilyen szituációból legalább egyet be kell rúgni. Nyilván a kapott gólok is elkerülhetők lettek volna. Kontrolláltuk a meccset, rengeteg helyzetet alakítottunk ki. Az volt a gond, hogy nem fejeztük be. Ez nem a taktikán múlt, hanem azon, hogy nem rúgtuk be a helyzeteket.”

Trencséni slusszpoén

A kihagyott büntető után még mindig lett volna idő megnyerni a meccset, de hiába küldte pályára Hyballa a hét közben érkezett Fábryt, a DAC a végjátékban tanácstalannak tűnt. Így is akadt még lehetőség: Taiwo fejeséből és Vida Kristopher lövéséből sem lett gól, a másik oldalon már a ráadásban viszont jött a csereként beállt Catakovic, és egy jól eltalált lövéssel megszerezte a hazaiaknak a három pontot.

Az előző idényben a DAC többször is az utolsó percekben lőtt gólokkal nyerte meg a meccseket, most fordult a kocka.

A trencséniek először győztek a szezonban. „Végre! – lelkendezett a hazaiak bosnyák gólszerzője. – Az előző meccseken nem játszottunk rosszul, de nem volt szerencsénk. Most lehet, hogy nem nyújtottunk olyan jó teljesítményt, de mellénk állt a szerencse.”

Nem ez volt a terv

Bár a sorozatban három elvesztett tétmeccs nem dobta fel a sárga-kékeket, Koštrna szerint az öltözőben nincs pánikhangulat. „Egész héten jó munkát végeztünk, látszott is, hogy a csapat védekezése már sokkal jobb. Meg kell dicsérnem a fiúkat a mutatott játékért, mi voltunk a jobb csapat, de nem és nem bírtuk berúgni a helyzeteinket. Egy vereség sosem öröm, de összeszedjük magunkat, és megyünk tovább” – mondta a védő, aki ezúttal a védelem bal oldalán szerepelt, de saját bevallása szerint mindegy neki, hogy a jobb vagy a bal oldalon kap-e helyet.

Peter Hyballa szerint nincs szó krízishelyzetről: „Nem kellemes egymás után három meccset elveszteni, de mindenki láthatta, hogy fejlődik a csapat, még ha ez az eredményben még nem is mutatkozott meg. Ezer éve edző vagyok, saját magamra is nyomást helyezek. Szerdán kupameccset játszunk, bízni kell a fiúkban. Négy bajnoki meccsből hat pontunk van, nem ez volt a terv, de most ez a helyzet, és a krízis azért erős szó.”

A következő héten ismét két találkozó vár a sárga-kékekre, szerdán a IV. ligás Podkonice otthonában lépnek pályára a Slovnaft Cupban, vasárnap pedig a MOL Arénában a nagymihályiakat fogadják.