Hullámzó teljesítménnyel győztek a komáromiak

A pozsonyiak kezdték jobban a mérkőzést, már az első percekben gyors támadásokat vezettek. A 7. percben Mičák 20 méterről kevéssel lőtt mellé. A hazaiak a 9. percben vezették első komolyabb támadásukat. Szetei 25 méterről egy jobb felső sarokba tartó bombát eresztett meg, amelyet Hrdina a léc fölé tolt. A 13. percben a hazai védők a tizenhatos közelében fedezetlenül hagyták Schlossárt, aki erős lapos lövéssel a bal alsó sarokba talált – 0:1.



A hazaiakat nem rázta fel a korai gól, támadásaikat sok passz után lassan indították, s mikorra a vendégek kapujához értek, a kapura lövés lehetősége elmaradt, mert mindenki a helyén volt. A vendégeknek viszont három újabb gólszerzési lehetőségük is volt. A 21. percben egy gyors támadás után Bréda reflexszerűen lábbal mentett, két perc múlva Mičák lőtt alig fölé, majd a 27. percben ismét bravúrt mutatott be Bréda. A félidő utolsó negyedórájában aktivizálódtak a hazaiak. Először Tóth Gábor foglalkoztatta balról a 17 éves tehetséges pozsonyi kapust, a 34. percben pedig Abrahám jobb oldali beadására érkezett Bayemi a másik oldalon, de fejesét Hrdina szögletre hárította. A komáromiak jobbhátvédje, Popovics a 40. percben nyargalt fel a labdával az alapvonalig, magasan beívelt az ötös másik sarkáig, ahova Bayemi érkezett, és fejjel a rövid sarokba bólintotta a labdát – 1:1.



Az első félidő hajrája a komáromiaké volt. A 43. percben Šimko fejelt szöglet után hajszállal mellé, majd a hazaiak utolsó támadásánál, a tizenhatoson belül a vendégek hátvédje Bayemi lövésébe emelte a kezét. A megítélt tizenegyest Bayemi a jobb felső sarokba lőtte – 2:1.



A második félidőre cseréltek a komáromiak, Németh Szilárd vezetőedző Krelát és Pittnert küldte be, s a hazaiak támadásai valamivel gördülékenyebbek lettek. A 48. percben Pittner a bal oldalon pontos passzal indította Bayemit, aki a tizenhatoson belül Tóth Gábor elé tálalt, de a hazaiak kilencese Hrdina kezébe lőtt. A pozsonyiak minden támadásra kínálkozó helyzetet kihasználtak. Az 59. percben egy sikeres szerelés után az egész pozsonyi csapat meglódult előre, pillanatok alatt a tizenhatoson belül voltak, s az egyik hazai hátvéd Schlossárt lerántotta. A megítélt büntetőt Rosenberger a léc alá lőtte – 2:2.



A fővárosiak a 62. percben a vezetést is megszerezhették volna egy szabadrúgás után, de a labda a felső lécre pattant, onnan meg a kapu mögé. A vendégek egyenlítése élénkítette a lilák aktivitását. A 66. percben Abrahám 12 méterről lőtt alig mellé. A következő tíz percben harc folyt a vezető gól megszerzéséért, helyzetek mind a két oldalon adódtak, de kimaradtak. A 76. percben a hazaiak egyik legaktívabb játékosa, Popovics futott fel ismét a tizenhatos sarkáig, beívelt labdájára Abrahám ugrott a legmagasabbra, akinek fejese a felső lécről vágódott a gólvonal mögé – 3:2. Az utolsó 10 percben a hazaiak még növelhették volna előnyüket, de a később beállt Sidibe kihagyott egy ziccert, és a 89. percben megítélt tizenegyest is.



Németh Szilárd vezetőedző nem volt elégedett csapata játékával: „A mérkőzés nem az elképzeléseink szerint zajlott. A tavaszi idényben ez volt a leggyengébb teljesítményünk. A fiúk nem nyújtották azt, amire képesek.”

Támogassa az ujszo.com-ot Az elmúlt időszakban arra kértük olvasóinkat, járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez annak érdekében, hogy a jelentős költségekkel járó hiteles, megbízható hírszolgáltatást hosszú távon biztosítani tudjuk. Köszönjük a pozitív fogadtatást. Jó érzés tudni, milyen sokan tartják fontosnak a független, magyar nyelvű újságírás fennmaradását Dél-Szlovákiában, és milyen sokan szeretik az Új Szót. A beérkezett támogatások lehetővé tették, hogy új munkatárssal bővítsük az ujszo.com professzionális csapatát, fejlesszük szolgáltatásainkat, növeljük az ügyeletben töltött órák számát. Nagyszerű eredmény ez olyan gazdasági környezetben, ahol a fejlesztések helyett a költségek visszafogása került sok helyen célkeresztbe. Hálásak vagyunk eddigi támogatásaikért, és kérjük, továbbra is segítsék az ujszo.com fejlesztését. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk. Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük. Támogatom