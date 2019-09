Hrbatý: Jó a forma és jó a hangulat

Dominik Hrbatý, a szlovák Davis-kupa-csapat kapitánya jókedvűen érkezett a szerdai sajtótájékoztatóra, elmondta, hogy a csapata is jó hangulatban várja a hétvégi összecsapást. „Többször is voltunk különböző összetartásokon, esténként pedig kártyázunk a srácokkal. Jó a hangulat, ők maguk igénylik, hogy minél többet legyenek együtt, és szerencsére engem is arra ösztönöznek, hogy töltsem velük a szabadidőmet – mondta, majd kitért arra is, hogy jó felkészülésen vannak túl. – A múlt heti nevezés óta eltelt edzéseket látva úgy gondolom, jó döntést hoztunk azzal, hogy Martin Kližant, Andrej Martint, Filip Polášeket, Igor Zelenayt és Gombos Norbertet neveztük a keretbe. Ugyan egyikük sincs fantasztikus formában, de nagyon rosszul sem játszik egyikük sem. A jó értelemben vett átlagos formát mutatnak, ami jó kiindulópont a hétvégi meccsek előtt. Jó felkészülésen vagyunk túl, az edzéseken lehetett látni, hogy a srácok akarnak, a tréningeken már közel jártak a határaikhoz. Mindent megteszünk azért, hogy jó teljesítményt nyújtsunk a hétvégén.”



Hrbatý hozzátette, hogy ugyan Svájc egy jó csapat, és a Davis-kupa-meccseken bármi megtörténhet, de azért könnyebb összecsapásra számít, mint a februári, Kanada elleni volt. „A világranglista alapján más meccsre számítok, mint Kanada ellen. Denis Shapovalov és Félix Auger-Aliassime is top 20-as játékos. A svájciak első számú játékosa, Henri Laaksonen jelenleg a 93. a ranglistán, a második, Marc-Andrea Hüsler pedig a 263. Nem azt mondom, hogy könnyebb meccsek lesznek, csak úgy gondolom, nem kell abszolút tökéletes teniszt játszanunk ahhoz, hogy győzzünk. Elég lesz a remek teljesítmény is.”



Roger Federer és Stan Wawrinka sem tartott Pozsonyba a svájci csapattal, így Severin Lüthi, a svájciak kapitánya is elismerte, hogy nem ők a találkozó esélyesei, ennek ellenére nem szépen kikapni jöttek Pozsonyba, hanem győzni.



„Csapatként vagyunk itt, csapatként akarunk győzni. Igaz, hogy nincs kiemelt játékosunk, de Henri Laaksonen egy nagyon jó játékos, a többiek között pedig vannak még olyan fiatalok, akikben megvan a potenciál, hogy komoly karriert fussanak be.”



Lüthi kizárta, hogy Wawrinka és Federer az utolsó pillanatokban megérkezzen, és pályára lépjen hétvégén. A mérkőzéseket a pozsonyi AXA Arénában, salakon fogják játszani. Lüthi elmondta, hogy ugyan Laaksonennek jobban fekszik a kemény borítás, de nem probléma a csapata számára az sem, hogy salakon rendezik a meccseket, hisz előbbi remekül tud alkalmazkodni, a többiek pedig salakon nőttek fel.

Az egyes mérkőzések sorsolását ma rendezik. Az első mérkőzésre pedig pénteken délután 17.00-kor kerül sor.