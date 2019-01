Horváth István emlékére – tizedszer

A rangidős versenyző korát meghazudtoló játéktudásával többször is a dobogós helyezésekért küzdött az 50 éven felüliek kategóriájában. Az abaújszinai sportkör által szervezett sportrendezvényen pénteken a gyermekek és az ifjúság veszi birtokába a helyi alapiskola tornatermét, szombaton pedig a felnőttek. Mindkét napon 10 órakor kezdődnek a párharcok. Ficzere Bertalan és Hudák József társszervezők tájékoztatása szerint ezúttal is gazdagítják a résztvevők névsorát a környező településekről érkezők, azok, akik tisztelték és megbecsülték a 2001-ben fiatalon, 49 évesen elhunyt sportember tevékenységét. A férfiaknál a 68 éves címvédő, Soltész István is csatasorba áll. Eddig négyszer volt tornagyőztes, az utóbbi három esztendőben elért diadalával a vándorserleg első végleges tulajdonosa lett. A hölgyeknél Csizsmár Szabina a címvédő.