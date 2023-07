Hodoson párosával gyűjtik az érmeket

Nyolcadik bajnoki aranyukat gyűjtötték be az idén szinte ugyanazzal a gárdával, mint korábban. Miben volt ez más az előző diadaloknál?

Picit nehezebb volt eljutni a csúcsra. Időközben fejlődtek a fiatalok a mezőnyben, új légiósok is feltűntek. A mieink – Zoltán Lelkeš nyolcszoros, Samuel Novota hétszeres, Peter Šereda négyszeres bajnok – pedig a nemzedékváltás közelébe értek. Vannak fiataljaink, aki már kaptak és kapnak is lehetőséget az élvonalban. Leigazoltuk a galántai Wiltschka Dávidot, aki legutóbb Galgócon játszott, és sorainkban folytatja a nyitrai Pavol Kokavec is, aki második az idősebb diákok szlovák ranglistáján.

Úgy nézett ki, hogy a házigazda rozsnyói együttes lesz a legnagyobb ellenfél a bajnoki négyes döntőben – sőt még esetleges elsőségét is elfogadta volna előzetes nyilatkozata alapján –, aztán mégis a Čadca lett a kemény dió az aranycsatában. Nemegyszer vesztésre is álltak, de végül nyertek. Minek köszönhetően?

Játékosaim nem mai gyerekek. Ilyen szempontból előnybe kerültünk a döntőben. Tudtuk, nehéz összecsapások várnak ránk Rozsnyón, de a fiúk jól felkészültek. Lelkeš kiválóan játszott, Novota hozta a formáját, mindössze Šeredának nem ment, de ez is belefért. Felszívták magukat védenceim, megmutatkozott a kilenc döntő tapasztalata.

A férficsapat már befutott az élvonalban, ahol újabban a hodosi női együttes is megjelent, s máris bronzérmet szerzett. Mi kellett a dobogós helyezés eléréséhez?

Három éve van női csapatunk. Nem hiányzott az akarat a vezetőség részéről, összefogtunk. Eredetileg a korábbi környékbeli extraligásokra számítottunk, de ők nem vállalták az újabb szereplést. Ezért mások után néztünk, és sikerült összehoznunk egy ütőképes csapatot. Előbb megnyertük az I. ligát, a rájátszást, és ősztől már extraligások lettünk. Klubunknak van neve a szlovák élvonalban, ha megszólítunk valakit, rábólint, sőt, maguk a játékosok is jelentkeznek. Németországból hazaérkezve igazolt hozzánk Tatiana Bakaiová és Lucia Kokavcová, a jövő ígérete Vanda Vanišová, és negyedikként Ivica Hatalová, a szövetség jelenlegi főtitkára erősíti sorainkat. Az ő érdemük a bronzérem megszerzése.

Ősztől is két extraligás csapattal folytatják a bajnokságot? Változik a játékoskeret?

Továbbvisszük ezt a vonalat. Saját új játéktermünk szinte kínálta a lehetőséget, hogy kezdjünk komolyabban az utánpótlás nevelésére is gondolni, a jövőt alapozni. Leigazoltuk Csejtey Richárd korábbi érmes paralimpikont, aki jelenleg 8–12 éves gyerekekkel foglalkozik. Tizennégyen vannak, ebből kilenc hodosi. Még van idő a játékoskeretek feltöltésére szeptember 15-ig, várható erősítés. Annyi már biztos, hogy egyik húzóemberünk, Novota nyolc év után távozik, Ausztriába igazol. Az extraligás csapatok hátországában van egy gárdánk a megyei bajnokságban, ősztől pedig kettővel indulunk a járásiban, és ificsapatunk is játszik a megyei pontvadászatban. Bajnokhoz méltón lépegetünk előre a honi asztaliteniszben.