Hiányzott a vezéregyéniség  a komáromi kosarasoknál

3/19-es idegenbeli mérleg. Kissé leegyszerűsítve, de ez az egyetlen statisztikai mutató választ is adhat arra a kérdésre, miért szakadt meg a komáromiak fantasztikus sorozata. A 2010/2011-es szezon óta először nem érintettek a Duna-partiak a férfi-kosárlabdaextraliga éremcsatáiban, mivel 3:2-re elveszítették a privigyeiek elleni playoff-negyeddöntőt.

Idegenben nehéz

„Hazai pályán jók voltunk, de a kinti meccseken kínlódtunk, nem tudtuk azt a formát hozni, amit itthon. Az egész szezonban ez volt idegenben, az alapszakaszban és a playoffban Privigyén is. Fejben nem tudtunk ezen túllépni” – mondta az Új Szónak határozottan Ladislav Stojanov, a komáromiak játékosa.

Ezt a véleményt osztja Paulík József, a klub menedzsere is: „Kint elmaradt a teljesítményünk a várttól. A privigyei meccseken hiányzott az energia, a küzdőszellem. Mindhárom kinti találkozón ugyanazok a problémák voltak, a csapatmunka nem volt megfelelő.”

A jobb ment tovább

Stojanov szerint az első bányászvárosi meccsen még sikerült is meglepniük a favoritot. „Egy-két új dologgal készültünk védekezésben, ami be is jött, de támadásban nem használtuk ki ezt. Szoros állásnál zsinórban nyolcszor kivédekeztük a hazaiak akcióit, de utána mindig elszúrtunk valamit. Az első meccs volt a kulcsfontosságú” – szögezte a magyarul remekül beszélő szélső, hozzátéve, a szezon közben érkezett régi-új vezetőedző, Miljan Csurovics „rázta őket rendesen”, de nem tudták kihozni magukból a maximumot. „A privigyeiek jogosan jutottak tovább a negyeddöntőben, el kell ismerni, hogy jobb csapatuk van, 6-7 átlagon felüli teljesítményű, jó kosarassal” – tette hozzá Paulík.

Kevesebb néző

A komáromiak soraiból hiányzott az igazi vezéregyéniség, aki a legfontosabb pillanatokban kisegítette volna a csapatot (Devin Brooks állt ehhez a legközelebb), ugyanakkor a költségvetéséhez és a lehetőségeihez képest inkább a korábbi években teljesített az elvárhatónál sokkal jobban a gárda.

„Lehet, hogy csalódtak bennünk a szurkolók, és igen, nekünk, játékosoknak kell megtennünk az első lépést, hogy a játékunkkal bevonzzuk őket a csarnokba. De nem lehet minden évben kiugró eredményt elérni. Kétszer is kikaptunk itthon a Svittől, kikaptunk a zsolnaiaktól, több vereség becsúszott itthon, és többen leírtak minket. Amihez teljes mértékben joguk van, mert nem hoztuk azt, amit látni akartak, csak sajnos a kisebb hazai nézőszám ránk is kihatott, kevésbé tudtak minket feltüzelni, mint korábban. Ez kölcsönös dolog” – elemzett Stojanov, elismerve, volt már a mostaninál jobb idénye neki is.

Kérdéses jövő

A 30 éves játékos még nem tudja, hol folytatja, egyelőre három hónapos kisfia tölti ki az idejét. Konkrétumokat a jövőt illetően az MBK Rieker Com-therm csapatának menedzsere sem tudott mondani. „Először még le kell zárnunk ezt a szezont. Ilyen körülmények között – és főleg az anyagiakra gondolok – veszélyben van az extraligás szereplés. Nem látom, hogy hogyan állhatna be pozitív fordulat e téren. Magam is gondolkodom, folytatom-e” – zárta beszélgetésünket a sportvezető.