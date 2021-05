GALÉRIA: Hétméteresekkel bukta el a BL-elődöntőt a Győr női kézilabdacsapata

A győri Amandine Leynaud védésével kezdődött a meccs, ami után szélről Fodor Csenge talált be. A Brest első gólját a harmadik percben a Ana Gros szerezte meg, aki a négyes döntőig idén 118 gólt lőtt már a Bajnokok Ligájában. Djurdjina Jaukovic pedig a vezetést is megszerezte a franciáknak, amire Kristiansen válaszolt hetesből. A hetes után emberelőnyben játszott a Győr, de támadásban rengeteg technikai hibát vétett, így egyetlen gólt sem lőtt. Nem sokkal később az utolsó két győri meccsét játszó Amiromot küldték ki két percre. Ana Gros egyből betalált az előnyben, amire Kristiansen válaszolt győri részről (3:3).

Idegesen játszott a Győr, főleg támadásban volt nagyon pontatlan a csapat, nem tudták eljuttatni a a beállóshoz a labdát, még a másik oldalon könnyedén játszották meg a beállóst, így a 19. percben 7:4-re vezetett a Brest.

Pop-Lazics egy egészpályás találattal szerezte meg sorozatban a harmadik gólját, Kristiansen hetesből válaszolt (5:8). A 23. percben végre sikerült a győrieknek megjátszani a beállóst, egészen pontosan Kari Brattsetet, aki gólt lőtt, majd gyorsan utána megszerezte első gólját Nze-Minko (7:9). Egy elég nyakatekert lerohanás után kettőre zárkózott a Győr, a cserejátékosok pedig a szurkolók biztatását kérték. Még így, félházasan is borzongató érzés volt újra hallani a „Hajrá, Győrt!” De így sem tudott felpörögni rendesen a Győr, minden jó megoldásra jutott több rossz is, így a franciák 11:8-as vezetéssel vonulhattak a szünetre.

A második játékrész egy gyors Amorim góllal kezdődött, majd egy Solberg védéssel, aki a félidőben Amandine Leynaud-t váltotta. Ana Grost azonban nem tudták tartani a magyarok, ötödik találatát is megszerezte. Ráadásul Kristiansen a hetest is kihagyta, Cleopatre Darleux hetedik védése volt ez.

Fodor Csenge szélről gyors egymásután két helyzetet kis kihagyott, Amorimet pedig másodszor is kiállították két percre Gros pedig belőtte, megint (11:15). Görbicz Anita melegíteni kezdett a kispadok mögött. A magyar csapatot Veronica Kristiansen tartotta meccsben, aki a hatodik gólját szerezte, Amorim pedig a harmadikat, így feljöttek egy gólra a győriek (14:15). Faluvégi Dorottya kiegyenlített emberelőnyben, a Papp László Sportaréna pedig tombolt. Görbicz Anita, aki időközben Lukács Viktóriát váltotta a szélen, azonban nem talált be így maradt a döntetlen, de a franciák is elpuskázták a helyzetüket.

A második játékrész 16. percében Görbicz hetesből gólt lőtt, és 4:3 után ismét vezetett a Győr (16:15). De azonnal emberhátrányba kerültek, Nze-Minkót küldték ki két percre. Viszont jól védekezett a Győr, ráadásul Solberg is fogott egy ziccert, így maradt a magyar vezetés.

Egy remek támadás után ismét sikerült megjátszani Kari Brattsetet, így már kettővel vezetett a Győr. Stine Oftedal a 24. percben szerezte meg az első gólját az elődöntőben, amire Ana Gros válaszolt (18:17). Négy és fél perccel a vége előtt Ana Gros egyenlített 18:18-ra. Solberg óriási ziccert védett, így 19:18-nál, két és fél perccel a vége előtt a két gólos vezetésért támadhatott a Győr, amit Oftedal meg is szerzett. Pop-Lazic azonban gyorsan válaszolt, ráadásul a győri Edwiget kiállították. A Győr elpuskázta a helyzetét, de Solberg ismét ziccert védett. Egy perc volt hátra, amikor Ambros Martin időt kért. Döcögős volt a Győr támadása, nem is lett belőle gól, de Amorim kiharcolt egy hetes. A labdával Görbicz Anita állt a vonalra, de Sandra Toft kivédte. 25 másodperccel a vége előtt támadhatott az egyenlítésért a Brest, Djurdjina Jaukovic keze pedig nem remegett meg, így a vége 20:20. Jöhetett a hosszabbítás.

Az öt perces hosszabbítás Kristiansen értékesített hetesével kezdődött. Jaukovic bombája volt rá a válasz (21:21). Majd Faluvégi és Gros is betalált.

A második hosszabbítás első három percében nem esett gól, majd a bresti Toublanc talált be. Kristiansen ismét hetesből volt eredményes (23:23). Az utolsó perc bresti támadással kezdődött, amit remekül védekezett ki a Győr, és fél perccel a vége előtt támadhatott a döntőért. Látszott, hogy egyik játékos sem mert elvállalni a döntő lövést, végül Nze-Minko tört be, de Toft védte a lövését. A dráma hetesekben csúcsosodott ki.

Ana Gros hetesét Glauser védte, azonban Kristiansen is csúnyán fölé durrantotta. Toublanc belőtte a saját hetesét, ahogy Görbicz Anita is.

Niakate pattintott lövését Solberg nem tudta védeni, Darleux azonban megfogta Nze-Minko lövését.

Jaukovic is betalált, ahogy Oftedal sem tévesztett célt. A végső hetesre Gulldén állt oda, és belőtte Leaynaud-nak, (2:4 – 25:27), így a Brest jutott a döntőbe. Vasárnap Görbicz Anita és Amorim az utolsó meccsén a Győr színeiben a bronzéremért küzdhet meg.