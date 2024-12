Hét világcsúcs a Duna Arénában

A rekordok gyártása már a délelőtti előfutamokon megkezdődött. Az amerikai Gretchen Walsh 50 m pillangón döntötte meg a 15 éve, még cápadresszben elért csúcsot (a női mezőnyben ez volt az utolsó, ilyen típusú rekord). Aztán az esti középdöntőben Walsh még rápakolt egy lapáttal, és elsőként a világon benézett 24 másodperc alá.

A telt házas Duna Aréna azonban már előtte, az esti program nyitányán ünnepelhetett: Párizs háromszoros olimpiai bajnoka, Summer McIntosh favorithoz méltón húzta be a 400 gyorsot. Első rövid pályás vb-aranyát pedig világcsúccsal szerezte meg, 3:50,25-tel, ami több mint egy másodperccel (!) jobb az eddigi csúcseredménynél.

A sorban a negyedik a svájci Noe Ponti volt, aki az 50 m pillangó középdöntője után emelhette a magasba a világcsúcsért járó, 25 ezer dollárról szóló táblácskát. A számban Szabó Szebasztián is ott volt, és nyolcadik idővel még éppen befért a keddi fináléba. Ugyanúgy bejutott a döntőbe Kós Hubert is 100 háton, aki országos csúccsal nyerte az előfutamot és a középdöntőt is.

Az olimpián fordítva alakult, ott a reggeli úszásom volt jobb. A középfutamban kicsit lassabban kezdtem, a fináléban ezt jobban meg kell nyomnom. Kicsit fájt azért a lábam, éreztem pici görcsöt, de szerdán kell majd a legjobbamat nyújtanom

– jegyezte meg Kós az M4 Sportnak.

Hétfőn az egyéni számokban kisebb meglepetésre magyar úszó nem került be esti döntőbe az előfutamokból, szlovák viszont volt. Tamara Potocká a nyolcadik helyen becsusszant a 200 m vegyes fináléjába, ahol végül elveszítette a hetedik helyért folyó küzdelmet. A győzelmet az amerikai Kate Douglass szerezte meg, aki átadta a múltnak Hosszú Katinka világcsúcsát 2:01,63-mal.

Nem kifogást keresek, de nem vagyok hozzászokva, hogy egy napon kétszer ússzam le versenyen ugyanazt a távot. Mindent kiadtam magamból az előfutamban, örülök, hogy megdöntöttem Martina Moravcová szlovák csúcsát

– nyilatkozta Potocká.

Férfi 1500 m gyorson – amelyen két futam összesítése alapján alakult ki a végeredmény – Sárkány Zoltán képviselte a hazai színeket. A 21 éves úszó 8. lett.

A nap két utolsó világcsúcsa a 4x100-as gyorsváltókban született, mindkét esetben az amerikaiak révén. A magyar női négyes (Ugrai Anna, Senánszkiy Petra, Ábrahám Minna és Pádár Nikolett) hetedik lett.