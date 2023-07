Hatodik helyen zártak a magyar női vízilabdázók

Egy évvel ezelőtt ez a párosítás a budapesti világbajnokság döntőjében jött össze, most viszont az ötödik helyért küzdött a két válogatott. Bíró Attila szövetségi kapitány ezúttal nem nevezte a meccskeretbe Rybanská Natasát, a kiskövesdi Máté Zsuzsanna viszont ott volt a medencében. Sőt, 3:0 után utóbbi remek lövésével és Keszthelyi-Nagy Rita találatával zárkózott a magyar csapat, így az első negyed végén 4:2 volt az állás. A második játékrészben Szilágyi, Máté és Leimeter góljaival a vezetést is átvette Magyarország, de a nagyszünetben már újra döntetlent mutatott az eredményjelző. A továbbiakban szinte azonos volt a forgatókönyv, az amerikaiak elhúztak két góllal, amit Keszthelyiék rendre kiegyenlítettek. Az utolsó negyedben 11:9-ről kezdte meg a felzárkózást a magyar csapat, és az utolsó percben a győzelemért is támadhatott, de nem sikerült betalálni, így büntetőpárbaj döntött. Ezt és így az ötödik helyet az olimpiai címvédő 4:2-re megnyerte.

„Talán még többet kellett volna tennünk annak érdekében, hogy szerencsésebbek legyünk, de a mérkőzés második felében sokkal több élet volt a csapatban, mint az elsőben. A végére kipontozódott két játékosunk, és nem tudtam azokat beállítani, akiket szerettem volna, de nem fogok mentségeket keresni, az ötmétereseket be kellett volna lőni” – nyilatkozta Bíró Attila, akinek a vezetésével először nem végzett a legjobb öt között a válogatott nagy világversenyen.

„A lányokkal azt beszéltük előtte, hogy megfogjuk egymás kezét, legyen egy burok körülöttünk, és ragyogjon. És szerintem nagyon sokszor ragyogtunk – fogalmazott az M4 Sport kamerái előtt Máté Zsuzsanna. – Nem engedtük el egymás kezét, ezért is tartottuk magunkat. Sajnos az ötméteresek már csak ilyenek. Összeértünk szerintem. Kár, hogy csak most, de jobb későn, mint soha” – zárta a két góllal záró vízilabdázó.

A világbajnoki címet szintén büntetőpárbaj után a hollandok szerezték meg a spanyolok elleni döntőben, a bronzérmet az olaszok nyakába akasztották.