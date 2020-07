Haspra: A döntő egy ünnep számunkra

A Slovan begyűjtötte a Fortuna Liga első helyét, így ők már biztosan a Bajnokok Ligája-selejtezőjében indulnak. Ha ők nyerik a kupadöntőt, akkor a Trenčín, a Ružomberok, a Trnava és a Michalovce csapatai között rájátszást rendeznek az Európa-liga-selejtezőért. Amennyi-ben a rózsahegyiek győznek, ők indulhatnak az EL selejtezőjében.

A döntő egyértelmű esélyese az ifj. Ján Kozák által vezetett fővárosi csapat, amely már 15-ször gyűjtötte be a kupát, az ellenfelüknek ez a diadal még csak egyszer sikerült, 2006-ban, de akkor rögtön duplázott a rózsahegyi csapat, hiszen a bajnokságot is megnyerte. Most a Slovan is erre a duplázásra készül.

„Tudjuk, hogy a döntő egy mérkőzésen dől el. Minden egyes hiba megbosszulhatja magát, ki kell használnunk a helyzeteinket, hogy később ne bánjuk ezeket. Elég tapasztalt csapatunk van, hogy képesek legyünk győzni. A nemzetközi porondon szerzett tapasztalat segíthet nekünk a fináléban – mondta a Slovan honlapjának a csapat védője, Jurij Medvedev. – A rózsahegyieknek nagyon jól szervezett a védelmük, amit nagyon nehéz feltörni. Valószínűleg ugyanazzal a taktikával lépnek pályára, mint a legutolsó találkozónkon, amikor semmit nem adtak ingyen. Ha azt akarjuk, hogy a mostani meccs más legyen, hamar be kell találnunk” – mondta a kazahsztáni születési cseh védő.

A rózsahegyi csapat az egyik legkellemetlenebb ellenfele az idei szezonban a Slovannak. Az eddigi két pozsonyi mérkőzésüket mindkétszer szoros meccsen, 1:0-ra veszítették el, odahaza pedig 1:1-et játszottak a leendő bajnokkal.

„Az egész város és az egész csapat számára ünnep lesz a mai döntő. Hasonló sikereket nem sokszor ért el a klub, ezért nagyon örülünk, és fókuszálunk a döntőre – mondta Ján Haspra, a rózsahegyiek mestere, aki elismerte, hogy az égszínkékek elleni bajnoki meccseken elért jó eredményekből ki lehet indulni. – Ezek az eredmények adhatnak egyfajta lökést, de nem szabad, hogy rossz irányba terelje a játékosokat. Kiegyenlített mérkőzések voltak, amelyeken voltak olyan szakaszok, ahol a Slovan dominált. Figyelnünk kell a védekezésünkre, és mindent el kell követnünk a pályán, akkor megnyerhetjük a döntőt.”

(TASR, mfkruzomberok.sk)