Hapal: „Agresszív játék kell a magyarok ellen”

„A magyar csapat nagyon agresszívan futballozik, ebben fel kell nőnünk hozzájuk, sőt, ha lehet, túl is kell szárnyalnunk őket. Nem fogunk sajnálkozni, ha potyogni fognak a gólok, a lényeg, hogy a magyar hálóba több essen” – mondta Pavel Hapal. Arra a kérdésre, hogy már összeállt-e a fejében a kezdőtizenegy, így válaszolt: „Már van elképzelésem arról, hogy kik fognak kezdeni a magyarok ellen, de minden attól függ, hogy a játékosaim milyen egészségi állapotban lesznek a meccs napján, és mit fognak mutatni addig az edzéseken.”

A szövetségi kapitány számára jó hír, hogy a Hertha Berlin légiósa, Peter Pekarík teljesen felépült és már játékra kész.

A tegnapi sajtótájékoztatón szóba került a csapatkapitány kérdése is, hisz Martin Škrtel visszavonulásával megüresedett ez a posztot. Hapal választása végül a kínai Ta-lien I-fang játékosára, Marek Hamšíkra esett, aki megtiszteltetésként gondol a karszalagra, és próbál majd vezérként viselkedni a pályán és azon kívül is. Ő is nagyon nehéz mérkőzésre számít, de bízik abban, hogy sikeresen vágnak neki a selejtezősorozatnak.

Martin Dúbravka, az angol Newcastle United kapusa is hangsúlyozta, nagyon fontos a rajt. „Fontos a kezdés, pont ezért jól fel kell készülnünk az első mérkőzésre. Biztos vagyok benne, hogy csütörtökön túlfűtött atmoszféra vár ránk, a szurkolóink remek hangulatot fognak teremteni, amit már nagyon várok. Remélem, hogy sikerül meghálálnunk nekik ezt, és győzni fogunk.”