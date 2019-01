Hagyományalapítás Nagykaposon

Üdvözlő szavai után Petrikán Péter polgármester indította el a mozogni vágyókat a mintegy két kilométeres távra. Mindenki a saját tempójának megfelelően futhatott. „Gratulálok mindenkinek, aki eljött és kipróbálta a távot. A visszajelzések alapján elmondható, hogy jó híre ment a városban ennek a kezdeményezésnek, s jövőre, ha az időjárás ismét kegyes lesz hozzánk, akkor többen is lehetünk, s akár több tizenéves is bekapcsolódhat a futásba. A karácsonyi ünnepeket követően mindenkinek jól jön, hogy ilyen formában is megszabadulhat a fölösleges kilóktól. És mindezt friss levegőn teheti meg, ami pluszerőt adhat az elhatározásához – nyilatkozta lapunknak Vargaestók Géza a Nagykaposi Futóklub elnöke, a rendezvény kezdeményezője, aki új évi jókívánságként hozzáfűzte: Legyen erőnk és kitartásunk minden elhatározáshoz, mint ahogyan az a futásban is szükséges, hogy célba érjünk.”