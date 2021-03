Vlhová: „Ha rágörcsölök a 200 pontra, biztos nem jön össze”

Túl van az első edzésen Jasnán. Milyenek a benyomásai?

Nagyszerű időjárásban, remek feltételek között gyakorolhattam. Abból a szempontból nehezebb dolgom volt, hogy fejben még nem álltam át teljesen a lesiklásról a műlesiklásra. Kicsit talán túl meleg is van, nem baj, hogy hétvégére lehűlést várnak. Műlesiklásban jól érzem magam, óriás-műlesiklásban továbbra sem vagyok túlzottan magabiztos. Próbálom itt is visszaszerezni a korábbi jó érzést, ezért is gyakoroltam mindkét számot. Mert továbbra is a szlalom számomra a prioritás.

Szlovák edzője szerint a gyakorlásokon jól teljesít óriás-műlesiklásban is, csak nem tudja ezt átmenteni a versenyekre. Ön hogy érzi ezt?

Hát, nem tudom, mit mondott pontosan, de ő is tisztában van vele, hogy edzésen sem érzem jól magam ebben a számban, kicsit szenvedek...

Teherként is hathat az, hogy hazai pályán szerepel a világkupa-sorozatban, Jasnán, ahol minden négyzetmétert jól ismer?

Egyrészt nagyon jó, hogy itthon lehetek és nyugalom van körülöttem. Másrészt amikor külföldön versenyzek, senki nem oldja speciálisan, hogy mi van velem, csinálhatom a dolgomat. Jasnán minden szem rám szegeződik, de ezt elfogadom úgy, ahogy van.

Még élvezheti az otthonlétet, vagy már ön is beköltözött a hivatalos hotelbe?

Még otthon lehetek, csütörtöktől „költözöm be” Jasnára. Nem gondolkoztam rajta, hogy végig otthon maradok, jobb, ha felveszem a klasszikus versenyhétvégés ritmust. Ilyenkor sehova máshova nem járok, csak a hegyre és vissza a hotelbe.

Mennyire nyomasztja, hogy a hétvégi az utolsó lehetőségek egyike, hogy visszavegye a vezetést az összetett rangsorban?

Jelenleg nekem kell úgymond támadnom, ledolgozni a hátrányom, hogy visszatérjek az első helyre. Igyekszem a saját teljesítményemre összpontosítani, hogy jó érzésem legyen, és kiadjam magamból a maximumot. Nem akarom oldani, hogy első vagy második leszek, hogy faragok-e a hátrányomból vagy épp nőni fog-e. Majd a versenyek után elemezzük, hogyan is állok, lesz-e még esélyem a nagy kristályglóbusz megszerzésére. Ha nagyon rágörcsölnék arra, hogy meglegyen a 200 pont, egészen biztosan nem jönne össze.

Sajnos nézők nélkül kell megrendezni a világkupafutamot – a legközelebbi hozzátartozói azért ott lehetnek Jasnán?

Igen, a szüleim, a barátom és a menedzserem, azaz a testvérem párja is itt lesz. Negyedórányira laknak innen, nekem és nekik is nagyon rossz lenne, ha nem jöhetnének ki. Örülni fogok, ha a helyszínen drukkolnak nekem, ők állnak hozzám a legközelebb.