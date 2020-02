Győztek a Jegesmedvék Érsekújvárban

A miskolci csapat ennek köszönhetően fellépett a tabellán a nyolcadik, még playoff-szereplést érő két hely egyikére, amelyért a nagymihályiakkal és a nyitraiakkal vetekszenek. Matematikailag még az utolsó helyen álló gyetvaiak is odaérhetnének, de sem nekik, sem a MAC–Érsekújvár kettősnek nincs erre reális esélye.

Ez a tény a kedd esti meccs nézőszámában is tükröződött, Érsekújvárban hosszú idő után csökkent 1000 alá a kilátogatók száma: a 985 szurkolóból hatan foglaltak helyet a vendégszektorban. („A vendégszurkolók a Hostia megnevezésű lelátórészre vehetnek jegyet”, állt a szlovákiai magyar arcra pici mosolyt csaló útmutató a Jegesmedvék honlapján.)

A hétközi időpont mellett az a 15 pontos hátrány is hozzájárulhatott ehhez, amellyel a zöld-fehérek a rájátszást kezdték. Az alapszakaszt a 11. helyen zárt gárda már korábban lerázta magáról a liptószentmiklósiakat, akiknek véget is ért a szezon, de nagy előrelépésre már csak azért sem gondolhattak, mert az utolsó fordulók során meghatározó hokisok távoztak a klubtól (Václav Stupka – Banská Bystrica, Peter Ordzovenský – Spišská Nová Ves).

A fiatalok azonban nem tudtak bizonyítani a rájátszás első fordulójában Nyitrán (4:0). „Nem tudom elképzelni, hogyan játszhattak így. Elfogadhatatlan ez a teljesítmény tőlük” – kesergett az egyébként nem túl vehemens Miroslav Mosnár vezetőedző.

Panaszra kedd este is volt oka, igaz, ezúttal nem a lelkesedéssel vagy a küzdeni akarással volt elégedetlen a fiatalok részéről, akiket vitt a hév a DVTK ellen, amit a 33:14-es kapura lövési arány is jól mutat. „2:0-ás vezetésünknél taktikai hibát követtünk el a csere során, üresen hagytuk a középső harmadot, és szépítettek a vendégek. A harmadik harmadban több felesleges szabálytalanságot követtünk el, az ellenfél pedig büntetett. A végén egy buli után kaptuk a negyedik gólt, amit nem veszthetünk el ennyire tisztán” – értékelt lemondóan Mosnár, aki február elején két napig távozófélben volt az egyesülettől.

Épp fejben, koncentrációban volt különbség a két csapat között: az ötórás buszozás után fásultan kezdő DVTK kétszer is egyenlíteni tudott (2:0-ról és 3:2-ről). A győztes gólt szerző Szirányi Bence pedig az 59. percben is higgadtan gondolkodva mérte fel a helyzetet („Láttam, hogy a kapus rossz irányba néz kifelé a kapuból, és eldöntöttem, hogy megpróbálom ellőni a 20 centi magas lövést”), míg például Ondrej Števuliak támadás közbeni magas bothasználat miatt szállt ki két percre…

A 4:3-as győzelemmel így a miskolciak nagyon fontos három pontot szereztek a playoffért zajló küzdelemben.

„A meccs után első dolgunk volt, hogy megnézzük, hogyan alakult a két rivális találkozója. Elég ritka, hogy egy csapat 0:4-ről egyenlítsen, de ez most sikerült a nyitraiaknak, akik azonban így is csak egy pontot szereztek Nagymihályban. Még nyolc meccs van hátra, nagy következtetést ebből nem szabad levonni. A legfontosabbak az egymás elleni, hatpontos meccseink lesznek. Örülünk, hogy most mi vagyunk a vonal felett, de ez még nem jelent sokat” – nyilatkozta Strenk Hunor, a Jegesmedvék másodedzője.