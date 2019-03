„Győrben nehezebb volt beszélgetni a csapattársakkal”

A hazai 32:32-es döntetlen után mennyi esélyt lát arra, hogy idegenben megszorongassák a regnáló bajnokot, és pontot vagy pontokat hozzanak el Győrből?

Az esély mindig megvan egy jó eredményre, még a Győr ellen is. De azt látni kell, hogy a Győr egy olyan csapat, amely tele van világklasszisokkal, így minden csapatnak nehéz ellene játszani. Ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el, elsősorban be kell tartanunk az edzőnk, Elek Gábor utasításait, másodsorban csapatszinten és egyéni szinten is 100%-os teljesítményt kell nyújtanunk.

Ön 2011 és 2013 között játszott a Rába-parti csapatban. Különlegesek számára a Győr elleni összecsapások, vagy így, az évek múltával már ilyen szempontból nincs különbség a többi meccshez képest?

Egy Győr ellen mindig különleges játszani, függetlenül attól, hogy kézilabdázott ott az ember, vagy sem. Egyébként az évek múlása ellenére még mindig különleges számomra, ha a Győr az ellenfél. 16 évesen ott kezdtem a profi pályafutásomat, és mindig nagyon hálás leszek mindazért, amit ott tanultam a kézilabdázásról.

Magyarország két legnagyobb és legnevesebb női kézilabdacsapatáról van szó, milyen különbségek vannak a két klub között?

A legjelentősebb különbség az, hogy a Fradinál magyarul folynak az edzések, és a mérkőzések közben is magyarul kapjuk az utasításokat. Győrben ezek a dolgok angolul történtek a légiósok miatt. Ott sokkal nehezebb volt beszélgetni a csapatársakkal. Akkoriban még nem tudtam olyan jól angolul, ezért nem is tudtam annyira közvetlen kapcsolatba kerülni a külföldi csapattársaimmal.

Az utolsó két fordulótól függetlenül már továbbjutottak a negyeddöntőbe. A csapaton belül beszélgettek már arról, hogy a másik csoportból melyik csapatot lenne jó ellenfélnek kapni?

Két győzelemmel akár a csoportunk második helyét is megszerezhetjük, és a másik csoportban is lehetnek még nagy változások, így komolyan még nem számolgattunk. A Rosztovot jó lenne elkerülni, hogy ne kelljen annyit utazni, egy Metz elleni idegenbeli mérkőzésre biztos sokkal több szurkolónk elkísérne minket, ami nagy támogatást adna. De komolyan még nem számolgattunk, mindig a következő lépésre koncentrálunk, ami jelen esetben a Győr.

Melyik volt eddigi pályafutásának legemlékezetesebb Bajnokok Ligája-meccse?

A CSM Bukarest elleni hazai mérkőzés volt az eddigi legemlékezetesebb. Azon a meccsen nagyobb szerephez is jutottam, és annak ellenére, hogy kikaptunk, szurkolóink frenetikus hangulatot varázsoltak az érdi csarnokba.

Még a Mosonmagyaróvár színeiben dobott egész pályás gólt az ellenfél üres kapujába. Ez tudatos mozdulat volt, gyakorolják az ilyen szituációkat az edzéseken?

Igen, ezek tudatos dolgok, az edzéseken külön gyakoroljuk ezeket a szituációkat. A Thüringer elleni mérkőzés előtt kimondottan sokat foglalkoztunk az ilyen helyzetekkel, mert tudtuk, hogy a németek sokszor játszanak 7 a 6 ellen.

A BL-negyeddöntő már biztos. Most már kimondva is cél a budapesti Final Four?

Kimondatlanul már az idény előtt is a négyes döntő volt a cél. Kimondva pedig az, hogy legyünk ott a legjobb nyolcban. Ezt már sikerült teljesítenünk, most jöhet a következő lépcsőfok, bár nehéz lesz, vannak sérültjeink, és vannak, akik terhesség miatt nincsenek a csapatban, de mindent megteszünk azért, hogy ott legyünk.