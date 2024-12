Görögországban bizonyítana a Ferencváros

A Fradi az utóbbi hetekben rendkívül kétarcúvá vállt, így nem lehet kiindulni abból, hogy vasárnap nem túl meggyőző játékkal csak 1:0-ra verte hazai pályán a Zalaegerszeg csapatát. A mérkőzés elején a szurkolók üzentek is a játékosoknak. A B közép tagjai csendben nézték a találkozó első hat percét és egy angol „Nekünk is csak az Európa-ligában kellene szurkolnunk?” feliratot feszítettek ki maguk elé. Ezt követően viszont megjelent magyarul, hogy: „Nem! Együtt a győzelemért!” Illetve természetesen a szurkolás is elindult. Kérdés, hogyan hatott az üzenet a magyar bajnok játékosaira?

A PAOK jó formában van, legutóbbi öt meccsén nem szenvedett vereséget. A bajnokságban 2 győzelem és 1 döntetlen, a Görög Kupában 1 győzelem állt ez idő alatt a nevük mellett, míg az Európa-ligában 2:0-ra győztek a lett RFS otthonában. Összesítésben azonban ez volt az első sikerük az EL-ben, ahol mindössze 4 pontot gyűjtöttek és csak a 27. helyen állnak. A továbbjutás szempontjából tehát számukra kulcsfontosságú lenne egy győzelem. A szaloniki rivális hétvégén a Panszerraikosz otthonában aratott 4:1-es diadallal hangolt a számára sorsdöntő találkozóra.

Ennél jobb helyzetben van a Ferencváros, amely már túlszárnyalta azt a 7,6 pontot, amely az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szimulációja alapján elegendő a továbbjutáshoz. Az FTC ellenben most már azért küzdhet, hogy versenyben maradjon az automatikus nyolcaddöntős szereplést jelentő első nyolc hely valamelyikéért. Egy újabb siker reális esélyt kínálna arra, hogy a zöld-fehérek az alapszakasz utolsó két, januári fordulójában az automatikus továbbjutásért küzdjenek. A jelenleg 11. helyen álló Ferencváros hátránya mindössze egyetlen pont a nyolcadik helyezettel szemben, így egy görögországi diadallal akár össze is jöhet a háromhelynyi előrelépés.

Pascal Jansen vezetőedző dolgát biztosan nehezíti majd, hogy eltiltás miatt nem számíthat az EL góllövőlistáját 5 találattal vezető Varga Barnabás játékára. A támadót minden bizonnyal a brazil Saldanha pótolhatja középen, csereként pedig a szerb Pesics kaphat majd lehetőséget középcsatárként.

A bukmékerek a görögöket tartják esélyesebbnek, győzelmük valamivel kevesebb, mint kétszeres pénzt fizet, míg Dibuszék sikere majdnem a tét négyszeresét hozhatja a konyhára.

A Ferencváros története során már öt görög csapattal találkozott, de a PAOK-kal még soha. A legeredményesebb magyar klub mérlege felemás, mert amíg az első három párharcát megnyerte a Panathinaikosz, a Panioniosz és az Olimpiakosz ellen, addig a következő háromban alulmaradt az OFI Krétával, az AEK Athénnal és idén a Konferencialigában a 16 közé jutásért rendezett párharcban az Olimpiakosszal szemben.

A szaloniki klubnak eddig nem volt sikerélménye magyar rivális ellen, ugyanis 2016-ban az Európa-liga csoportkörében kétszer is kikapott a Viditől, előtte pedig 2003-ban a Debrecen két döntetlennel, idegenben szerzett góllal búcsúztatta az UEFA-kupa 2. fordulójában.

A Tumba Stadionban a spanyol Guillermo Cuadra játékvezető sípjelére kezdődik majd a mérkőzés, melyet az M4 Sport élőben közvetít.