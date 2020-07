Gombos Norbert: Inkább edzek, minthogy otthon punnyadjak a videójáték előtt

Naponta akár háromszor is találkoznak és intenzíven edzenek. (Fotók: Fekete Nándor)

Miért nevezik sztriptíztáncosnak Gombos Norbertet? Többek között ez is kiderült a nádszegi teniszező remek hangulatú erőnléti edzésén, amelyen lapunk is részt vehetett.

A pozsonyi NTC-nél járunk, Gombos Norbert erőnléti edzésére érkeztünk. A nádszegi származású teniszező és kondiedzője, Olasz Dávid készségesen megengedték, hogy beleshessünk a kulisszák mögé.

A pozsonyi NTC tövében elterülő Jama park már kora délelőtt olyan, mint egy felbolydult méhkas. A Nemzeti Teniszcsarnok mögött terül el a Slovan teniszklubjának mind a 9 salakos pályája, amelyeken már ilyenkor javában zajlik az élet. Amíg Norbira várunk, a korlátnak támaszkodva figyeljük, ahogy odalent külön kis világot alkot a szlovákiai amatőr és a profi teniszezők apraja-nagyja.

Az egyiken éppen egy egészen aprócska kisfiú tanulja az alapokat, hogy hogyan kell tartani az ütőt – nem lehet egyszerű, ha az ütő még nagyobb, mint ő maga. Egy másikon két fiatal lány vív kőkemény csatát. A labdamenetek közötti szünetekben vidáman kommentálják az eseményeket, de ha játékba kerül a labda, akkor nincs barátság, szinte leütik egymást a pályáról. A következőn a szlovák teniszsport fiatal generációja gyakorol, közöttük a dunaszerdahelyi Fekete János is. Távolabb két idősebb férfi kicsit öregurasra véve a tempót ütöget jó kedélyűen, hangosan nevetve. A Jama parkban egymást érik a kocogók, a görkorcsolyázók és a kisebbek, akik kerékpáron róják a köröket. Mindez nyakon öntve hangos gyerekzsivajjal, madárcsicsergéssel és szikrázó napsütéssel.

Nem csoda, hogy Gombos Norbert mosolyogva érkezik meg a parkba, szívélyesen üdvözöl minden ismerőst – van pár, így eltart néhány percig, mire odaér hozzánk és az erőnléti edzőjéhez, Olasz Dávidhoz.

Míg a teniszező megérkezik, megkérdezzük Olasz Dávidtól, vajon mennyire szorgalmas diák Norbi az erőnléti tréningeken.

„Norbi a legszorgalmasabb teniszezők egyike, sosem lazsálja el az edzéseket. Ha a mostani fiatalok olyan szorgalmasak lennének, mint Norbi, akkor sokkal jobban kilőnének a ranglistákon, mint ahogy most teszik” – feleli az edző.

Gombos Norbert az egyik legszorgalmasabb teniszező, tanulhatnának tőle a fiatalok, állítja Olasz Dávid, a kondiedzője.

„Inkább bejövök mozogni egy kicsit, minthogy otthon punnyadjak a tévé előtt vagy videójátékozzak” – mondja magától értetődő természetességgel Norbi. Majd a laza bemelegítés közben barátian cseverészni kezdenek Dáviddal arról, hogy az elmúlt este Norbi pár baráttal kispályás focimeccset játszott, ekkor csatlakozott hozzájuk néhány idegen, akik rajta keresztül üdvözlik Dávidot. Közösen próbálják beazonosítani, hogy vajon kik is lehettek az ismeretlen ismerősök. Az első pillanattól látni, hogy az edző és tanítványa között remek az összhang. Szinte teljesen egyidősek ők ketten: Gombos 29 éves, Olasz pedig 33, így tulajdonképpen egy korosztálynak számítanak.

„Nagyon jó viszonyban vagyok Dáviddal. Amikor fiatalon ide jöttem Pozsonyba az NTC-be, akkor az apukájával dolgoztam együtt. Olasz Lászlóval. Sokat segített nekem Laci bácsi, rajta keresztül ismertem meg Dávidot is, aki nagyon tanult és nagyon iskolázott ember a szakmájában. 2016-ban volt egy sérülésem, amikor műteni kellett a térdemet, a rehabilitációt már Dáviddal végeztem, aki sokat segített abban, hogy minél előbb vissza tudjak térni a pályára. Ekkor kezdtünk többet dolgozni, és végül tudatosan választottam őt az erőnléti edzőmnek” – mesél két kitörés között Norbi a kezdetekről.

Remek az összhang köztük, vidáman telnek az edzések.

A kitörések után a hegymászásnak nevezett gyakorlat következik, ahol fekvőtámaszhelyzetben felváltva az egyik, majd a másik térdet az ellentétes kéz irányába húzzák a sportolók. Itt picit magára hagyjuk Norbit, hogy rendesen tudja végezni a gyakorlatokat. „Hegyet mászva” az ember a háta közepére sem kívánja a kíváncsiskodó újságírókat, még akkor sem, ha Norbiról van szó, aki mindig készségesen nyilatkozik lapunknak.

Dávidhoz fordulunk, illetve csak fordulnánk, de két fiatal srácnak magyaráz éppen. Nem Gombos Norbi az egyetlen tanítványa, öt felnőttjátékos és hat ifi teniszező edzője. Most éppen a fiatalokat „kínozza”, láthatóan sok sikerrel. A két tinédzser fiúról szakad a veríték, miközben lihegve hallgatják a további instrukciókat. Ekkor érkezik meg kényelmesen sétálva Lukáš Lacko is a parkba. Néhány utasítást kap Dávidtól, miközben egy masszázshengerrel veszi kezelésbe a vádliját.

„Lukáš egy rendkívül tehetséges teniszező, viszont kevésbé szorgalmas az erőnléti edzéseken, mint Norbi” – árul el néhány kulisszatitkot Dávid. Majd részletezni kezdi, hogyan néz ki Norbi egy-egy edzése. – Általában napi háromszor találkozunk rövidebb időkre, ilyenkor elég intenzív edzéseket szoktunk végezni. Először bemelegítünk, ez többnyire dinamikus formában történik, de mindig gyakorlatokkal és komoly intenzitással. Nálam nem úgy néz ki egy kondiedzés, hogy lefutunk több száz kilométert. Mi mindig különböző gyakorlatokat végzünk. Ezek sok mindentől függnek, például attól is, hogy Norbi milyen meccset fog majd játszani. Ha több lábmunkára lesz szüksége a mérkőzésen, akkor jobban a lábakra fókuszálunk. Tehát minden egyes edzésnek van valami specifikuma, soha nincs ugyanaz.”

Gombos Norbert és Olasz Dávid 2016-tól dolgoznak komolyabban együtt.

Újabb gyakorlatok következnek, különböző guggolások és ugrások, rövid, de dinamikus sprintek hirtelen fékezésekkel. Csupa olyan dolog, amelyekbe egy laikus már akkor beleizzad, ha csak figyeli az edzést. De mindez még mindig jókedvűen, egymást ugratva.

„Norbit egymást közt sztriptíztáncosnak nevezzük! – osztja meg hirtelen velünk ezt a kétes információt Dávid. – Tudjátok, miért?”

Egy pillanatra megfordul a fejünkben, hogy talán jobb lenne nem különösebben mélyen belemélyedni ebbe a témába, de győz a kíváncsiság. – „Miért?”

„Mert egyes gyakorlatoknál régebben nagyon kinyomta a fenekét, mindig pucsított” – mondja hangosan nevetve Dávid, amire mérges pillantás a jutalma Norbitól, de csak pár pillanatig, mert utána már a sportoló is hangosan nevet.

Dávidot megint szólítják, ezúttal az egyetlen női védence, Rebecca Šramková bukkan fel szintén nem éppen kipihent állapotban.

„Kicsit idősebb vagyok már, ezért máshogy kell dolgoznom a testemmel, hogy ne sérüljek meg, és hogy minden egyes meccsre legyek 100%-os. Ebben Dávidnak elévülhetetlen érdemei vannak” – árulja el Norbi, miközben Dávid Šrámkovának magyaráz. A teniszezőnő egy biccentéssel nyugtázza a hallottakat, majd felpattan az elektromos rollerére, és elszáguld a parkból.

A kérdésünkre, hogy az erőnléti edzést vagy a teniszedzést szereti-e jobban, Norbi félve Dávid felé sandít, mint a diák, aki attól tart, rossz válasz esetén a sarokba állítja, de nem bírja pár pillanatnál tovább és elneveti magát. „Persze, inkább választanám a teniszedzést, de tudom azt, hogy a kondi is nagyon fontos. A kondiedzés már nemcsak arról szól, hogy futkározunk, óriási szerepe van abban, hogy ne sérüljünk meg. Ha pedig egészségileg nem 100%-os az ember, akkor nem tud jól teniszezni és jó eredményeket elérni” – fejezi be immár komolyan Norbi. Ehhez hűen az edzés hátralévő részét teljes erőbedobással csinálja végig, alátámasztva azt, amit az edzője is mondott, hogy ő az egyik legszorgalmasabb teniszező a szlovák Davis-kupa-válogatottban.