Gólzápor, rekordok, partihangulat – 5:0-ra nyert a DAC a szezonzárón

Az ezüstérmesek ünneplése egy bajnokcsapat ünneplésével kezdődött: a pályán felvonult a dunaszerdahelyi városi sportklub női kézilabdacsapata, amely megnyerte az I. ligát, és a következő szezontól a cseh–szlovák MOL Ligában szerepelhet.

A mérkőzés előtt több díjat is átadtak – a szurkolók szavazása alapján a tavaszi idény három legjobb DAC-játékosa Martin Jedlička, Kalmár Zsolt és Vida Kristopher lett. Jedlička ezután a bajnokság április hónap legjobb játékosának járó díjat is átvehette, azután pedig felsorakozott a teljes keret és a szakmai stáb, és Ján Kováčiktól, a Szlovák Labdarúgó-szövetség elnökétől, valamint Ivan Kozáktól, a Ligás Klubok Uniójának elnökétől átvették az ezüstérmeket.

A meccset a DAC kezdte aktívabban. A 17. percben Čmelík tört be a tizenhatosba, felvágták, a pályafutása utolsó élvonalbeli mérkőzését vezető érsekújvári Michlian Gábor játékvezető lefújta a tizenegyest, amit Koštrna be is rúgott – 1:0. Koštrnának ez volt az első gólja a szezonban. Öt perc múlva már 2:0 volt: Ronan szöglete után Koné fejelt a hálóba.

A nagymihályiak jóformán át sem tudtak jönni a felezővonalon, a DAC óriási mezőnyfölényben játszott. A 40. percben Taiwo kapott egy jó kiugratást, át is vette a labdát, bár először úgy nézett ki, hogy elpattan tőle, a kapuból kirobbanó Bieszczad kapus pedig buktatta, úgyhogy újabb tizenegyes következett. Ezúttal Taiwo állt a labda mögé, és ő sem hibázott – 3:0!

A szünetben a nagy kivetítő kamerája megtalálta a VIP-szektorban Marco Rossi magyar szövetségi kapitányt.

A második félidő első perceiben próbált egy kicsit kezdeményezőbben fellépni a nagymihályi együttes, de a sárga-kékek hamar letörték a lendületüket: Taiwo kapott jó labdát a védelem mögé, és nagyon higgadtan a kapust is kicselezve megszerezte a meccsen a második, az idényben a negyedik gólját – 4:0. A DAC ezzel beállította az egy szezonban szerzett legtöbb gól klubrekordját, ez volt a 62. találatuk az idényben.

A gólrekord meg is dőlhetett volna, a 62. percben Kalmár éles szögből kapura nyesett egy szabadrúgást. Két perccel később Ronan lőtt távolról, a labda csak centikkel ment mellé.

Amikor a második félidő közepén bejelentették a 10 294-es nézőszámot, újabb rekordot ünnepelhetett a MOL Aréna, ezzel ugyanis megdőlt az egy szezonban elért átlagnézőszám csúcsa, amely az 1986/87-es szezon óta élt.

És a DAC továbbra sem állt le: a 68. percben Vida Kristopher vezethette a labdát egyedül a kapusra, de a nagymihályi hálóőr túljárt az eszén. Egy perccel később azonban Vida tette oda a labdát Koné elé, aki közelről bevágta a léc alá – 5:0, és a gólrekord is megdőlt!

A 85. percben szépíthetett volna a Michalovce, de Diarra totálisan elbénázta a helyzetet.

Az utolsó percekre Peter Hyballa vezetőedző becserélte Nagy Lászlót is, a fiatal saját nevelésű játékost óriási ováció fogadta a tribünről, s beállt még Šimčák és Baumgartner is.

A közönség felállva éltette a sárga-kékeket, a lefújás után pedig kezdődött a nagyszabású ünneplés. Ez az éjjel sokáig nem ért véget.