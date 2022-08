Góllal is segített a nádszegiek klubelnöke és edzője

A nádszegiek elkapták a fonalat, augusztus elején ott folytatták, ahol júniusban abbahagyták. A Nyugat-szlovákiai V. liga Déli csoportja bajnokának futballistái a serleg átvétele, a sokáig emlékezetes ünneplés után előbb szusszanásnyit pihentek, majd elkezdték a felkészülést a pontvadászat új idényére. A sikerkovács Molnár Krisztián edző által irányított alakulat az átszervezést követően immár a Nyugat-szlovákia V. Hummel liga Délkeleti csoportjában küzd a pontokért.

A legutóbbi idegenbeli gólzáporos diadal (7:1) érdekessége, hogy a triplázó gólvágó Juhos Nikolas mellett a klubelnök Szabó Ferenc és az edző, Molnár Krisztián is megrezegtette a hazaiak hálóját. „Szükségből erényt kovácsoltunk. Az idény elején sérülések és a koronavírus sújtja kollektívánkat. Zselízen és Bellegszencsén is gond volt tizenegy épkézláb futballistát csatába küldeni. Ezért klubelnökünkhöz hasonlóan én is a pályán tüsténkedtem. Szabó Ferenc harmincöt esztendős, jómagam pedig a negyvennegyediket súrolom. Mindketten rendszeresen bekapcsolódunk az edzésekbe, az erőnléttel sem állunk hadilábon. Vészhelyzetben besegítünk. Legutóbb még gólt is szereztünk. Őszintén szólva a kilenc remek képességű futballista két epizodistával kiegészítve mindenkivel képes lépést tartani. Egyébként vasárnap az egyik covidból felgyógyult játékosunk sem volt még megfelelő erőállapotban. Remélem, hogy ez az átmeneti állapot nem tart sokáig, nem kell rögtönöznöm, csakhamar a legerősebb felállításban szerepelhet a gárdánk. Mi pedig a klubelnökkel pozíciónkból eredő feladatokra összpontosíthatunk” – bizakodott a tréner.

A mezőny éllovasa vasárnap délután az udvardiakat fogadja. Két idegenbeli diadal után a szurkolók érthetően csak a győzelmet tartják elfogadhatónak.

„Természetesen harmadízben is három pontra törünk. Van egy dolog, ami beárnyékolja optimizmusunkat. A párharc búcsúvasárnap zajlik. Ezen a jeles napon, nem ismerjük az okát, de nem mindig jön ki a lépés. Tavaly búcsúkor 0:3 arányú vereséget szenvedtünk a kismácsédiaktól. Az esélylatolgatás során már az is elhangzott, hogy nem lesz tragédia a búcsúi kudarc, ha az évadot ismét bajnokként fejezzük be. Bajnoki babérokra ugyan nem törünk, de az élbolyban mindenképpen ott szeretnénk lenni. Ehhez nálunk minden adott. Szurkolóinknak tetszetős játékkal, látványos akciókkal, találatokkal igyekszünk kedveskedni. Búcsúkor is” – fogalmazta meg az elvárásokat, célokat Molnár Krisztián.