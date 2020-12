GALÉRIA: Újabb meglepő DAC-vereség, ezúttal a MOL Arénában

Miután a szerediek ellen eltiltását töltő Dominik Kružliak visszatért a DAC kezdőcsapatába, csak egyetlen kérdéses poszt maradt Bernd Storck vezetőedző számára, aki Nebyla vagy Njie helyett ezúttal a kongói Andzouanának szavazott bizalmat a kezdőcsapatban.

Eseménytelenül telt az első öt perc, a hatodikban azonban szabad terület nyílt Divkovic előtt, akinek lapos lövése csak kevéssel gurult mellé. Egy perccel később viszont Kalmár eladott labdája után nagy helyzetbe kerültek a vendégek: az első próbálkozásuk még elakadt a DAC-védőkben, de a labda ezután Hrnčárhoz került, aki kilőtte a jobb alsó sarkot - 0:1. A 13. percben ismét az aranyosmarótiak veszélyeztettek, de Duga távoli lövése nem okozott gondot Jedličkának.

A 20. percben Schäfer adott el egy labdát, a meglóduló Hrnčár a kapufát találta el, a kipattanóra pedig Kiziridisz eszmélt a leggyorsabban - 0:2. Az első igazán ötletes és szép akciót a 23. percben vezette a DAC, de az Andzouna–Kalmár összjáték végén utóbbi nem jutott el lövésig. Pillanatokkal később a vendégvédők elhúzták Kalmár lábát a 16-osban, a jogosan megítélt büntetőt maga a sértett értékesítette (és ezzel megszerezte szezonbeli 10. gólját) - 1:2.

A szépítés után a dunaszerdahelyiek rákapcsoltak, a 31. percben mégis Jedličkának akadt dolga, akinek Müller hajmeresztő hazaadásánál kellett fejjel mentenie. A dunaszerdahelyiek ezután egyértelmű, de nem nyomasztó mezőnyfölényt alakítottak ki. A szervezetten védekező aranyosmarótiak, az élen a nyugalmat árasztó Chovan kapussal jól tartották magukat, bár Divkovic 40. percben leadott lövésénél csak a szerencsén múlt, hogy nem egyenlített ki a DAC. Az első félidő utolsó perceire egyre fokozódott a hazai nyomás, Ramírez közeli kapáslövésénél Chovan bravúrral védett. A 44. percben Balic gyűjtött be egy eltévedt labdát és hozta ziccerbe Blackmant, de a panamai lövésébe beleállt az egyik aranyosmaróti védő. Az utolsó másodpercekben még Andzouana került ziccerbe, de a vendégek ezt a lövést is blokkolták. A dunaszerdahelyiek végül akár három gólt is szerezhettek volna az első játékrész utolsó perceiben, de egygólos hátránnyal vonultak szünetre.

A várakozásoknak megfelelően a második félidőt is a DAC kezdte aktívabban: az 50. percben Divkovic szép lövése a tizenhatos sarkáról kis híján a hálóban kötött ki. A dunaszerdahelyiek berendezkedtek az ellenfél térfelén, de a 60. percben egy gyors ellentámadás végén jött a hidegzuhany: Hrnčár húzott el a jobb oldalon, a középre gurított labdára pedig a csapatkapitány Ďubek érkezett jó ütemben - 1:3.

Gyorsan érkezhetett volna a DAC válasza, de a 63. percben Divkovic a tizenhatos vonaláról fölévágta a labdát. A 70. percben Schäfer szép szólója után Andzouana csökkenthette volna a hátrányt, de ígéretes helyzetben nem találta el jól a labdát. Az aranyosmarótiak szervezetten védekeztek és alkalmanként veszélyes ellentámadásokat tudtak vezetni. A DAC a második félidő derekán sem tudott komoly nyomást gyakorolni a vendégek kapujára.

Ez a felállás a hajrára fordulva sem változott drasztikusan, sőt, levegőben lógott a negyedik vendéggól is: a csereként beállt Kovaľ a balszélen elfutva, Jedličkát is kicselezve lőtt éles szögből kapufát. A ráadás perceiben sem született meg az áttörés hazai részről, sőt, Blackman megkapta második sárga lapját így pár perccel korábban mehetett zuhanyozni csapattársainál.

A DAC-nak érezhetően ma sok minden hiányzott: egy könyörtelen gólvágó, az ötletes támadásvezetés és persze a szurkolók is. A vereséggel a sárga-kékek maradnak a tabella második helyén, hátrányuk három pont a Slovanhoz képest.

DAC–Zlaté Moravce 1:3 (1:2) Góllövők: Kalmár (25., 11-esből), ill. Hrnčár (7.), Kiziridisz (17.), Ďubek (60.) Sárga lap: Blackman, Moško, ill. Duga.

Piros lap: Blackman (90+2.) Játékvezető: Gemzický, zárt kapus mérkőzés. DAC: Jedlička–Blackman, Müller, Kružliak, Davis–Balic (77. Fábry), Schäfer, Kalmár (61. Nicolaescu)–Andzouana, Divkovic, Ramírez. ZLATÉ MORAVCE: Chovan–Čögley, Moško, Menich, Chren–Duga, Tóth (90. Haspra), Hrnčár, Čonka, Kiziridisz (72. Kovaľ)–Ďubek (89. Orávik).