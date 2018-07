GALÉRIA: Megnyílt Novota János kapusiskolája

Béke | Tizenhárom fiú és kislány vett részt Novota János most induló kapusiskolájának első edzésén, Békén. Az egykori válogatott futballista a DAC-ban végzett kapusedzői munkája mellett szeretne kortól és tapasztalatoktól függetlenül lehetőséget teremteni a régió kapusainak, hogy fejlesszék tudásukat.

A kellemes hangulatú focidélutánon a DAC, a bécsi Rapid és a Debrecen volt kapusát Martin Raška, a dunaszerdahelyiek kapusedzője segítette. Novotának fél éve kellett egészségi okokból felhagynia az aktív futballal, s már akkor megfogalmazódott benne a kapusiskola gondolata.

„Teljesen más, ha az ember a kapuban áll, mint amikor másoknak ad tanácsot, ezért is voltam hálás Martin Raškának, hogy eljött, hiszen neki már komoly edzői tapasztalatai vannak. Magam sem tudtam, mit várjak az első edzéstől. Nem ismertem a jelentkező kapusok képességeit, ezért nem volt egyszerű összehozni az edzést, de szerintem mindenki jól érezte magát. Én is úgy éreztem, hogy fárasztó, hosszú, de sikeres nap van mögöttünk” – mondta lapunknak az első összejövetel után Novota János. A kapusiskolája iránt kisebbek és nagyobbak is érdeklődnek, a legkisebbek alig látszottak ki a kapuskesztyűből, de voltak már szinte „kész kapusnak” számító tinédzserek is a résztvevők között.

A tervek szerint a kapusiskolában heti két edzés lesz, és az érdeklődők annyiszor és akkor jönnek, ahogy nekik megfelel. Egy tréning ára 5 euró. „Ezt korrekt, elérhető összegnek érzem” – jegyezte meg Novota, aki számára a kapusiskola egyfajta hobbi, hiszen július elejétől főállásban a DAC utánpótláskorú kapusaival foglalkozik. Nem titkolt célja, hogy a két tevékenység kiegészítse egymást, s ha a kapusiskolában különleges tehetségekre bukkan, akkor ők a DAC-ban folytathassák.

„Tudom, hogy még nekem is fejlesztenem kell magam, értenem kell a gyerekek nyelvén, de nagyon örülök, hogy az első edzés pozitív visszhangot kapott. Külön öröm, hogy egy kislány is részt vett az edzésen, hiszen a foci nem csak a fiúk sportja” – tette hozzá Novota János.

Az első tréninget megnézte Németh Krisztián, a DAC utánpótlásért felelős sportigazgatója és Németh Lívia sokszoros válogatott kézilabdakapus is, hiszen nagyobbik fiuk, Attila szintén véd, és ő is bejelentkezett a kapusiskolába. Németh Lívia elmondta, nagyon fontos, hogy a kapusok fiatal korban megtanulják a helyes automatizmusokat, mert a rögzült rossz mozgásokat, hibákat később nehéz kijavítani. „A kapusoknak sosincs könnyű dolguk, mert sok helyen nincs külön edzőjük, a trénerek vagy nem is igazán értenek a védéshez, vagy nincs idejük a kapusokkal foglalkozni. Ezért is jó ez a kezdeményezés, ahol a kapusok megtanulhatják a mesterségük trükkjeit” – magyarázta lapunknak Németh Lívia.