GALÉRIA: Hazai pályán csak döntetlenezett a Zsolna ellen a DAC, így már 7 pont a Slovan előnye

Felforgatott középpályával volt kénytelen pályára lépni a DAC, hiszen a horvát Andrija Balic eltiltás miatt, a csapatkapitány Kalmár Zsolt pedig sérülés miatt nem léphetett pályára. A helyükön Schäfer András és Sebastian Nebyla kapott helyet a kezdőben.

Gyors gól

Az első 10 percben semmi említésre méltó nem történt a pályán, masszív mezőnyharc zajlott, ezért kissé váratlan volt, hogy a hazaiak megszerezték a vezetést a 11. percben. Schäfer volt erőszakos és szerezte meg a labdát a félpálya környékén, passzolt Christie-Daviesnek, aki nagyszerűen ugratta ki Ion Nicolaescut. A moldáv csatár pedig higgadtan gurított el Petráš kapus mellett – 1:0. Nicolaescunak ez volt a tavaszi szezonban a második gólja, atrencséniek ellen is ő kezdte a gólgyártást.

Egy perccel később kettőre növelhették volna az előnyt a hazaiak: a zsolnai védők röviden szabadítottak fel, a kipattanóra Ramírez csapott le, de lapos lövését bravúrral védte Petráš.

Nebyla lábában szintén benne maradt a második gól. Christie-Davies adta be jobb oldalról a labdát, amire a fiatal szlovák támadó remekül érkezett, de a vendégek kapusa ismét nagyot védett. Egyértelműen Petráš tartotta a meccsben az MŠK-t.

Unalmas percek

A gól utáni percekben ugyan felpörgött a meccs, de csak rövidebb időre, ezután fokozatosan esett vissza a tempó, és újra a mezőnyben gyűrték egymást a felek. Rangadóhoz képest meglehetősen csöndesen csordogált a mérkőzés az első félidő második felében. A hazaiak részéről csupán Blackman nagyszerű cselsorozata, és Beszkorovajnij és Storck apró összezörrenése törte meg a meccs monotonitását. A német edző helyezkedési hibát kért számon a hórihorgas védőtől. Hiába, az ukrán középhátvédnek még szoknia kell a balhátvéd posztját. Ennél érdekesebb dolgok nem is történtek az első játékrészben, Michal Smolák játékvezető másodperce pontosan fújta le az első 45 percet.

Jó második félidő

A szünetben bentmaradt az öltözőben a DAC. Beszkorovajnij veszítette el túl könnyen a labdát, aszünetben beállt Matúš Rusnák adta be bal oldalról és Jibril kanalazta a hazaiak kapujába a játékszert. Ugyan Jedlička még beleért, de védeni már nem tudott – 1:1.

Az 59. percben először villant Marko Divkovic, aki egészen addig láthatatlan volt a pályán. Jobb oldalról remekül eresztett meg egy bal lábas lövést, ám a zsolnai hátvédek blokkoltak. Pedig Petráš bajban lett volna ha labda eljut a kapujáig...

Ezután ismét Divkovicsé volt a főszerep: kiharcolt egy szabadrúgást a zsolnai tizenhatos előtt, majd ő maga szúrta kapura a szabadrúgást. A labda megpattant a sorfalon de Petrášnak sikerült szögletre ütnie a játékszert.

A másik oldalon Bicsakcsjan tekert szélről kapura egy szabadrúgást, ahogy Petráš, úgy Jedlička is szögletre ütötte a labdát. A sarokrúgás utáni ellentámadásból pedig már Nicolaescu került helyzetbe a túloldalon. A gól, ha ugyan kis fáziskéséssel is, de felpörgette a csapatokat.

Divkovic a legaktívabb

A 74. percben Ramírez előtt adódott lehetőség, de a gyenge lövését könnyedén húzta le a vendégek kapusa. Pár perccel később Divkovic húzta el remekül a labdát az őrzője mellett, de a lövését ismét védte Petráš kapus.

A zsolnaiak is eljutottak egy jó lehetőségig: Rusnák passzolt a nagyon egyedül hagyott Fazlagicshoz, aki keményen kapura szúrta, de a labda elsüvített a felső léc felett.

Adam Kopas is tesztelte Martin Jedličkát: a szabadrúgása a szétugró hazai sorfal között ment kapura, ám a cseh kapus védett.

A második félidőben kétségkívül Marko Divkovic volt a legaktívabb. Bátran tört be a vendégek tizenhatosába, elvállalta a lövést is, amely a felsőlécről éppen csak a gólvonal kívülre pattant le.

A három perces ráadásban sem tudta megkaparintani a győzelmet a DAC így 7 pontra nőtt a lemaradása az éllovas Slovannal szemben.

Hiányzott Kalmár

„Két játszani akaró csapat találkozott. Intenzív mérkőzés volt. Sajnos a második félidei hiba után nem tudtuk átvenni megint a vezetést. Meg kell tanulnunk 1:0-ról befejezni és megnyerni az ilyen meccseket. A Slovan ebben jobb, mint mi, hogy az ehhez hasonló mérkőzéseket hozza. Az a 7 pont most már elég soknak tűnik, de másképp nem léphetünk pályára a hátralévő mérkőzéseken sem csak azzal a céllal, hogy megnyerjük a bajnokságot. Nem szabad elfelejtenünk, hogy még háromszor játszunk a Slovannal ebbe a szezonban” – értékelte a mérkőzést Schäfer András. Arra kérdésre, hogy mennyire hiányzott Kalmár Zsolt a pályáról így válaszolt: – Ő csapatkapitányunk, hiányzott a jelenléte, leginkább a támadásokban.”

„Más csapatot láttam, mint Trencsénben. Jobban küzdöttük, jobbak voltunk az összjátékban és szervezettebbek is voltunk. Azonban a vezető gól után nem voltunk elég agresszívak az ellenfél tizenhatosában. Megint elkövettünk felesleges hibákat, ebből kaptuk a gólt is. Mi a helyzeteink nagy részét játékból alakítottuk ki, az ellenfelünk pedig a rögzített szituációkból. Kár, hogy a hajrában Divkovic lövése nem ment be, de már a következő meccsre kell koncentrálnunk” – mondta a meccs utáni sajtótájékoztatón Bernd Storck, a hazaiak mestere, aki reménykedik benne, hogy Kalmár Zsolt szerdán már edzésbe állhat, és ott lehet Michalovce elleni mérkőzésen, amit 21. fordulóban szombaton 14.00 órától rendeznek a MOL Arénában.