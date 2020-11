GALÉRIA: A kerületi rangadón is győzött és élre állt a DAC

A győztes felállításon ne változtass felkiáltással Bernd Strock a következő kezdő 11-et küldte pályára a nagyszombati Spartak ellen: Jedlička–Blackman, Müller, Kružliak, Davis–Nebyla, Schäfer, Balic–Divkovic, Ramirez, Kalmár.

A Trnava csapatának kezdőjében kapott helyet az egykori DAC játékos, Erik Pačinda.

Az első helyzet a DAC-é volt: Kalmár ugratta ki Davist, akinek a beadása visszapattant a sárga-kékek csapatkapitányához, de a lövését szögletre blokkolták a hazai védők, a sarokrúgás pedig veszélytelen volt. Megint Kalmár volt a feladó, ezúttal Divkovicot találta meg a jobb oldalon, a horvát támadó bátran tört be a hazai tizenhatosba a lövését azonban védte Rusov. Pár pillanattal később ismét ők ketten néztek farkasszemet egymással, ezúttal is a hazai kapus, aki egyben a nagyszombatiak csapatkapitánya is, nyerte a párbajukat.

Az első nagyobbacska hazai helyzet a 21. percben volt, amikor Erik Pačinda érkezett egy jobboldali beadásra, de a fejese elszállt a vendég kapu fölött.

Az első félidő második felében nem nagyon forogtak veszélybe a kapuk, leginkább a mezőnyben folyt a játék, kisebb-nagyobb szabálytalanságokkal tarkítva.

A 32. percben Davis vétett el egy labdát, amiből Cabral indult meg, de rosszul célzott, Jedličkának nem kellett közbeavatkoznia.

Annyira nem történt semmi a pályán, hogy Kalmár szabadrúgása utáni gyenge Kružliak fejes is piros betűs ünnepnek számított a félidő lefújása előtt pár perccel.

A szünetben Bernd Storck a nagyon haloványan teljesítő Sebastian Nebyla helyére Ion Nicolaescut cserélte be.

Az 56. percben, mikor a lelátón fagyoskodó újságírók leginkább azzal voltak elfoglalva, hogy valahogy (hintázással, toporgással) melegen tartsák magukat a semmiből szerezte meg a vezetést a DAC. Balic adott remek labdát a Ramíreznek, aki magabiztosan gurította el Rusov mellett labdát – 0:1. Ramírez nem éppen szimpatikus módon kirohant a hazai kispadhoz hergelni a hazai cserejátékosokat és stábot. Ami persze nem tetszett a nagyszombatiaknak, a balhés Pačinda vonta kérdőre a venezuelait, kis torzsalkodás után Ramírez megérdemelten kapott sárga lapot.

Négy perccel később pedig már kettővel mentek a dunaszerdahelyiek. Divkovic szöglete mindenki előtt elszállt, kivéve a hosszú sarokban várakozó Ion Nicolaescut. A szünetben beállt csatár közelről, könnyedén paskolta be a labdát a hazai kapuba – 0:2. Ez volt a szezonban az első gól, amit szögletből szerzett a DAC.

A 67. percben szépíthetett volna a Spartak, először Cabral közeli fejesét védte Jedlička, majd a kipattanót Pačinda lőtte rá, de a vendégek cseh kapusa ezt is hárította.

Gyönyörű támadást vezetett a DAC. Balic indította egy magas labdával Divkovicot, aki bátran tört be a hazai tizenhatosba, majd passzolt a második hullámban érkező Nicolaescunak, ám a csatár nem találta el a hazaiak kapuját sem, csúnyán fölé lőtt. A gól szemmel láthatóan meghozta a dunaszerdahelyiek önbizalmát és kedvét. A 80. percben már mesterhármasnál tarthatott volna a DAC csatára. Ezúttal Davis adta be remekül a labdát, de Nicolaescu most fejjel célzott a kapu fölé.

A lefújás előtt még Schäfernek és Sharaninak is volt helyzete, de az állás már nem változott, a DAC Nagyszombatról is elhozta a 3 pontot és a élre állt. Folytatás szerdán a Sereď pályáján.